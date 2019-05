Martin Luuk: Det är ingen hejd på hur trötta folk är på män

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Martin Luuk går med händerna i fickorna på den midjekorta skinnjackan över det öde nöjesfältet. Ett stängt Gröna Lund är en rätt märklig plats: grått och tyst och livlöst. Men nu är vi här en stängd måndag. Ett par fiskmåsar cirklar skränande över tomma plastflaskor och mekaniker i signalvästar. Alla karuseller står stilla. Bergochdalbanan tronar över allting som ett gigantiskt stålskelett. Martin Luuk tittar upp mot den genom sina farmorsglasögon.

– Man borde bygga bergochdalbanor som sträcker sig över hela staden, som transportmedel. SL skulle kunna sköta det: om man ändå ska till Kungsholmen kan man kliva på bergochdalbanan så får man roligt samtidigt. Jag gillar när saker är där de inte ska vara.

Intervjun kan lika gärna sluta här. Citatet ringar in så mycket av Martin Luuks person: någon som ser det som andra inte ser, fyller det gråa med färg, gillar när saker är där de inte ska vara.

Men tanken är att jag ska fylla tidningssidor, så här kommer en fortsättning:

Martin Luuk – författare, dramatiker, musiker, Killinggängmedlem, med mera – har skrivit en ny roman som heter ”Elkomikern”. Den handlar om underhållaren Lars från Skara som skapar akrobatik och cirkusnummer med sin egen kropp och ett par tusen volt som enda arbetsredskap – stötvis får han kroppen att rycka, muskler och nervändar manipuleras av högspänning. Men det kommer med ett pris: hans hjärna bränns ut, hjärtat flimrar, kroppen blir ett allt trasigare skal. Lever man till fullo för konsten så riskerar man att dö för konsten.

Jag får i läsningen av romanen samma känsla som av Luuks förra – ”Gud har för mycket tid” (2015), även den en skildring av konstens villkor – nämligen en värme i bröstet av bokens påtagliga humanism.

Han nekar givetvis till att någon sådan skulle finnas.

– Jag känner mig inte särskilt humanistisk; det är bara en bieffekt av att känna för sina romankaraktärer. Generellt sett är jag nog inte sådan. Jag kan känna mig hatisk och uppgiven, och jag gillar fortfarande explosioner som i mina tidiga texter. Men nu skildrar jag även konsekvenserna av explosionerna.

Hans första böcker var små stridsskrifter och hette saker som ”Jag ska sluta träffa folk och börja umgås via kommunikéer” (2005). Han skrev politiska texter som rasade mot narcissismen (”Stockholm brinner (inte) igen” (2008)) som klistrades upp på elskåp som gatupredikande manifest. Sedan dess har han skrivit en scenshow åt sig och brodern Kristian Luuk, en åt Danny Saucedo, en åt Magnus Uggla, blivit intervjuad i ”Skavlan”.

– När jag fick barn var jag tvungen att gå tillbaka till allt jag protesterat mot. När livet blir för svårt och komplicerat så skapar man sig en egen uppsättning ideal, livet blir mer värdefullt då än om man lever i de andras värld. Man kan leva länge på det sättet. Men när man får barn hamnar de i den andra världen; man kan inte längre skydda sig genom att bara försvinna in i sin frizon.

En bekant brukar säga att det inte spelar någon roll hur radikal man är, när man får barn blir man omedelbart konservativ eftersom man plötsligt ser faror överallt i världen.

– Tja, någonting händer ju: det vore dumt och bortkastat om inget förändrades. För min del har det handlat om att träda in i världen på nytt, på gott och ont, och en del av min uppgift som förälder är att barnen ska klara sig i världen men samtidigt få möjlighet att hitta andra världar. Men jag kan inte rymma längre.

Är det därför du valt att skriva scenshower åt kända popstjärnor?

– Jag gillar att skriva romaner, men det är att gå in i en bunker och hålla på med mig själv för mycket. Det är en jättebra kontrast att få komma ut då, ägna sig åt någon annan, lyssna på deras historia och berätta den på ett tilltalande sätt. Sedan finns också ekonomiska aspekter: böcker betalar inget men scenshower betalar något.

