Maria Schottenius: Genom att tala om misogyni ringar vi in något som har betydelse för alla

”Kvinnohat är vad kvinnohat gör”. Kate Manne är filosofiprofessor vid Cornell University i USA och har skrivit boken ”Down girl. The logic of misogyni” som recenseras stort på många ställen, bland annat i nya numret av London review of books (nr 5) av Adam Phillips. Han diskuterar beroendet, ”män hatar inte kvinnor, de hatar sitt behov av kvinnor” och ser en poäng hos författaren när hon är skeptisk till alla sorts psykologiska förklaringar.

Enligt Kate Manne är misogyni ingenting man kan finna inom olika personer, något vi är. Det är i stället en praktik, en livsstil, ett sätt att göra något på – en logik för att hålla kvinnor nere. Ett social-politiskt fenomen som tar sig uttryck i den patriarkala ideologi som råder. Efter den insikten är det förstås svårt att säga vad man gör härnäst. Men, som skribenten är inne på, genom att tala om misogyni ringar vi in något som har avgörande betydelse för oss alla.