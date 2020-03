Maria Schottenius: Så håller man flåset uppe under karantänen

I väntan på febertopparna håller vi ångan uppe. Hemarbetet piggas upp av digitala morgonmöten med redaktionen och tre-fika där man bakom skärmarna skymtar personliga kaffekoppar, tavlor, spännande innehåll i köksskåp och bokhyllor.

Och så måste man ju träna. Jag hoppar och vrider och böjer mig tillsammans med gymkedjan SATS som har lagt upp två veckor med nio online-träningspass varje dag. Instruktörerna pratar engelska. En peppande kille kör crosstraining: ”Good morning, everybody. Are you ready?” Först värmer vi upp, sedan är det ingen nåd.

Det känns inte så lite knäppt att flåsande skutta upp och ner hemma i lägenheten. Men är det inte Olle Rehnquist som instruerar? Tonsättaren Karin Rehnquists yngste son? Minns honom som tio-åring, aktiv och supersocial redan då. Och är det inte Emma, som håller i Vinyasa flow? Hon som ledde tuffa yogapass på söndagar på mitt gym? Bara hon inte ska ha oss att göra Kråkan! Jodå, den kommer, men hon märker inte att jag lägger mig i Barnets position.

