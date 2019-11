Maria Schottenius: Misstro dina drömmar – någon kanske vill kapa dem

Människors drömmar kan vara förrädiska. Drömmen att bli egenföretagare till exempel. Att kunna jobba sig upp, vara sin egen arbetsgivare och själv bestämma sina villkor.

Om någon som inte vill dig väl, får tag på dina drömmar, kan det gå dig illa. Om ett inhumant ekonomiskt system letar upp dem, kan hela ditt liv gå överstyr. Och om detta system får greppet om ett samhälle, kan hela samhället perverteras.

Så tolkar jag Ken Loachs skakande film ”Sorry we missed you”. Den 83-årige filmregissören gestaltar exakt det som Margaret Thatcher sa: ”There is no such thing as society.” (”Det finns ingenting sådant som ett samhälle.”) Det finns män och kvinnor och det finns familjer, menade hon, men den gemenskap som ett samhälle innebär, den förnekade hon, och såg med sin ekonomiska politik till att den mer eller mindre utraderades.

Ken Loach förlägger sin film till Newcastle, en fattig arbetarstad i norra England, där människor försöker överleva efter finanskrisen 2008. Mannen i filmen, Ricky, var arbetare, men firman gick omkull och nu ska han bli egenföretagare. Det vill säga samarbeta med en budfirma och tvingas köpa en skåpbil för en insats så hög att hans fru Abby måste sälja sin lilla bil, den hon behöver i hemtjänsten för att besöka sina ”klienter”.

Han ska inte arbeta för budfirman som levererar paket, utan tillsammans med den, och det visar sig att han, trots allt han har inbillat sig, är den minst fria människa man kan tänka sig. Hans ”pistol”, den manick som ger honom all information om vart han ska köra, till vem han ska ge paketen, blir hans fotboja, den piper och blippar, talar om när hans lilla matpaus är slut och håller honom i så strama tyglar att han inser att han måste urinera i en flaska för att hinna. Vidriga arbetsförhållanden, som inte släpper in en glipa tid för att infinna sig på ett möte med rektorn när tonårssonen strular. Den stenhårde förmannen på firman ger honom noll manöverutrymme. Den stora vita skåpbilen blir som ett jättelikt monster i filmen. Symbolen för det liv familjen tvingas till.

”Var tog 8-timmarsdagen vägen?” undrar en äldre kvinna i filmen. All facklig kamp, all strid för att få människovärdiga förhållanden på jobbet. Borta.

Det här handlar inte enbart om de nerslitna gruvdistrikten i norr där människor halkat efter i utvecklingen. Nej, det här handlar inte om geografi, utan om globaliseringens villkor med franchising och samarbetsavtal i stället för anställning och löner.

Margaret Thatchers önskedröm är besannad. Det finns inget sådant som ett samhälle, bara individer. Arbetskamrater finns inte, enbart arbetskonkurrenter.

Jag trevar efter ljus. Mannen och kvinnan och de två barnen i filmen är en kärleksfull familj, trots arbetsdagar på 14 timmar, eller mer. Abby administrerar skickligt sin familj via mobilen medan hon rör sig mellan adresserna till de gamla och sjuka. Ricky lever som ett jagat djur. Barnen vet inte hur de ska hantera föräldrarnas groteska arbetsvillkor, sonen skolkar och sprejar graffiti, ser ingen framtid. Men det förekommer inget missbruk, ingenting som får åskådaren att säga att de får skylla sig själva.

Det hoppfulla är att människor trots allt kan visa att de behöver varandra. De gamla behöver desperat Abby, naturligt nog, men Abby känner också att det är meningsfullt det hon gör, även om hon måste rapportera och fylla i papper hela tiden. Och sedan Ricky sålde hennes bil tvingas hon att tillbringa massor av obetald tid på bussar och busshållplatser.

Familjen har ingen chans att leva ett socialt liv med släkt och vänner, de har nästan aldrig tid att äta middag tillsammans.

Efter denna film vill jag säga: Misstro dina drömmar. Någon kanske vill kapa dem och ta dig någon helt annanstans än dit du vill.