”Livet är torftigt och tomt och plågsamt, om man inte vrider ut och in på det så man får skratta åt det”, säger Martin Luuk. Foto: Allis Nettréus

”Gud har för mycket tid” innehöll en överbefälhavare som lät operera in en vaginaattrapp för att få uppleva kvinnlig orgasm. Där fanns en sektledare som hyllade onani som vägen till världsfred; ”Elkomikern” innehåller diskussioner om fastheten i Hitlers rumpa, huruvida blottare är fångade i klyschan om sig själva och en komikerduo som hyllas för att deras skämt aldrig har poänger.

På sidan 88, alltså mitt i boken, uppmanas läsaren att lägga ifrån sig den för gott. ”Nu när ni kommit halvvägs genom den här boken, så vill jag uppriktigt fråga: Vad gott kan rimligen komma av att ni läser klart?”

Det föranleds av ett resonemang om att böcker är som bäst medan de pågår, väcker nyfikenhet och frågor – ”läser du vidare kommer tankarna och idéerna bara att falla döda till marken”.

– Ja, jag lockades av att låta boken sluta där. Jämför med musik: det ideala är när man inte vet något om låten eller vem som gjort den, sedan tar man reda på vad det är, läser intervjuer, ser bilder på bandet och det är två snubbar från Brooklyn – och då har magin försvunnit.

– Jag var på en Robyn-spelning i Malmö i vintras och det var så jävla bra, bland det bästa jag sett, jag kände att ”jag måste härifrån innan det är klart för nu är det på topp”. Jag var så glad att jag gjorde det, för jag brukar sällan ha den insikten. Särskilt jobbigt är det i romaner när den förnumstiga författaren ska sy ihop allt mot slutet. Jag hatar det.

Hur tycker du att ditt eget slut blev?

– Jag är nöjd med hur boken slutar. Jag är nästan mer förtjust i andra halvan, men det är svårt att tvinga läsarna att glömma allt de har läst fram till det.

När jag läser dig drabbas jag alltid av min egen skriande brist på originalitet.

– Så känner jag mig också i jämförelse med mina böcker. De är mycket bättre än jag.

Vi fotograferar honom framför ett nedsläckt och igenbommat Lustiga huset. Framför en stillastående barnkarusell. Ett elskåp. Sedan går vi utmed Djurgårdskajen i klart till halvklart väder. Inne på Spritmuseums restaurang äter vi stekt gös. Jag nämner hur ”Elkomikern” får mig att glimtvis tänka på Darren Aronofskys film ”The Wrestler” där Mickey Rourke kämpar för att återfå betydelse i sitt yrke samtidigt som hans kropp faller sönder. Tittaren blir en voyeur till det annalkande dödsfallet i brottarringen – i ”Elkomikern” sitter folk på första parkett redo med sina mobilkameror ifall Lars skulle dö under sitt framträdande.

– Jag är själv inte oskyldig till sånt beteende. Jag gick tidigt och såg The Jam och blev hög på tanken, ”Tänk om nån skjuter Paul Weller när jag är här!” Och jag har gått och sett artister bitvis för att de är vrak och man inte vetat vad som ska hända. Jag har det i mig att vara en av kannibalerna.

”Jag har haft många kriser men aldrig åldersanknutna, förutom när jag var 20 och sålde alla mina skivor”, säger Martin Luuk. Foto: Allis Nettréus

Kanske, funderar han, har temat med kroppens förfall i boken även att göra med hans eget åldrande. Han har nu passerat de 50.

Har du känt av någon medelålderskris?

– Jag har haft många kriser men aldrig åldersanknutna, förutom när jag var 20 och sålde alla mina skivor för en 20-åring kan ju inte ha en massa popmusik hemma. Men hela året när jag fyllde 50 gick jag omkring med samma tacksamhet folk kan få på dödsbädden: ”Tänk alla jag fått lära känna, vad roligt jag haft, och att jag fått barn!” Den inställningen. Annars brukar jag känna mig ganska glupsk och otacksam.

Lars i ”Elkomikern” vill bli populär och älskad av många men samtidigt inte gå dem tillmötes över huvud taget. Min gissning är att det stämmer in rätt väl på dig.

