Mårten Blomkvist: I Cannes väntar man högaktningsfullt

En sak som Lou Reed sa om knarkande kan användas även om filmfestivaler: ”First thing you learn is that you always gotta wait, det första man får lära sig är att man alltid måste vänta”.

I Cannes är det vanligt att filmerna börjar med att hålla publiken i väntan. Ett ansikte visas i närbild. Bilden hålls fast - och hålls fast. Sekunderna tickar. Vi i salongen väntar på att få se plats och situation.

Både kanadensiskan Monia Chokris ”A brother's love” och ryssen Kantemir Balagovs ”Beanpole” inleddes på precis detta sätt. Vi fick vänta i ovisshet. Det kan vara suggestivt. Det kan vara tålamodsprövande.

På filmfestival ligger det nära till hands att fundera över väntan i konsten.

Väntan i ovisshet är typiskt för den sorts smalare film, konstnärliga film, eller vad man nu vill kalla det, som visas på filmfestivaler. Det kan kännas som om man får vänta väl mycket på filmfestival. Regissörerna här gillar väntan.

Samtidigt vore det fel att säga att väntan är speciellt utforskat och använt i filmer med högre konstnärliga ambitioner. Väntan är en hörnsten i bred film. Fast där är det väntan i visshet som dominerar.

Alfred Hitchcock beskrev vad spänning är: att följa en konversation vid ett restaurangbord, samtidigt som man vet att det ligger en bomb under bordet. Att vänta på smällen, eller räddningen från smällen - förmågan att bemästra denna sorts väntan i spänning gav Hitchcock hans levebröd. Hitchcocks poäng med exemplet var att ingen bomb skulle brisera utan att publiken fått vänta på det.

Mycket underhållningsfilm bygger på denna sorts väntan, väntan på det man vet ska komma. I ”Casablanca” (1942) säger Humphrey Bogart ”I stick my neck out for nobody, jag offrar mig inte för någon annan”. Sedan väntar vi hela filmen på att han ska offra sig för Ingrid Bergman, och för sina ideal.

Är då väntan i ovisshet mer konstnärligt högtstående än väntan i visshet? Det kan förefalla så. Väntan i ovisshet finns i icke-kommersiell film, väntan i visshet är kommersiellt. I Cannes väntar man högaktningsfullt.

Fast det är otroligt svårt att uppnå någon vidare stark effekt med väntan i ovisshet. Publikens känsla för den inledande poetiskt utdragna bilden matchar nog sällan regissörens. Samma dag som ”A brother's love” visades ”Bacurau” av brasilianaren Kleber Mendonça Filho - känd för ”Aquarius” (2106) - och Juliano Dornelles - varning, spoiler i sikte! Det var en sorts thriller med politisk udd. En liten brasiliansk by utsätts för ett mystiskt hot. En vattentruck blir beskjuten. Så hittas människor skjutna. Det visar sig att vapentokiga utlänningar betalat för att få jaga hjälplösa bybor som mänskligt villebråd.

Filmen byggs upp långsamt. Vi får tidigt se det otäcka mördargänget. Vi väntar på att byborna ska fatta. Till sist gör de det. En lokal laglös rebell kontaktas. Så kommer scenen där två ivriga jägare smyger sig på ett hus med en ensam gamling. Dörren öppnas - där står gubben med ett gigantiskt muskedunder och blåser skallen av den första han ser.

Äntligen! Applådåskor, jubel i salongen. Att se något liknande efter en lång inledande tagning på ett ansikte får jag nog vänta på.