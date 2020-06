Martin Fröst får klarinetten att sjunga

Klassiskt Antonio Vivaldi ”Vivaldi” Martin Fröst och Concerto Köln. (Sony classical) Visa mer

Även när klarinetten låter glad finns det alltid en gnutta sorg i den skrev tonsättaren Grétry 1789 och fortsatte: ”Om jag dansade i en fängelsecell, hade jag velat att det skulle vara till ljudet av en klarinett.” Och då var klarinetten ett relativt nytt soloinstrument. Nu har Martin Fröst låtit konstruera en barockvariant för att se hur den skulle kunna ha låtit ett halvsekel tidigare hos Vivaldi. Och för att maximera uttrycksregistret beställt tre nya klarinettkonserter baserade på arior av Vivaldi. Och visst får Fröst sitt instrument att sjunga, i alla möjliga stämningslägen. Och klangligt glimra på ett sätt som är så typisk för den venetianska musiken. Men dess varmt fylliga ton, spetsad med briljans, har också något härligt främmande över sig, eftersom den aldrig hörts tidigare.

Bästa spår: ”Concerto for clarinet and orchestra No. 2”

