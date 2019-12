Martin Schori: Nej, Jack Werner – den här gången är du ute och cyklar

Jack Werner efterlyser konsekvens. Alla som jobbar med nyhetsjournalistik vet dock att varje publicering är unik. I fallet Sundsvalls tidning och höbalarna som Jack Werner refererar till, handlade det om att tidningen gjorde ett stort nummer av att en (1) kommentator – kanske ironiskt – kallat två bönder som gjort en sorts Sverigehyllande installation för rasister.

En artikel som naturligtvis träffade rakt i hjärtat på alla som känner att ”allt är rasism numera”/”får man inte ens heja på Sverige längre?”. Och helt i onödan piskade upp hat och splittring strax före ett riksdagsval. Det beteendet är, menade jag då och vidhåller jag nu, skadligt för vårt samhälle.

Det jämför Jack Werner med att Aftonbladet skrivit en artikel om att flera föräldrar skrivit på SVT:s Facebook-sida att de är sura för att julkalendern ”avslöjat” att tomten inte finns.

Det är att jämföra äpplen och päron.

Sant är att vi också skrivit en artikel som summerade olika konspirationsteorier om att ett flertal företag ersatt ordet ”jul” med ”vinter”. En debatt som rasat länge i USA och där kulturkrigarna menar att det pågår något slags avkristifiering av samhället (sannolikt till förmån för en islamisering). Där fick några av de utpekade företagen berätta hur de ser på debatten. En relevant och bra publicering, tycker jag, som knappast landar i den kategori som Jack Werner vill placera den.

Aftonbladet får in hundratals – om inte tusentals – tips varje dag. Precis som alla andra medier följer vi snacket på sociala medier varje dag. Det mesta väljer vi bort, inte sällan på grund av de skäl som Jack Werner i sin krönika anger. Jag tog naturligtvis en risk med att kritisera Sundsvalls tidning. Som jag skrev i artikeln så har även Aftonbladet gått i hatstormsfällan. Jag kan inte lova att vi inte kommer göra det igen (jag är ju som Jack Werner understryker bara en mellanchef), men jag kan lova er alla att de ständigt pågående diskussionerna på redaktionen även inkluderar ”hatstormar”. Vår beredskap är högre i dag, inte minst tack vare att medietyckare som Jack Werner uppmärksammar detta. För det ska han och andra ha kredd.

Men här är Jack Werner ute och cyklar. Han undrar om jag så här i juletider fortfarande pratar franska men i det här fallet talar jag hellre engelska: You are barking up the wrong (christmas) tree, Jack Werner.