Maria Schottenius: Olga Tokarczuk är så stark i sitt berättande att man aldrig viker från hennes sida

Olga Tokarczuk inleder boken ”Daghus, natthus” (på svenska 2005) med en dröm där berättaren säger ”jag kan se genom tiden” och ”precis som jag kan skifta fokus i rummet kan jag också göra det i tiden”.

Den friheten använder sig Tokarczuk ständigt av i en romankonst som helt styrs av hennes egen märkvärdiga berättarauktoritet. Olga Tokarczuk är så stark i sitt berättande att jag som läsare inte viker från hennes sida, detta trots att hon sällan bygger upp en intrig med början, mitt och slut. Och trots att hon använder sig av alla tänkbara genrer i en och samma roman, att hon löper genom tiden och epokerna som hon vill, och då och då lyfter i magisk realism. Hennes författarröst är ovanligt lättrörlig, akrobatisk och och med de storartade översättningar som framför allt Jan Henrik Swahn har gjort från polskan har svenska språket genom hennes verk berikats med en litteratur och stilkonst som är unik.

Olga Tokarczuk debuterade vid 17 års ålder med en novellsamling och skrev också poesi, men redan 1993 gav hon sig i väg till 1600-talet i sin första historiska roman, för att sedan skriva om en synsk flicka i berättelsen ”E.E.” Den bok som blev hennes genombrott i Polen var ”Gammeltida och andra tider”, från 1996, sedan ”Daghus, natthus”, korta berättelser som enligt författaren kan fogas ihop i vilken ordning som helst. Därefter kom novellsamlingen ”Spel på många små trummor”.

Men det var först efter ”Löparna” 2007 (på svenska 2009) uppbyggd av längre berättelser, som hon började uppmärksammas internationellt. Det är för övrigt med den boken, på engelska ”Flights”, som hon förra året i London tillsammans med sin engelska översättare, tilldelades Man Booker International Prize. Den romanen är till skillnad från de flesta av hennes böcker inte specifikt förankrad i Polen, utan har resandet som tema. Resandet i existentiell bemärkelse, och försvinnandet.

Medan Olga Tokarczuk år efter år arbetade på sitt stora verk ”Jakobsböckerna” på nästan 1000 sidor stack hon emellan med en kriminalhistoria, ”Styr din plog över de dödas ben” ”för att få mat på bordet”. Det är en originell bok om en kvinna som med astrologins hjälp försöker kartlägga en mordvåg där traktens jägare är drabbade. Djurens rätt och miljökampen är ett underliggande tema och trots att romanen är egenartad och närmast absurd, är den en riktig bladvändare. ”Styr din plog över de dödas ben” har filmats och fick år 2017 Silverbjörnen på filmfestivalen i Berlin. Romanen är översatt till engelska, ”Drive your plow over the bones of the dead” och även ”Jakobsböckerna” är på väg att komma ut på engelska.

År 2014 kom så ”Jakobsböckerna” som omedelbart sålde i 200.000 exemplar, en bestseller, och gjorde henne berömd, närmast dyrkad och på samma gång oerhört kontroversiell i Polen. Detta för att hon klart tog ställning mot landets konservativa, nationalistiska rörelse. Då hon fick det prestigefulla Nike-priset direktsändes utdelningen i tv och under sitt tacktal sa hon att Polen måste ställa sig ansikte mot ansikte med sin historia, utan att blunda för de förfärligheter som pågått, som slavhandel och judeutrotning. Efteråt anklagades hon av högernationalister för att vara mentalsjuk och människor rekommenderades bland annat att protestera hos hennes förläggare. Hon har senare också kallats ”antipolsk” av företrädare för det nationalistiska PIS – partiet för lag och rättvisa.

Romanens huvudperson Jakob Leibovitj Frank var en ung, karismatisk predikant som levde i Polen på 1700-talet. Han trodde själv att han var Messias och skaffade sig en skara lärjungar, som följde honom och spred hans budskap. Olga Tokarczuk fascinerades av historien och har själv grävt fram ett stort dokumentärt material, som hon bygger på i sin roman.

Även om Jakob var judisk tog han in en rad kristna element i sin lära, exempelvis treenigheten. Och han tog avstånd från Talmud, bland annat i den judiska traditionen. Detta gjorde att han hyllades av både den kristna kyrkan och kungamakten, som utnyttjade hans idéer för att förfölja judar. Jakob Franks lära splittrade judarna i Polen. Själv perverteras han, utnyttjar kvinnorna grovt och det hela urartar till en sorts sex-sekt.

Författaren tecknar med frankismen i centrum en bild av 1700-talets Polen, historiska miljöer, personer och livsöden, och använder sig av många olika berättartekniker, brev, böner och drömmar. Hon lägger in poesi, filosofi och teologi, ja allt som rörde sig i Europa under 1700-talet. Själva pagineringen är också särpräglad – boken börjar på sidan 982 och går hela vägen tillbaka till noll. Eftersom författaren använder sig av så olika stilar och tekniker går det inte att ringa in, eller klart definiera hennes språk. Hon väljer stil utifrån vad hon ska berätta, det är som om hon drar ut låda efter låda och tar fram de verktyg hon behöver. Som läsare kan vi lita på texten. Hantverket håller och skaffar rymd åt det konstnärliga.

Romanen blir en prisma över de religioner och idéströmningar som fanns i Polen under epoken. Den går från dunkel, mystisk romantik – det första kapitlet heter ”Dimmans bok” – till upplysningstid med vetenskapliga landvinningar.

Samtidigt som det verkligen är en historisk roman ter den sig väldigt aktuell – det var kanske därför den brände till så oerhört när den kom ut i Polen 2014 (på svenska 2015). Flyktingar vid gränsen. Karismatiska frälsargestalter, starka ledare som pekar med hela handen.

Olga Tokarczuk fick 2017 tillsammans med översättaren Jan Henrik Swahn Kulturhusets Stadsteaterns internationella författarpris för ”Jakobsböckerna” och som medlem i juryn fick jag glädjen att samtala med henne i Stockholm på Kulturhusets scen efter prisutdelningen. Hon var rapp och rolig, omedelbar och närvarande. Samtidigt berättade hon att arbetet med boken hade blivit närmast oöverskådligt.

Det är lilla Ariel förlag som med stor uthållighet vågade satsa på detta författarskap. Nu, från och med den här veckan, har Albert Bonniers tagit över.

Oavsett vad Olga Tokarczuk skrivit och kommer att skriva räcker hennes roman ”Jakobsböckerna” för ett Nobelpris.