Martin Nyström: Fyra dvd:er för operaälskare med abstinens

Opera på dvd "Euryanthe"

Av Carl Maria von Weber (Naxos) "Cendrillon"

Av Jules Massenet (Opus Arte/Naxos) "La morte d'Orfeo" av Stefano Landi (Naxos) "Il Trovatore" av Giuseppe Verdi (C major/Naxos)

Efter tre månaders nedstängning öppnade häromveckan Barcelonas operahus Gran Teatre del Liceu med en konsert för 2.292 krukväxter, en på varje sittplats. En lyssnande trädgård i fem våningar som, efter en idé av konceptkonstnären Eugenio Ampudia, fick höra Giacomo Puccinis elegiska kvartettsats ”Crisantemi” framföras från scenen. När musikerna bugade sig efteråt svarade växterna med att låta likt en kraftig vindby som sätter bladverken i rörelse.

Denna enorma trädgård skulle också ha kunnat vara miljön för Jules Massenets ”Cendrillon” (”Askungen”) - så som den iscensattes av Fiona Shaw på Glyndebourne och därefter filmades 2019. Eftersom en stor blå fjäril är den viktigaste symbolen. Operan tillkom under samma tid som Sigmund Freud skrev sin ”Drömtydning” och rör sig i ett magiskt tillstånd som uppstår i glappet mellan sömn och vaka. Med en självlysande Danielle de Niese i huvudrollen förmedlas denna folksagas budskap om hur vi med fantasins hjälp kan överskrida till synes omöjliga hinder och finna helt oväntade lösningar. Att Askungens blå klänning, som symboliserar förvandlingarnas yttersta fas, kunde varit designad av Alexander McQueen gör inte den här produktionen mindre sevärd.

Som kompensation för all den opera som ställts in i sommar vill jag också lyfta fram ett av operahistoriens verkliga sorgebarn - ”Euryanthe” av Carl Maria von Weber som i det närmaste betraktats som ospelbar ända sedan urpremiären 1823. Men som tack vare operaregi-snillet Christof Loy fått ett mirakulöst sceniskt liv på Theater an der Wien, med Jacquelyn Wagner i huvudrollen. Hur Loy lyckats med detta förklarar han med att han utgick från det egendomliga och djärvt tonsatta mörker som dominerar den tredje aktens första 25 minuter. Och ställde sig frågan om var det kommer ifrån och vart det leder vidare. Resultatet är ett isande psykologiskt kammarspel förflyttat till nutid där saker och ting sätts på spel som aldrig borde sättas på spel. Loy liknar ”Euryanthe” vid en ”vinterträdgård”, full av sköra, sjuka och skadade växter.

Till sommarens höjdpunkter hör varje år föreställningarna på den antika amfiteatern i Verona med plats för 15.000 åskådare. På dvd finns nu Franco Zeffirellis superflotta iscensättning av Giuseppe Verdis ”Il Trovatore” med den mästerlige Pier Giorgio Morandi på pulten. Opera som lågande passion men också som förförisk fasadkonst, vilket ju italienare alltid varit världsbäst på. Dessutom med årets Polarprismottagare, sopranen Anna Netrebko, på en vit häst som visuell höjdpunkt.

Säga vad man vill om opera i Verona men pipelinen till antikens teater och dess idé om offentlighet fanns redan som en avgörande inspiration för den första generationen italienska operamakare. I Stefano Landis tragikomiska pastoral ”La morte d’Orfeo” från 1619 får vi följa det som tar vid i den mytiska berättelsen efter Claudio Monteverdis betydligt mer kända ”Orfeo” från 1607 - med sitt lyckliga slut vilket helt stod i strid med de grekiska källorna. Stilfullt regisserad av Pierre Audi och musikaliskt raffinerad i händerna Christophe Rousset och Les Talens Lyriques möter vi i denna filmatiserade föreställning från Amsterdam 2018 en djupt misströstande och misogyn Orfeo som blir utskrattad, sliten i bitar och förvandlad till en osaligt irrande ande innan han av gudarna nålas fast på firmamentet som en stjärna.

