Margaret Atwood: Något i den mänskliga själen längtar efter dominans och diktatur

Förlagsassistentens händer är nervösa. Hon öppnar det bruna kuvertet som har legat inlåst i skåpet här på Curtis Brown förlag i London och drar försiktigt ut pappersbunten.

Hon ber om ursäkt för att hon måste beslagta min mobiltelefon och för att hon måste sitta och bevaka mig medan jag läser. Själv har hon ännu inte fått titta i manuskriptet. Trafiken rullar på ute på Haymarket vid Piccadilly. Förmiddagen börjar passera utanför fönstret och jag sitter i soffan vid glasväggen och läser. Min fem månader gamla dotter ligger på mattan och greppar med tjocka bebishänder efter de sidor som jag släpper ner på golvet efter hand.

För fort ska det gå.

– Folk försöker hacka oss. De skriver till oss från fejkade e-postkonton och låtsas komma från en annan avdelning på förlaget. Allt för att komma åt manuskriptet innan publicering.

Förlagsassistentens röst får plötsligt något längtansfullt över sig.

– Är boken så bra som jag tror? Jag antar att jag inte ska fråga dig vad som händer…

● ● ●

Margaret Atwood sitter på terrassen utanför sin klubb i St James iförd orange hatt. Hon är 79 år gammal och betraktar intensivt fåglarna i trädet. Vi är på The Royal Overseas League, en medlemsklubb för konstnärer och författare från det som en gång var det brittiska imperiet.

”Risken är förstås att allt detta ståhej bara slutar med att folk blir besvikna när de väl får läsa boken” säger Margret Atwood. Foto: Stephen Lovekin/Variety/REX

Som Kanada.

Margaret Atwoods Kanada.

– Ja, jag kanske borde oroa mig för att de ska kidnappa mig och tvinga mig att avslöja vad som händer i boken, säger hon om den extrema säkerheten runt hennes nya roman ”Gileads döttrar”.

Hon talar en monoton, ironisk kanadensiska och man måste luta sig fram för att över huvud taget höra.

Till slut bröt de ner mig med sitt tjat

I själva verket är hon nervös.

– Risken är förstås att allt detta ståhej bara slutar med att folk blir besvikna när de väl får läsa boken. ”Jasså, var det bara detta?”

● ● ●

För 35 år sedan skrev Margaret Atwood romanen ”Tjänarinnans berättelse”. Hon påbörjade texten till vad som har blivit en modern klassiker på en hyrd skrivmaskin i Västberlin. Hon avslutade den i Alabama. Året var 1984 och hon tänkte som så många andra på George Orwell.

Margaret Atwood skrev en dystopisk framtidsskildring om ett USA där fundamentalistiska kristna har tagit makten via militärkupp och utropat republiken Gilead. Det är ett samhälle där kvinnor varken får äga eller läsa. Folk flyr över gränsen mot Kanada och det föds inte tillräckligt många barn. Miljöförstöringarna har gjort människor infertila och de kvinnor som fortfarande kan bli gravida tvingas ställa sig till samhällets tjänst. Låta sig befruktas via institutionaliserade våldtäkter. Fråntas sina namn och ägas likt boskap av manliga befälhavare.

För 35 år sedan skrev Margaret Atwood romanen ”Tjänarinnans berättelse”.

Nu 35 år senare, den 10 september, kommer uppföljaren ”Gileads döttrar”.

– Folk har frågat mig i över trettio år vad som händer sen. Till slut bröt de ner mig med sitt tjat.

Men visst, konstaterar Margaret Atwood, uppföljaren har varit svår att skriva.

– Om jag inte var såhär gammal hade jag nog inte gjort det. Men vad har jag egentligen att förlora?

Som sagt.

Hon är nervös.

Den nya boken tar vid femton år efter ”Tjänarinnans berättelse”. Och allt som görs mot kvinnor i ”Tjänarinnans berättelse” och i uppföljaren ”Gileads döttrar” har någon form av historisk grund. Allt som händer har redan hänt.

I någon form.

Någonstans i världen.

Margret Atwood talar inför publik i Toronto sommaren 2018. Foto: Shawn Goldberg / Alamy Stock Photo

Margaret Atwood gillar inte begreppet ”science fiction”, hon föredrar att prata om ”spekulativ fiktion”. 2011 skrev hon i ett förord till en antologi (”In other worlds: SF and the human imagination”): ”det är inte så att jag inte gillar utomjordingar… jag är bara inte så bra på just utomjordingar”.

