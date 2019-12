Maratonlång proggfest när MNW fyller 50

Skivbox ”MNW50 1969 – 2019” (MNW/Universal) Visa mer

Det är lite som när artister firar femtio års karriär med en megajubelsamlingsvolym. Så fort man hör talas om den börjar man tänka på vad den kan tänkas innehålla och minns milstolpar, kanske någon udda favorit, och dessutom tiden de kom fram i, den betydelse de kom att få.

Inför nyheten om MNW:s maratonlånga jubileumsbox om hela tjugoen cd-skivor (nej, den finns inte på Spotify) började min inre jukebox att spela upp proggklassiker av skilda slag, inklusive politiskt patos, tidsbunden humor och underliga friformsgrejer. Det bor ju en epok i det där skivbolagsnamnet! Som framstår som ännu mer unik i dag än då, och väcker förundran långt utanför Sveriges gränser.

Ändå kan MNW:s betydelse för sin tid nästan inte överskattas. Det handlade om en revolution inom svensk musikbransch. Ett oberoende skivbolag som hamnade allra främst i en kulturbävning som kastade om reglerna för vad som var högt och lågt, brett och smalt, gångbart och perifert.

Denna kraft kom att kallas den svenska musikrörelsen och byggde upp sina egna inspelningsstudior, spelställen runt hela landet, bokningsbolag, skivdistribution, den egna musiktidningen Musikens Makt. En hel parallellstruktur i alla led.

Som förändrade landet på djupet, men till stora delar är försvunnen i dag. Så länge sen är det.

Svensk 60-talspop sjöngs på engelska, tätt inpå förebilderna och med stark tonvikt på coverlåtar. Svensk 70-talspop sjöngs i stället på svenska, och snart blev varje svensk artist tvungen att definiera sig i förhållande till musikrörelsen. Som var ett alternativ med allt större inflytande på helheten, och en tendens att dela in allting i kommersiell respektive icke-kommersiell (där det senare var det enda rätta).

När Abba vann Schlager-EM 1974 och Sverige därför stod värd för tävlingen 1975 var musikrörelsen i opposition, och svarade med en alternativgala som pågick i en vecka under parollen ”kamp mot kulturens kommersialisering”. Även den sändes på tv. MNW gav ut skivan och fick rent av en sorts hit i den osannolika ”Doin' the omoralisk schlagerfestival” med Sillstryparn (som var Ulf Dageby från Nationalteatern under täcknamn).

Året efter deltog Sverige inte ens i tävlingen, eftersom frågan blivit så infekterad. I samma anda kom radions topplistor ”Tio i topp” och ”Kvällstoppen” att läggas ner i mitten av 70-talet, medan ”Svensktoppen” fick vara kvar på nåder med stramare regler.

Hellre än alternativmusik pratade många om progressiv musik, detta kortades till progg (den samtidiga brittiska strömningen progressive rock fick i Sverige i stället namnet symfonirock). Och varje försök att definiera hur denna progg lät är dömt att misslyckas. Eftersom den spretade så infernaliskt, samtidigt som den handlade om mycket mer än musik. En alternativkultur som grävde där den stod, bodde i kollektiv, flyttade ut på landet, utforskade gammal folkmusik och ny invandrarmusik, rökte gräs, sjöng vänsterpolitik och ordnade stödgalor.

Eldkvarn Foto: MNW

MNW var verkligen inte det enda bolaget, men det första och det största. Så tidigt att det bildades under helt andra förutsättningar, av några ungdomar i Vaxholm som Music Network och med allsköns blandad pop på programmet.

Snart nog var namnet omdefinierat till Musiknätet Waxholm och en mer dogmatiskt svenskspråkig linje tog vid. Även om utgivningen rymde lite vadsomhelst, från Gunder Hägg/Blå Tågets bohemiskt förströdda jazzvispop till Contacts noggranna folkrock. Arbete och Fritid spelade folkmusik som jazzrock och Archimedes Badkar rena världsmusiken, Nynningen sjöng blytung revolutionsromantik och Risken Finns gycklade med det mesta, inklusive egen dubbelmoral.