– Jag ville bli älskad av ett fåtal. Som tonåring var jag rätt konstig, stack ut och sa saker som ingen vill höra. Jag kunde gå klädd i fyra blusar och ha en hockeyklubba som accessoar. Så de flesta höll sig borta från mig. Men de som ändå sökte upp mig gillade jag. Den gallringen tappade jag när Killinggänget blev stora, vem som helst kunde då komma fram till mig.

Er referenshumor blev allas humor i stället.

– Ja, så gick det.

När din förra roman gavs ut förvånades många av dess feministiska innehåll, i synnerhet som Killinggänget setts som en så grabbig konstellation.

– Den kan ha tangerat en viss typ av feminism men jag har aldrig haft något ideologiskt uppdrag. Jag upplevde snarare en trötthet och leda på män just då. Men nu har jag läst artikel efter artikel som representerar samma trötthet på män, det finns ingen hejd på hur trötta folk är på män som sitter bredbenta eller inte lyssnar på någon. Så nu är jag trött på den tröttheten.

I Killinggängets Dramatenpjäs ”Drömmen om Herrön” är din karaktär Martin Luuk en grotesk parodi på den kvinnohatiske mannen, som har uppfunnit en maskin som heter ”fittsönderslitarmaskinen”.

– Vi är en helmanlig humorgrupp och vi använde oss av det för att behandla manlighet: pjäsen var ett slags farväl till manligheten, att ta allt som vi då såg som manlighet och driva det över gränsen tills det imploderade.

Den givna frågan då: kommer ni någonsin göra något nytt?

– Det hade varit lätt att bara säga ”nu upplöser vi gänget”. Men jag är glad att vi inte gjort det, jag är glad över att ha ett gäng som också är en gammal institution, en helmanlig grupp utan transparens där all modernitet skulle leda till att vi upplöstes för att vi inte har relevans. Vi ses då och då och pratar i småkonstellationer, jag gillar dem alla och jag har alltid tänkt att vi ska göra något nytt innan vi alla dör. Så det känns inte bråttom.

I en enkät i DN i februari 2014 ställer min kollega Andreas Nordström frågan ”Vad är det roligaste du vet?” till flera svenska komiker. Komikerna svarar ”Mina barn”, någon nämner ”Pang i bygget”, någon säger ”Louis CK”.

Även Martin Luuk får frågan och ber att få återkomma. Sedan går ett par veckor, då och då ringer Luuk tillbaka till Andreas och säger att han ännu funderar på saken. Så går ytterligare några dagar och sedan ringer Luuk igen, han går över Västerbron och det blåser och sprakar i högtalaren. Han har kommit på vad som är det roligaste han vet:

”Tacos, nachos, chinos. Och Dr Tacos, Dr Nachos och Dr Chinos. Det vill säga ord som slutar på -os och läkare som tagit sina namn efter dessa ord.”

Jag skrattar fortfarande, än i dag, fem år senare, åt det svaret. Jag börjar skratta när jag nu återberättar Martin Luuks skämt för Martin Luuk.

Sedan frågar jag hur man ska definiera hans humor. Väl medveten om att han i en pamflett ondgjort sig över alla som försöker göra just det.

Som svar tipsar han om ett klipp på Youtube där Elvis Presley strax före sin död framför ”Unchained melody” i Las Vegas. Jag tittar på det: det är hemskt. Elvis är svullen, munnen nästan hopklämd mellan de runda kinderna, han är skakig, sluddrar, flåsar som en valross, stammar, är uppenbarligen hög på tabletter. En assistent får hålla mikrofonen åt honom. Elvis har en handduk om nacken som han baddar sitt blanksvettiga ansikte med.

Sedan börjar han sjunga. Och det är det vackraste jag hört. Kanske även sett.

– Han kämpar som om han sjunger för sitt liv. Jag skulle vilja att humor innehöll allt det. Tidigt insåg jag att humor ska innehålla något fantastiskt – inte bara ett skämt i sig, utan där ska finnas lager av plåga och sorg och liv. Du kan gå till vilket fikarum som helst och hitta någon som är rolig, det intresserar inte mig, det krävs en massa aspekter för att vara fantastiskt.

