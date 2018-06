Martin Jönsson: Miljardregn över public service, men också nya krav

I dag överlämnade public service-kommittén sina förslag för villkoren för public service fram till 2029 till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Ett viktigt ämne, som hade kunnat debatteras i helgens Agenda – om det inte vore så att programmet redan tagit ett långt sommaruppehåll. Eller i kvällens Aktuellt, om det inte vore så att programmet gått ner i kort sommarsändningstid och inte lär ha tid med ett inslag. Delar av public service, i synnerhet SVT:s nyhets- och fördjupningsdelar, befinner sig i sommardvala, trots att det är en extremt nyhetsintensiv period, med valspurt, handelskrig, regeringskriser och många internationella krutdurkar.

Den verklighetsbilden skär sig en hel del mot alla påpekanden från politikerna vid dagens presskonferens om hur viktigt public service är för nyhetsförmedlingen. Men den spelar väl in i den bild som public service-bolagen målat under kommitténs arbete: nämligen att de inte har tillräckligt med resurser för att göra allt politikerna vill att de ska göra. Lobbyarbetet inför dagens slutbetänkande har varit en omättlig kravfest, där bolagen inte nöjt sig med den tidigare uppräkningen på 2 procent årligen. Sveriges Radio ville ha 3 procent, plus ett antal hundra miljoner i engångsbelopp, för att kunna förstärka sin närvaro i landet. Sveriges Television krävde 2 procent, plus 600 miljoner extra per år, för att utöka lokalt och stärka sina webbplattformar.

Detta kan jämföras med den verklighet som andra mediebolag lever under. Dagstidningarna har i många år tappat drygt en halv miljard per år i annonsintäkter, när Google och Facebook tagit över stora delar av reklammarknaden. Det måste kompenseras med effektiviseringar. För public service är det däremot en självklarhet att intäkterna alltid ska öka.

Läs också: Nya tv-avgiften ska betalas via skattsedeln

Och det gör de. Resultatet i kommitténs förslag innebär att bolagen 2020 får 8,6 miljarder i anslag, vilket är en miljard mer än vad de fick när det nuvarande sändningstillståndet började gälla 2014. Sedan växer det, fram till 10,3 miljarder 2029, det vill säga två miljarder mer än vad de får i år.

De pengar som anslagits för att finansiera Radiotjänst i Kiruna, 166 miljoner per år får public service-bolagen, dessutom behålla. Den som räknat med att övergången till skattefinansiering av public service skulle innebära en besparing, i och med Rikab-nedläggningen, blev alltså snuvad på det: de pengarna stannar i bolagen. Vilket därmed blir en nettoförstärkning av budgeten som nog få förväntat sig, på totalt 1,5 miljard under tillståndsperioden.

Ett finansiellt urstarkt public service är naturligtvis bra för demokratin och mångfalden. Men det kräver också att pengarna används mer effektivt än i dag – och rätt. I dagens förslag betonas bland annat följande:

* Bolagen ska fokusera på ljud respektive rörlig bild och inte göra långa rewrites i textform av till exempel lokaltidningarnas nyheter, vilket framför allt påverkar SVT.

* Bolagen ska stärka den lokala journalistiken i svagt bevakade områden.

* Bolagen ska vara restriktiva med innehåll på sociala medier, utöver sådant som marknadsför de egna sändningarna – och inte publicera exklusivt innehåll på externa kanaler (”om det inte är nödvändigt för att nå en publik man annars inte kan nå”).

Några stora inskränkningar av vad bolagen får göra på kommersiella plattformar eller på nätet generellt handlar det dock inte om. Snarare är det en stor vinst för bolagen att de nu kan börja tillgodräkna sig det innehåll de gör enbart digitalt, oavsett om det sänds i radio/tv eller inte.

Jackpot, alltså för vd:arna Hanna Stjärne, Cilla Benkö och Sofia Wadensjö Karén: både vad gäller resurser och uppdrag. Till och med den omstridda sponsringen i SVT blev kvar. Det enda som kan grumla midsommarfirandet för public service-bolagen är förslaget om att konkurrenter ska kunna anmäla till Myndigheten för radio och TV för förhandsprövning av nya verksamheter. Men det är onekligen en marginell inskränkning – och i högsta grad en rimlig sådan, då bolagen själva inte anmält en enda tjänst sedan prövningen infördes.

Återstår att se om de nya extramiljarderna också kommer att räcka till en ordentlig nyhetsjournalistik i tv sommartid. Men det kanske är för mycket att begära?

(Artikeln är korrigerad och en felaktig uppgift om nivån på höjningen av skatten till public service är borttagen. Kommittén räknar med att tillväxten av Sveriges ekonomi och befolkningska leda till att höjningen begränsas till 12 % till 2029).