Hon har följt samma princip nu. Hon har inte så mycket hittat på, som läst på. Sedan har hon skrivit en framtidsskildring som ett slags värsta möjliga utfall av vad som kan hända kvinnor givet vad som historiskt redan har hänt kvinnor.

Du behöver inte ens ha en majoritet på din sida. Det räcker med 30 procent

– Jag har en väldigt stor samling böcker om krig. Våld, sekter och häxkonster. Häxor i allmänhet. Masspaniker.

Margaret Atwood fortsätter uppräkningen av de teman som intresserar henne:

– Hur religiösa sekter startar, hur de når framgång… hur deras inre logik ser ut. Vet du att för att skapa ett totalitärt samhälle behöver du bara runt 25, 30 procent av befolkningen? Du behöver inte ens ha en majoritet på din sida. Det räcker med 30 procent. Det är då det tippar över.

Margaret Atwood Född 1939 i Ontario, Kanada. Är i dag bosatt i Toronto. Föräldrarna var forskare. Eftersom fadern studerade insekter bodde familjen långa perioder i skogen. Atwood lever sedan 1973 med författaren Graeme Gibson och har en dotter. Debuterade som poet 1961 och har därefter skrivit arton romaner, ett seriealbum, stora mängder poesi samt en opera. Det är främst hennes romaner som har lästs av miljoner. Hon vann Bookerpriset för ”Den blinde mördaren” år 2000. Kvinnors rättigheter och miljöfrågor är viktiga teman i Margaret Atwoods författarskap. Hon är en passionerad fågelskådare som inte kan köra bil och har ett stortintresse för militärhistoria. När Kazuo Ishiguro fick Nobelpriset i litteratur 2017 bad han Atwood om ursäkt. Han tyckte att hon borde ha fått det. Den populära tv-serien ”The handmaid's tale” baserad på hennes ”Tjänarinnans berättelse” har fått en ny generation intresserad av hennes böcker. Margaret Atwoods nya bok ”Gileads döttrar” släpps vid midnatt den 9 september. Flera bokhandlare över världen håller nattöppet. Ivriga läsare förväntas köa utanför. Visa mer

Det finns något i den mänskliga själen som längtar efter dominans och diktatur, menar hon. Något som dras till ofrihetens brist på valmöjligheter.

– Vi vill att saker och ting ska vara perfekta. När tiderna är dåliga, eller uppfattas som dåliga är det lätt för oss att falla för enkla lösningar. Samhällen blir auktoritära när vi kombinerar vår längtan efter det perfekta samhället med att vi hittar en grupp som blir syndabockar.

Ett samhälle kan dock inte bygga en totalitär struktur på något som inte har funnits där hela tiden, menar Margaret Atwood. Logiken bakom den specifika form som terrorn tar i en kultur har alltid djupa historiska rötter. Sovjetunionens fruktade hemliga polis var en fortsättning på den hemliga polisen under det ryska tsarväldet.

Det är ingen slump att Margaret Atwood väljer att publicera en uppföljare till ”Tjänarinnans berättelse” just nu. Foto: Stephen Lovekin/Variety/REX

Som Margaret Atwood ser på saken är USA ett samhälle som tror att det är grundat av 1700-talets upplysningstänkare. George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson. Men i själva verket är USA ett samhälle sprunget ur 1600-talets religiösa puritanism. De extremistiska protestanter som landsteg i New England och byggde samhällen av religiös teokrati. Om USA skulle bli en totalitär stat är det från denna del av sin historia som landet skulle hämta sin auktoritära logik.

Vilket är precis vad som händer i Margaret Atwoods fiktiva Gilead.

Tror Margaret Atwood själv på Gud?

– Vad innebär det? Jag är en strikt agnostiker. Du kan inte säga att du vet något som till sin natur handlar om tro. Jag antar att jag är puritan i den bemärkelsen…

Det är ingen slump att Margaret Atwood väljer att publicera en uppföljare till ”Tjänarinnans berättelse” just nu.

– Verkligheten för kvinnor i många länder ligger i dag tyvärr närmare den jag beskriver än vad den gjorde 1985. Då kunde folk fortfarande säga att min värld var en intressant fantasi. Men att den riktiga världen faktiskt rörde sig åt andra hållet. Det kan de inte säga längre.

”The handmaid's tale” var en annan tv-serie dagen efter Trump än vad den hade varit dagen innan

Terrorsekten IS. Talibaner i Afghanistan. Syrien som faller sönder. Hur det går till och hur det känns när ett samhälle retirerar ner i våld är ett stort tema i den nya boken.

Men Margaret Atwood tänker också på Donald Trump. Den amerikanske presidenten med sina porrstjärnor, skilsmässor och blingiga värld av snabbmat och kommersiell tv är på många sätt motsatsen till det puritanskt kristna som leder till terror i hennes roman.