Några av de mest uppmärksammade projekten var temaskivor med tidigare undanträngda perspektiv, som ”Sånger om kvinnor” där Liselotte Nilsson sjöng ”Vi måste höja våra röster” och ”Kåklåtar” med sånger från svenska fängelser. Fria teatergrupper hörde till, som Fickteatern, Narren och NJA-Gruppen (som blev Fria Proteatern).

Mest framgångsrik blev göteborgska Nationalteatern, där teaterverksamheten snart överskuggades av klatschig, refrängstark bluesrock, och vars position som proggens mest folkkära band bara utmanades av Hoola Bandoola Band från Malmö, med Mikael Wiehe och Björn Afzelius i spetsen.

Att skildra den här epoken kräver några volymer och det är gjort många gånger redan. När bolaget fyllde tio 1979 gavs det ut en dubbel-lp, 1989 gjordes två samlingar – en bredare och en smalare. Till fyrtioårsjubileet 2009 kom en fet jubileumsbok med fyra cd, tematiskt uppdelade i progg, svenskspråkigt, engelskspråkigt och folkmusik/instrumentalt. Och på Spotify finns tio volymer av ”MNW digital archive”, en för varje år från 1970 till 1979.

Till att börja med.

Dessutom hade MNW i praktiken upphört som skivbolag redan före fyrtioårsjubileet; sen 2005 har bara samlingar och återutgivningar getts ut – med ett ensamt undantag i ”Det står skrivet” med Nike & Röda Orkestern från 2012.

Skillnaden den här gången är att precis hela bilden ska fram. Hela historien från alla år, ända till det snöpliga slutet i mitten av 00-talet, och det är en samling som aldrig tidigare har getts ut.

På ganska goda grunder, eftersom det innebär en musikresa genom musikaliska världar som knappt har något med varandra att göra. Även om det ju bor massor av tidsfärg också här, inte minst i epokerna närmast efter proggen, med punk och postpunk. Den svenska popbandsvågen från 90-talet förtjänar också sin belysning, med The Wannadies, Eggstone och This Perfect Day, även om de knappast präglade sin samtid på samma sätt.

I ”MNW50”-boxen blir nu de flesta år ända till efter millennieskiftet ungefär lika representerade, med proggen som bara några kapitel i början av totalt fjorton kronologiska cd. Och inte bara det: sen tillkommer ytterligare skivor med alla andra bolag som kom att ingå i familjen, som Amalthea i Malmö, Nacksving i Göteborg, Manifest i Luleå. Senare postpunkbolagen Mistlur och Radium, popbolagen NONS och Vibrafon – och till och med en handfull hårdrockbolag som följde med det obekväma samarbetet med entreprenören House of Kicks.

Lolita Pop Foto: MNW

Det är en så stor vidd att den blir närmast omöjlig att greppa, inte bara för att den sammanlagda speltiden är mer än ett dygn. Utan också för att den bångstyriga identitet som är så tydlig i början med tiden slipas ned till ett kommersiellt bolag bland alla andra, villigt att pröva precis vad som helst som kan tänkas generera en intäkt.

Till saken hör också att ekonomin ofta var katastrofal, och att MNW 1998 börsnoterades, 2003 såldes till Bonnier Amigo och det senaste decenniet har ägts av multinationella Universal – en skriande ironi i sig.

Slutfasen med Roger Pontare, new age-harpisten Monica Ramos och smörpopfenomenet Bosson är inte rolig att lyssna på, men redan när Peter LeMarc blir bolagets räddning med perfekt producerad P3-pop i andra halvan av 80-talet kan man få svårt att påminna sig exakt vilken profil det här bolaget egentligen försöker ha.

Samtidigt som proggidentiteten från de första åren sitter så starkt att den än i dag är det första som associeras med varumärket. Ungefär som hos alla stora artister vars klassiker gjordes tidigt, och där senare år därför brukar hastas över rätt kvickt när karriären sammanfattas.

För att kunna lyssna igenom hela denna maratonsamling med behållning krävs snarast att man närmar sig den som en dokumentär, som en historisk skildring – av vad som med tiden blev en tragedi – snarare än ett urval musik med någon sorts gemensamma förtecken.

