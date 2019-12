Marie Fredriksson – ett musikaliskt liv

1958. Gun-Marie Fredriksson föddes i Össjö och flyttade senare till Östra Ljungby där hon växte upp som yngst av fem syskon. ­Pappan ­delade ut post och mamman arbetade på syltfabrik.

1965. 20-åriga systern Anna-Lisa omkom i en trafikolycka. Sorgen tog hårt på familjen. Marie och hennes syster Tina fann tröst i musiken, minns hon i självbiografin: ”Det var en tröst att sjunga i kören julen efter olyckan, minns jag. En befrielse att få komma dit.”

1970. Musiken stod i centrum. Hon fick sitt första piano tidigt och tillsammans med systern lyssnade hon ofta på Radio Luxembourg. Vid systern Ulla-Britts bröllop var Marie med och framförde Beethovens lovsång: ”Det sägs att inte ett öga var torrt i församlingen, och det kan man ju tänka sig”, säger hon i självbiografin.

1975. Marie Fredriksson var egentligen för ung men fick dispens att börja på musiklinjen på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Efter folkhögskoleåren flyttade hon till Halmstad där hon var med och bildade banden Strul och Mamas barn. Replokalen delades med Gyllene Tider.

Foto: TT Arkiv

1984. Marie Fredriksson solodebuterade med albumet ”Het vind” som två år senare följdes upp med det stora genombrottsalbumet ”Den sjunde vågen”. Samma år bildade hon gruppen Roxette tillsammans med Per Gessle. Det var starten på vad som skulle bli en av de största framgångssagorna i svensk musikhistoria.

Roxette – Marie Fredriksson och Per Gessle. Foto: TT Arkiv

1988. Roxettes andra album, ”Look sharp!”, blev bandets internationella genombrott, med singlar som ”Dressed for success”, ”The look” och ”Listen to your heart”. Flera av låtarna toppade internationella listor och bandet turnerade världen runt. Samtidigt fortsatte Marie Fredrikssons solokarriär.

Marie Fredriksson 1995. Foto: Magnus Fond/EXP/TT

1996. Roxette tog en paus och ­Marie Fredriksson släppte sitt femte soloalbum, ”I en tid som vår”. Hon gjorde också musiken till Colin ­Nutleys film ”Sånt är livet”.

2002. Roxette planerade en Europaturné, men den 11 september diagnostiserades Marie Fredriksson med en hjärntumör. En lång rehabiliteringsperiod väntade. Hon började teckna och tre år efter diagnosen visades hennes första konstutställning, en samling sotiga porträtt i kol på galleri Doktor Glas.

Marie Fredriksson 2013. Foto: MAGNUS HALLGREN / DN / TT

2013. ”Nu!”, ­Marie Fredrikssons ­sjunde soloalbum med svenska originaltexter, släpptes. Arbetet med skivan inleddes sex år tidigare, fast under två av dessa turnerade hon återigen med Roxette på fyra kontinenter. Två år senare utkom självbiografin ”Kärleken till livet”, skriven av Helena von Zweigbergk.

Marie Fredriksson på scen i Milano, 10 maj 2015. Foto: Mairo Cinquetti

2016. Roxette ställde in en planerad turné sedan läkare avrått Marie Fredriksson från att stå på scen. ”Slutligen måste alla goda saker få ett slut, och trots att jag älskar att stå på scen, träffa fans, så har jag inte energin som krävs för turnélivet. Det är så enkelt”, skrev hon i ett uttalande och tackade för fansens stöd.

2019. Den 10 december kom beskedet att Marie Fredriksson avlidit. Hon blev 61 år.