Donald Trump spelar golf på söndagar.

Han går inte i kyrkan.

Samtidigt har den politiska utvecklingen under Donald Trump fått många att just diskutera det tidigare otänkbara: skulle den amerikanska demokratin faktiskt kunna falla? Skulle USA, den västerländska frihetens så kallade högborg kunna bli en diktatur?

Niki Kiri och Elisabeth Moss i andra säsongen av ”The handmaids tale”. Foto: GEORGE KRAYCHYK/MGM/HULU/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Till saken hör att ”Tjänarinnans berättelse” de senaste åren har gjort världssuccé som tv-serie. Margaret Atwood sålde tv-rättigheterna till sin fiktiva värld redan i slutet av 1980-talet, hon är inte involverad i tv-serien ”The handmaid's tale” annat än som konsult. Handlingen på tv har också fortsatt förbi den som Margaret Atwood beskriver i boken.

Men hon är stolt över tv-serien.

– De som skapade tv-serien vaknade upp dagen efter att Donald Trump hade vunnit valet och insåg att ramen för serien hade förändrats. ”The handmaid's tale” var en annan tv-serie dagen efter Trump än vad den hade varit dagen innan. Det är väl vad som har gjort den intressant. Och vad som har gjort min bok intressant igen.

Så länge vi slogs med lättare vapen på hästrygg var kvinnor mer jämlika

Vid de globala kvinnomarscherna mot Donald Trump i januari 2017 syntes plakat med texten: ”Make Margaret Atwood fiction again.” Författarinnan gick själv i en demonstration mot Donald Trumps kvinnosyn. Hon tyckte dock bäst om plakatet som bars av en kvinna i hennes egen ålder: ”I can’t believe I still have to protest this fucking shit.”

Varför vill så många män kontrollera kvinnors kroppar? undrar jag.

Margaret Atwood skrattar.

— För att det är kul! Vad skulle de annars göra?

"The Handmaid's Tale" vann en Emmy för bästa drama 2017. Foto: Chris Pizzello

Sedan håller hon en mindre föreläsning om veteproduktionen under den tidiga bronsåldern

— För att kunna producera vete behöver du mark. Då måste du plötsligt försvara din äganderätt till marken, alltså får vi vad vi i dag skulle kalla för arméer. När vi gick från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle blev det viktigt med styrka i överkroppen. Där har män en fördel. Vapnen vi utvecklade var stora och tunga. Så länge vi slogs med lättare vapen på hästrygg var kvinnor mer jämlika. Tänk bara på amazonerna! Det var på bronsåldern som kvinnors kroppar började bli svagare och användas främst för barnafödande.

Sedan fortsätter Margaret Atwood med att rekommendera olika dokumentärfilmer om inuiter på Alaska.

– I dessa jägarsamhällen har kvinnor, framför allt äldre kvinnor, en helt annan ekonomisk position, förstår du. Det är i hög grad de som bestämmer hur bytet ska fördelas. Du bör studera dessa kvinnor. Studera dem!

Kvinnor är ofta de värsta förtryckarna av andra kvinnor. Det är inget konstigt med det

Margaret Atwoods nya bok ”Gileads döttrar” inleds med ett citat av George Eliot:

”Varje kvinna antas ha samma uppsättning motiv, annars ses hon som ett monster”.

Det är rätt typiskt för Margaret Atwoods feminism: kampen för att kvinnor ska få vara lika komplexa som män. Särskilt i litteraturen. ”Gileads döttrar” ger exempelvis ett helt nytt perspektiv på en av de hårdaste terrorledarna i Gilead: tant Lydia.

– Kvinnor är ofta de värsta förtryckarna av andra kvinnor. Det är inget konstigt med det. Kvinnor är också människor. Du är inte automatiskt en ängel bara för att du är kvinna. Om du någon gång har varit en åttaårig flicka vet du allt om hur vidriga kvinnor kan vara mot varandra.

2017 tilldelades Margret Atwood den tyska bokhandelns fredspris i Frankfurt. Foto: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

I samhällen där kvinnor som grupp har väldigt lite att säga till om kommer kvinnor också att bli mer hänsynslösa, menar Margaret Atwood. De tvingas slåss mot varandra om det som finns.

Om platsen på de få stolar som ännu inte har dragits undan för dem som grupp.

– Jag ville låta ett ”monster” som tant Lydia komma till tals eftersom jag vill stå upp för kvinnors individualitet. Vi är olika. Vi är ingen enhetlig grupp. Varför ska vi hålla fast vid idén att kvinnor på något sätt måste vara godare än män bara för att de är kvinnor?

