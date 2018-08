Martin Jönsson: Twitter framhärdar i sitt stöd för Alex Jones hat och lögner

Finns det en gräns för hur mycket den högerextreme debattören Alex Jones och hans Infowars-kanaler får ljuga och hota enskilda, i sina konspirationsteoretiska utbrott?

Ja, konstaterade flera stora plattformsföretag tidigare i veckan. Då tog både Youtube, Itunes, Facebook, Pinterest och Spotify bort innehåll från Jones och Infowars - och Youtube stängde även ner flera av deras kanaler. Även modereringstjänsten Disqus bröt samarbetet med Infowars och blockade deras domäner.

Som vanligt när det gäller den här sortens aktörer och innehåll var det ingen fullständig nedstängning, utan materialet dök snabbt upp i andra kanaler och format. Men det var ändå en ovanligt kraftfull markering mot att innehållet från Alex Jones/Infowars ansågs bryta mot företagens policyer.

Framför allt är det två saker som verkar ha drivit fram besluten.

Det ena var protesterna från anhöriga till barn som mördades i massakern på en förskola i Sandy Hook 2012. Alex Jones har drivit en konspirationsteori om att hela den händelsen var fabricerad (en linje han även drev efter massakern i Parkland tidigare i år), och flera föräldrar har, i samband med att en stämning mot Jones för förtal lämnades in i veckan, berättat om hur de fortfarande trakasseras och mordhotas av anhängare till Jones som anklagar dem för att ljuga.

Det andra - och förmodligen avgörande - var den webb tv-sändning i slutet av juli där Alex Jones gick till angrepp mot särskilde åklagaren Robert Mueller. Jones formade handen som en pistol och uttalade direkta hot: ”That's a demon I will take down, or I'll die trying/.../You're going to get it or Im going to die trying, bitch”. Efter den sändningen konstaterade Facebook att det var oacceptabelt hur Jones ”glorifierade våld”.

Lögnerna och attackerna är dock inte på något sätt särskilt grova för att vara Alex Jones, de är snarare typiska för hur han under 20 år byggt upp sin position som ”mediekrigare” och fått en enorm skara följare. Infowars har mer än 10 miljoner besökare på sajten i månaden och Youtube-kanalen hade före nedstängningen 2,4 miljoner följare.

Att flera företag nu agerar mot honom handlar snarare om att priset för dem för att härbärgera hans hatiska tirader riskerar att bli för högt. Kritiken mot nätjättarnas flathet när det gäller hanteringen av hat, hot, lögner och påverkanskampanjer har börjat få såväl ett ekonomiskt som politiskt pris, vilket gjort det omöjligt för dem att förbli passiva.

Men ett företag framhärdar att Jones och Infowars ska hållas: Twitter. De senaste dagarna har det lett till en växande kritikstorm mot bolaget och i natt, svensk tid, valde grundaren och vd Jack Dorsey att förklara sig, vilket han ytterst sällan gör i enskilda fall.

Dorsey anser att Jones och Infowars inte har brutit mot Twitters regelverk. ”Vi kommer att bedöma Jones efter samma standard som alla andra och inte vidta engångsåtgärder som får oss att känna oss bra på kort sikt, men som kommer att ge bränsle åt nya konspirationsteorier. Om vi ger efter och reagerar på yttre tryck, snarare än att följa våra principer, blir vi en tjänst som bygger på våra personliga åsikter, som kan dra åt olika håll”, skrev Dorsey i en rad tweets.

Han skrev också att konton som Jones kan ”sprida ogrundade rykten” och att det därför är avgörande att journalister kan ”dokumentera, validera och vederlägga sådan information direkt, så att folk kan bilda sina egna uppfattningar. Detta är vad som bäst tjänar det offentliga samtalet”.

Med andra ord: man får påstå vad som helst och attackera vem som helst på Twitter, (så länge man inte taggar eller länkar direkt till personen, förtydligade bolagets säkerhetsavdelning). Twitter värderar inte vad som är sant: det är mediernas jobb att reda ut.

Så kan man naturligtvis glida undan sitt ansvar för förråandet av samhällsdebatten: även om det innebär att helt blunda för att faktakontroll och granskning aldrig har en chans att hinna med i saneringsarbetet. Principerna bakom tycks dock vara flexibla: tidigare har ju Twitter exempelvis stängt av den högerextrema och våldsförhärligande rörelsen Britain First (som precis som Alex Jones fått uppbackning av Donald Trump).

Det Dorsey gör med sin markering är dock en tydlig påminnelse om att Twitter inte tänker göra något åt den position man fått bland de globala nätjättarna: som den plattform som bryr sig minst om fejk, hot och hat. Vi ser dagligen exempel på hur Twitter inte agerar tillräckligt snabbt och kraftfullt, även i fall som är uppenbara brott mot reglerna. Tjänsten har till stora delar blivit ett träsk av anonyma konton, botar, fejk, pornografi, hat och hot - och visar ingen som helst vilja att göra något åt det.

Men det är Twitters val, precis som Facebook och Youtube nu gjort sitt. Besluten som nu tas om att ”stoppa” eller ”tillåta” innehåll är deras och ingen annans. Det handlar, naturligtvis, inte om ”censur” när någon blir borttagen. Varje plattform sätter upp sina regler - och ska ta bort det som bryter mot dessa. Sedan är det användarna och annonsörerna som får fatta beslut om detta är ett sammanhang man vill medverka i.

Alex Jones och hans anhang - en illuster skara, från Nigel Farage till Wikileaks - ylar nu dock högljutt om censur, ”collusion” och ”kriget mot Infowars”. Jones har utnyttjat uppmärksamheten till att stenhårt kampanja för sin sajt och sin app (som Google/Apple ännu inte tagit ner). Tillsammans med sina radiokanaler har han ju fortfarande stora egna plattformar, vilket gör anklagelserna om censur enbart löjliga. Ingen stat har förbjudit Jones att föra fram sina budskap (även om han själv förstås hävdar att det är ”den djupa staten” som ligger bakom allting). Ordvalen känns igen från när Granskning Sverige och andra aktörer fått sina konton borttagna från Youtube och andra plattformar.

Men den grundlagsskyddade (eller konstitutionsskyddade) rätten att yttra sig är inte densamma som att själv bestämma var man får yttra sig, med precis vilka påståenden som helst. De stora plattformarna vill helst inte agera moderatorer eller faktakontrollanter, men så som utvecklingen blivit är det nödvändigt för dem att markera att det trots allt finns gränser för hatet och lögnerna.

Det är, självklart, inte oproblematiskt när teknikjättarna ska börja göra publicistiska avvägningar och besluta om vilket innehåll som ska tillåtas. Men med det enorma genomslag de gett åt hatet och lögnerna är det ett ännu större problem om de inte agerar alls.

Twitter har valt en annan väg, möjligen för att inte reta upp den stora användarbas som mer eller mindre sympatiserar med Jones. Det är ett stort ekonomiskt risktagande, på lång sikt. Men på alla andra sätt bara fegt.