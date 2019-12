Mariah Careys julhit toppar Billboardlistan – efter 25 år

Ingen jul utan Mariah Careys superhit ”All I want for Christmas is you” från 1994. Låten brukar gå varm världen över under julmånaden och får räknas till en av de mest populära julmelodierna. Trots det tog sig låten aldrig upp på Billboardlistans förstaplats efter släppet. Då nådde den som högst en tredjeplats.

Men nu, 25 år efter att låten kom ut, toppar ”All I want for Christmas” listan, skriver New York Times.

Låten är Mariah Careys första listetta sedan 2008 – och hennes nittonde i ordningen. Med det är hon bara en bakom Beatles som har rekordet.

”All I want for Christmas is you” är också den låt som har tagit längst tid på sig från att den släpptes till förstaplatsen. Det är dessutom den första jullåt som toppar listan sedan ”The chipmunk song” från 1958.

New York Times skriver att Mariah Carey har kampanjat intensivt för att få låten att nå toppen av listan. Och det var en nöjd stjärna som på Twitter deklarerade att hon den här gången för första gången lyckades.

https://twitter.com/MariahCarey/status/1206635196830932993