– Vi säger att vi vill att kvinnor ska ”ta makten”, men vad betyder det? Makten över vaddå? ”Makten” på vems bekostnad?

Kvinnors rättigheter hänger därför samman med miljön

Den patriarkala diktaturen i Gilead är i hög grad en funktion av den förstörda miljön. Människor blir infertila av utsläppen och våldsam kontroll av kvinnors kroppar blir statens strategi för att upprätthålla födslotalen.

Klimatförändringar och miljö har varit ett tema i Margaret Atwoods författarskap i flera decennier. Hon säger att det beror på att hennes far var biolog. Hon har helt enkelt hört dessa frågor diskuteras runt middagsbordet sedan hon var liten.

(Och ja, hon älskar Greta Thunberg.)

– Allt hänger samman. Klimatnödläget i världen leder till mindre skördar, matbrist och social oro. Kvinnor klarar sig alltid väldigt dåligt under sådana förhållanden. Alltid. Kvinnors rättigheter hänger därför samman med miljön. Det är tydligt i mina böcker och det är tydligt i verkligheten.

”Kvinnors rättigheter hänger samman med miljön” säger Margret Atwood. Foto: Jessica Gow/TT

Samma politiker som vill begränsa kvinnors rättigheter struntar också i hög grad i klimatförändringarna. Det är ingen slump, menar hon.

— Jag tror inte att det handlar så mycket om ilska. Det handlar om rädsla. Hur vågar du ifrågasätta mina privilegier. Hur vågar du nedvärdera min kuk!

Själv växte hon upp ute i den djupa skogen. Och hon vill gärna prata om skogen. Om bristen på skog i England och hur det har gjort engelsmännen till vad de är. Hennes far studerade insekter på somrarna och ägnade vintrarna åt att sitta och skriva ner sina upptäcker. Därför bodde familjen halva året i skogen.

Andra halvan i stan.

— Ni har djupa skogar i Sverige. Det har påverkat er. Om du bor i ett öppet landskap lär du dig att titta innan du lyssnar. Alla faror som kommer mot dig kommer du att se innan du hör dem. I skogen är det tvärtom. Allt som kan döda dig kommer du att höra innan du ser. Faran kommer som ett prassel i buskarna. Skogen har gjort mig till en lyssnare.

Gamla människor vet hur det är att vara unga. Unga människor vet inte hur det är att vara gamla

Och Margaret Atwood skriver böcker helt enkelt för att det ”är hennes jobb”.

— Skrivandet är en sak som man ger sig in i och när man väl är inne i det inser man att det är försent att göra något annat.

Hon anstränger sig dock för att inte skriva samma bok om och om igen.

— Det gör alldeles för många författare. Jag försöker däremot att inte tråka ut mig själv.

Katrine Marçal väljer 3 extra läsvärda romaner av Margaret Atwood ”Tjänarinnans berättelse” (1985) I USA har kristna fundamentalister tagit makten via en militärkupp och utropat republiken Gilead. Huvudpersonen Offred är en av få kvinnor som fortfarande kan få barn. Hon har därför tvingats in i rollen som tjänarinna åt befälhavaren Fred. Tanken är att hon ska bli gravid och överlämna barnet till honom och hans fru.

”Den blinde mördaren” (2000) Iris Chase och hennes syster Laura växer upp i en liten stad i Kanada. Laura har en romans med science fiction-författaren Alex Thomas. Den blir handling i en roman som vävs in i berättelsen. Det gör även science fiction-historien som Alex Thomas skriver: Den blinde mördaren. Låter det komplicerat? Det är det. Romanen vann Bookerpriset år 2000. ”Alias Grace” (1996) Det är kanadensiskt 1800-tal och hushållerskan Grace Marks är dömd för mord på två personer. Själv kan hon inte minnas vad som hände. Psykiatrikern Simon Jordan försöker ta reda på saken. Bland annat genom hypnos. Boken bygger delvis på en sann historia. Visa mer

Hur har Margaret Atwood förändrats som författare sedan 1985 när hon skrev ”Tjänarinnans berättelse” på en hyrd skrivmaskin i Västberlin.

— Jag har väl blivit äldre?

Vad innebär det?

— Du får vänta och se…

Nej, berätta!

Och till slut avslöjar hon alltihopa:

— Gamla människor vet hur det är att vara unga. Unga människor vet inte hur det är att vara gamla.

Hon tillägger:

— Du kommer att gilla det.

Läs fler intervjuer av Katrine Marçal här, bland annat med författaren Amanda Svensson.