Han tar upp ett annat exempel: slutscenen i Michael Hanekes nihilistiska filmmästerverk ”Den sjunde kontinenten” (1989) där en familj begår kollektivt självmord till tonerna av Jennifer Rushs 80-talsballad ”Power of love”.

– Jag minns när jag såg det att jag blev helt euforisk, jag ställde mig upp…

Han reser sig från lunchbordet och höjer armarna i luften.

– ”Det här är humor! Det här är exakt det jag vill göra!”

Han sätter sig ner igen.

– Jag tänkte att Haneke var en stor humorist, men sedan har jag insett att han inte har ett enda stråk av humor i sig. Men den grejen tangerade det som var nära humorns kärna för mig. Det var så metodiskt gjort, han byggde upp det med sådan omsorg.

”Humorns villkor och grunder: självförakt och raseri”, står det i en av dina pamfletter. Skriver du ännu under på det?

– Självförakt är något som förenar de komiker jag gillar, men det behöver inte ha med humor att göra, det kan gälla all konst: självförakt är en drivkraft som gör att du får saker gjorda. Man är så ful att man vill sätta upp något vackert bredvid sig som skymmer fulheten. Med humor är det likadant. Livet är torftigt och tomt och plågsamt, om man inte vrider ut och in på det så man får skratta åt det.

Det här kanske låter over the top men när jag var 20 visste jag inte om jag ville leva.

Mot slutet av varje intervju brukar jag ställa rutinfrågan ”Vad jobbar du på just nu?” Det är lite av intervjusituationernas sätt att fråga ”Annars då?” och artigt runda av frågestunden. Med Martin Luuk blir det i stället ingången till något annat.

Han svarar först att han befinner sig i ett tomrum i väntan på att komma på vad han ska göra härnäst. Sedan nämner han låten ”I’m quitting show business” som Little Richard skrev när han blivit kristen för att i stället ”serve my Lord before it’s too late”, och Luuk säger att han själv hela tiden letar efter en väg ut ur show business, att det måste finnas andra vägar för honom att rättfärdiga att han finns kvar.

– Det här kanske låter over the top men när jag var 20 visste jag inte om jag ville leva. Så jag bestämde mig för att skriva ett självmordsbrev, och om jag kunde övertyga mig själv skulle jag ta livet av mig. Men jag kom aldrig längre än ”Kära mamma, pappa, Kristian, jag har valt att ta livet av mig eftersom livet är meningslöst…” För då slog det mig att om det är meningslöst måste man ju fylla det med något.

Han slår, bokstavligen, näven i bordet.

– En kraft som säger ”FAN, det här ska du fylla det med: en vision, energi!” Livet är en dans med de krafterna. Så vad ska jag hitta på nu när jag har stoppat in allt jag har i den här boken? Jag är skitnöjd med den så det är inte värt att jag skriver ett ord till. Det bästa vore att hitta vägen och ”serve the lord” men jag vet inte hur jag tjänar Honom bäst… Kanske är det genom att fortsätta göra det jag gör.

Ironiskt, säger jag, att han som söker livsråd samtidigt spelade kurator i SVT:s ”Bonusfamiljen”. Det är ingen femplusobservation från min sida, men det leder oss in på vår tids kultur där alla som genomgått minsta kris känner sig manade att ge livsråd åt andra, och hur varje underhållsprogram i dag kräver en kändis med ett sedelärande trauma att vittna om.

– Vi skulle behöva bygga upp lite nya dramaturgier. Allt det där är ju kulturellt skapat. Jag hörde nyligen i en podd att känslor inte är globala utan kulturellt betingade. Det finns bara två medfödda känslor: välbehag och obehag, resten är konstruktioner skapade av sammanhang. Men nu har man hittat en ny känsla på en isolerad ö.

Han sätter sig snett i stolen med ena benet över det andra.

– Det gör mig så glad. Här har man varit inlåst i tankesättet att allt är samma och meningslöst men så finns det EN NY KÄNSLA I VÄRLDEN. Vad mer finns inte då? Det finns mycket kvar att upptäcka.

Foto: Allis Nettréus

