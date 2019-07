Mårten Blomkvist: Rutger Hauer var en gåta som publiken aldrig tröttnade på

”Blade runner” hade Harrison Ford i huvudrollen och Ridley Scott som regissör. När filmen hade premiär 1982 var de två av de största namnen i filmvärlden.

Men vad skulle ”Blade runner” ha varit utan Rutger Hauer?

I Ridley Scotts science fictionfilm efter en roman av Philip K Dick spelade Hauer replikanten Roy Batty, blonderad, iskall, med ett litet leende som fick kalla kårar att löpa utmed ryggraden. Replikanter var konstgjorda människor, i praktiken människornas slavar, med livstiden utmätt från början. Batty ledde ett litet gäng förrymda replikanter som jagades av Harrison Ford.

Rutger Hauer i ”Liftaren”, 1986 Foto: Rights Managed

Scott hade 1979 fått ett enormt genombrott med sf-filmen ”Alien”. ”Blade runner” följde därpå. Den var mycket emotsedd, en stor satsning där Scott byggde upp ett fantastiskt Los Angeles 2019 och samtidigt frammanade stämningar som de i 1940-talets film noir-deckare. Allt var supersnyggt. Mottagandet blev ändå tveksamt och publikmässigt blev ”Blade runner” en besvikelse. Med tiden har filmen kommit att betraktas som en klassiker; när man nu ser tillbaka kan man undra vad som hänt om inte Rutger Hauer varit med. Utan hans insats som Harrison Fords demoniska motståndare kunde ”Blade runner” ha hamnat på filmhistoriens dammsamlande hylla med ambitiösa, fläckvis briljanta, haverier för vilka intresset dött strax efter premiären.

Men Rutger Hauer har fortsatt att fascinera. Med sin obehagligt klara blick och sina skarpskurna drag framstod han verkligen som en konstgjord människa, utan samvete, utan medlidande, samtidigt tragisk, eftersom människorna som skapat honom gett honom ett obevekligt slutdatum.

Hauer kunde bära bördan av Roy Battys mystiska aura. Battys slutmonolog om alla minnen som skulle dö med honom - ” I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate” - blev allt Scott kunde ha hoppats på.

Det ögonblicket är en uppvisning i skådespeleri. Filmen står still medan Hauer med, i princip, en fängslande uppläsning, frammanar bilder i publikens inre.

Det hjälpte att nederländaren Hauer innan ”Blade runner” var föga känd utanför hemlandet. Han var 38 och en etablerad skådespelare, i hemlandet mest känd från andra världskrigsfilmen ”På blodig mark” (1977) i regi av Paul Verhoeven. Scott hade sett Hauer i den och inspirerats till att ge honom Roy Batty-rollen, men för den stora publiken var Hauer en purfärsk skådespelare som kom från ingenstans och gjorde ett oförglömligt intryck.

Rutger Hauer i ”Blade runner”, 1982 Foto: (c) Cat's Collection/Corbis

Hauer var ovärderlig för ”Blade runner” och ”Blade runner” var ovärderlig för Hauer. Han var en gåta publiken inte tröttnade på att försöka lösa. 1986 gjorde Hauer sin andra oförglömliga roll, den mordiska, mystiska liftaren i ”Liftaren”. C Thomas Howell är ynglingen som gör sitt livs misstag när han mitt ute i ingenstans plockar upp liftaren som, visar det sig, reser utan annat mål än att döda alla han stöter på. ”Vad vill du?” frågar den förfärade Howell. ”Jag vill att du stoppar mig”, svarar Hauer.

Rutger Hauer var en speciell skådespelare. Hans utstrålning begränsade också hans urval av roller. Med ”Blade runner” och ”Liftaren” i bakfickan blev han efter 1980-talet ofta den påkostade stjärnan i annars billiga produktioner.

Men 1980-talet hade varit mycket fattigare utan Rutger Hauer. I ”Liftaren” undrar polisen i ett förhör vem han är, han har bara ett mystiskt alias. Och var kommer han ifrån?

Rutger Hauer ler det kusliga lilla leende som var hans signum:

-Disneyland!

Så var han, Rutger Hauer, skräcken som tycktes vara en förkroppsligad fantasi.