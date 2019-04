Maria Schottenius: Skön är Hilmas gudagnista

Det är bara några år sedan, 2013, som Hilma af Klints magnifika, esoteriska målningar för första gången visades på Moderna Museet i Stockholm. Sedan dess har utställningen gjort succé i olika länder. I nya numret av New York review of books (4-17 april, 2019) skriver Susan Tallman om en bok av Hilma af Klint och två kataloger om hennes konst - den ena från Guggenheim-utställningen som just nu pågår, den andra från en utställning i München.

Tallman går känsligt igenom målarens liv och verk, där den större och märkvärdigare delen inte fick visas förrän 20 år efter konstnärens död. Skribenten reflekterar över det bitterljuva i den sakrala, teosofiska sviten ”Målningarna till templet”, en ”triumf på Guggenheim” som nu ”kan hyllas som ett verk av ett geni”. Det var nog inte konstnärens mening menar hon, att vi framför allt ser skönheten när vi skulle förstå sanningen. Gäller det i så fall all stor religiös konst? Intressant problem.