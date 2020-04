Martin Nyström: Jesus död är inställd i kyrkorna och får avlyssnas på skiva

Den 22 mars i år skulle jag ha befunnit mig i Domkyrkan i Oslo för att lyssna på uruppförandet av Bent Sörensens ”St. Matthew Passion”. Men det ställdes in och har flyttats ett år framåt. Verket, som sysselsatt Sörensen i sex års tid, är komponerat för stråkorkester, tio blåsare, en åttastämmig kör i två grupper och fyra körsolister.

I en kommentar som jag nyligen fick av honom säger han att detta är det som han allra helst har velat komponera under sitt liv. Att mycket av det han gjort har varit på väg dit. Och han beskriver sitt verk som ”en vandring i dimma, in och ut ur ljuset.” Det handlar om Kristus kärleksförklaring, säger han, men också om den enkla och vackra kärleken. Om passionen man känner för sin älskade: ”Därför blir korsfästningen och döden i det närmaste förbisprungna för att förhållandevis fort nå fram till uppståndelsen.”

I denna ”St. Matthew Passion” (texten är på engelska) är dimman en central metafor för det som suddar ut gränser och smälter samman. Själva vandringen mot korset är en vandring in i och ut ur dimmor. En vandring som lutar med orden: ”...the sound of my footsteps goes on, in the mist.” Och textfragmenten från bland andra Edith Södergran, Anna Akhmatova och Sören Ulrik Thomsen i Jakob Holtzes libretto uppträder likt grafitti längs vägen. För Sörensen påminner de vandraren om sin livssituation: ”Precis som när vi hör texten i popsånger som om de handlade om oss när vi är mitt i våra passioner – i förälskelsen, sorgen.” Sörensen är känd för att citera eller referera till annan musik, men här har han nöjt sig med ett enda lån av Bach – en melodi som han använder som understämma till utropet: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Men detta verk, där Sörensen svarar på ett av vår kulturs största mästerverk, kan vi ännu så länge bara ana oss till och fantisera om. Bachs original hörs inte heller i kyrkorna nu men kan avlyssnas på två riktigt fina inspelningar. En med The Choir of King’s College med Sir Stephen Cleobury som dirigent (kingscollegerecordings.com) och en med Bach Collegium under ledning av Masaaki Suzuki (Bis). Den förra med en stilfull tyngd, den senare med ett lättare steg. Samtidigt som båda lyfter fram verkets dialogiska form, kontrasterande perspektiv i oavbruten konversation som förklarar varför det ännu framstår som så levande, även för dem som står vid sidan av den kristna kontexten.

Bachs ”Matteuspassion” uruppfördes 1727 i Leipzig och då var dess genre etablerad i staden där han var verksam som kantor vid Thomasskolan. Det var den däremot inte 1724 när han som ny i staden presenterade sin ”Johannespassion” – ett mera teatralt anlagt verk som utmanade sin publik och oroade stadens styrande på ett sätt som kunde ha fått framförandet inställt. Nu finns det i en lysande inspelning med Philip Herreweghe och hans Collegium Vocale Gent (Outhere) där den första körsatsen väller fram i ett ohejdbart flöde som drivs på av häftiga rytmiska accenter. Det är ingen tvekan om att något oerhört är satt i rörelse, ett jagande spel av ljus och skuggor mot slutordet ”Det är fullbordat.” Och mot ögonblicket efter, då förhänget dras undan och jordbävningen klyver klippan.

Ingenstans har dock passionsmusiken klingat med en sådant teatralt temperament, sensuellt som i barockens Venedig. På det utsökta albumet ”Passions” (Harmonia mundi) har Geoffroy Jourdain och hans Les cris de Paris satt samman musik från 1600 till 1750 som briserar av vokala och instrumentala reaktioner inför korsfästelsen. Med klimax i en madrigal av Monteverdi, som låter som en hisnande sånglek, där tid och rum går under och uppstår på nytt i en rungande blixt.

