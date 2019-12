Maria Schottenius: Sexfrågan ställer sig ständigt i vägen för påve Franciskus

På julaftonskvällen stod han som vanligt i Sankt Peterskyrkan i Rom med den stora, stela babydockan föreställande Jesusbarnet i famnen, och vandrade altargången ner mot krubban. SVT direktsänder varje år den katolska julnattsmässan så att även protestantiska och sekulariserade nordbor kan se de skrudade kardinalerna vandra i processioner och höra påven mumlande be för kärlek och fred på jorden.

I den stunden på julnatten är det svårt att förstå vilken strid Franciskus tvingas utkämpa alla andra dagar i Vatikanen.

Det är mycket med påven i medierna just nu. På Netflix går filmen ”The two popes” med Anthony Hopkins som den äldre påven Benedictus XVl och Jonathan Pryce som Franciskus. ”Inspirerad av verkliga händelser”, står det i presentationen. Vilket betyder att ramen och vissa detaljer är någorlunda autentiska, men det mesta är påhittat. Och det är ju tillräckligt spektakulärt att det existerar två påvar på samma gång.

Jag såg filmen på stor duk och kan inte säga att den var särskilt bra. Anthony Hopkins nyanserar sin rollfigur Joseph Ratzinger så hans förvandlingar känns någorlunda trovärdiga, medan Jonathan Pryce har ett lite begränsat minspel, tyvärr. Och manuskriptet är rätt trivialt. Den äldre påven och yngre kardinalen börjar i oenighet, men tack vare fotboll, pizza, tango utanför Vatikanen och lite annat sentimentalt pjunk närmar de sig varandra så att de kan försonas och vara påvar båda två. Smörigt, men samtidigt trivsamt och publiktillvänt som Eva af Geijerstam skriver i sin recension.

En rad påvefilmer finns redan och fler är att vänta. Somliga är rena reklamfilmer där argentinaren Jorge Bergoglio, jesuitprästen, den tidigare ärkebiskopen i Buenos Aires och nuvarande påven, vandrar runt i slummen, tvättar och kysser de fattigas fötter.

Dock, Franciskus med sitt milda sinnelag och varma väsen är en älskad påve. Jag följde honom i Lund och Malmö på hans Sverigebesök under 500-årsminnet av reformationen. Och det är ingen tvekan om att den katolska världen fått en populär påve i Franciskus.

Han har tagit tydlig ställning i klimatfrågan. Den 28 maj i år samlade han finansministrar från olika länder till den Påvliga Vetenskapsakademien för att tala om hållbar utveckling, hur man ska uppnå FN:s mål och hur klimatavtalet i Paris ska kunna genomföras. Påven menar att ”dagens globala ömsesidiga beroende förpliktigar oss att tänka med en gemensam plan för världen”.

Han tar vid samma tillfälle avstånd från kapitalismens brutalitet: ”Vi lever i en tid då vinst och förlust verkar värderas högre än liv och död. En tid då ett företags förmögenhet har företräde framför den mänskliga familjens oändliga värde.”

Påve Franciskus har kloka idéer om klimat och ekonomi, men hur han än kämpar och läxar upp kurian – Vatikanens regering – finns det en sak som hela tiden ställer sig i vägen för honom och för hela den katolska kyrkan. Nämligen sex. Sexuella övergrepp och skumraskaffärer, pedofili och prostitution. Det verkar omöjligt att skifta fokus.

Vatikanen är en av de största garderoberna i världen för homosexuella som inte har kommit ut

För ett par veckor sedan lyfte påve Franciskus den påvliga sekretessen om sexövergrepp mot minderåriga. Och han har sedan han tillträdde arbetat för ökad transparens i kampen mot pedofili.

Ska man tro den nästan 600-sidiga boken ”In the closet of the Vatican” av Frédéric Martel är sexproblematiken den kritiska punkten för den katolska kyrkan. Efter fyra års infiltrering i Vatikanen är Martels bild klar. Vatikanen är en av de största garderoberna i världen för homosexuella som inte har kommit ut. Och den förbjudna sexualiteten utgör på grund av celibatet och de stränga reglerna en oemotståndlig lockelse, med lögner och dubbelmoral som följd. Vad Franciskus än försöker åstadkomma är det striden kring prästernas upptagenhet av sex som han tvingas utkämpa.

