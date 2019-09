Maria Schottenius: Det är rena vansinnet att stryka antiken ur läroplanen

Skolverket vill stryka antiken ur historieundervisningen i grundskolan och i stället lägga mer tid på efterkrigstiden. Momentet ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700” försvinner, enligt förslaget. Har Skolverket verkligen tänkt att radera ut hela historien fram till 1700-talet? Är det så att eleverna inte kommer att läsa något om antiken, medeltiden, renässansen, barocken?

”Timmarna räcker inte till”, säger Anna Westerholm, chef på Skolverkets läroplansavdelning till Svenska Dagbladet (26/9) och anser att äldre historia är ”lite mindre betydelsefull” när eleverna ska få förutsättningar att utveckla historiemedvetandet.

Mindre betydelsefull? Ta bara antiken. Hur har Anna Westerholm & co tänkt att eleverna ska begripa något om demokratins uppkomst utan att ha en susning om Sokrates, Aristoteles och Platon? Och litteratur och scenkonst, vad hade den varit utan Homeros, Sapfo och Sofokles? Vad kommer eleverna i framtiden att begripa av all den bildkonst som refererar till antiken? Kulturen bygger på idéer och skrifter som skapades under denna period.

Om man vill ”utveckla historiemedvetandet” som hon säger och med berått mod tar bort undervisning om de perioder som konstituerar den kultur de svenska eleverna lever i, har man satt en bindel för ögonen på dem. Man berövar dem ett världsarv. Det är faktiskt skandalöst.

Det här påminner lite om hösten 2014 när de svenska Medelhavsinstituten höll på att ryka. Den gången var det några räknenissar på finansdepartementet som passade på att stryka en utgiftspost mitt under ett regeringsskifte. Sverige hade just fått en ny minister och budgeten skulle slängas ihop på några veckor. Tack vare starka reaktioner i offentligen fick vi behålla instituten, som gör stor nytta.

Skolverket behöver inte ömka sig och säga att ”det gör ont” att stryka den tidiga historien ur läroplanen. Det är bara att backa från denna vansinniga idé.

Ministern för Medelhavsinstituten retirerade. Skolverket bör lära av historien.