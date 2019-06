Mästerfotografen James Nachtwey tror benhårt på bildens kraft

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Hans bilder från platser som inbördeskrigets El Salvador, upprorets Gaza, folkmordets Rwanda och knarkepidemins USA anses stå i särklass inom pressfotografin.

Nu har James Nachtwey summerat sin mångåriga gärning i utställningen ”Memoria” som började visas på Fotografiska i Stockholm i helgen och pågår fram till mitten av september. Nachtwey var på plats i Stockholm när utställningen öppnade.

James Nachtwey, ”Jim” bland sina vänner, påminner om en mix av en japansk zenmästare och en pensionerad marinkårsofficer, om det går att tänka sig något sådant. Han är lågmäld och eftertänksam, nästan försynt, men har ett fokus och en koncentration som känns i rummet. Hållningen är rak, blicken stadig, ansiktet fårat.

Till skillnad från många andra stillbildsfotografer har James Nachtwey aldrig funderat på att börja ta rörliga bilder. ”Nej, jag betraktar den rörliga bilden som ett helt annat medium. Och det skulle ta för mycket fokus från mina stillbilder”. Foto: Paul Hansen

I en tid där de tryckta medierna vacklar och pressfotot hotas av devalvering under anstormningen av mobilbilder, är James Nachtwey oförtröttat övertygad om att bilder kan förändra världen.

– Det klassiska exemplet är fotot på den nioåriga vietnamesiska flickan som bränts av napalm och springer i panik. En bild som visade sanningen om kriget i Vietnam, som vägde mer än allt prat från makthavarna om krigets rättfärdighet, säger James Nachtwey och tillägger:

– Men oftast är det ju en kritisk massa av bilder och rapporter från fotografer och journalister som åstadkommer förändringen. Och det händer hela tiden.

Att han nämner Vietnam är nog ingen tillfällighet. Det var de amerikanska mediernas orädda och osminkade rapportering från Vietnamkriget i skiftet mellan 1960- och 1970-talet som gav Nachtwey impulsen att satsa på krigsfotografering.

Vid den tiden var han student vid ansedda Dartmouth College i New Hampshire. James Nachtweys pappa, en bondpojk från Saskatchewan på Kanadas prärie, hade tagit värvning i amerikanska armén under andra världskriget och senare skaffat sig en universitetsexamen i ekonomi. Nu ville han ge sonen chansen till en god utbildning.

Unge Nachtwey läste konsthistoria och statskunskap. Men karriär i gängse mening intresserade honom inte. I stället fattade han beslutet att bli fotograf i krigs- och konfliktzoner. Inspirationen kom från den spanske 1800-talskonstnären Goyas bilder av krigets grymheter och från pulsen i Vietnamrapporteringen.

– Jag insåg att fotografin hade ett socialt värde, inte bara ett kommersiellt.

James Nachtwey

Efter en tid som diskare på ett fartyg i amerikanska handelsflottan och självstudier i foto och framkallning tjatade han till sig ett jobb på Albuquerque Journal i New Mexico. Som lokaltidningsfotograf gjorde han ”alla misstag som tänkas kan och ett par till”. Men efter fyra år i Albuquerque kände han sig redo att ge sig ut i världen.

Under de fyrtio år som gått sedan dess har Nachtwey vunnit alla internationella fotoutmärkelser som finns, flera gånger om. För sitt ögonöppnande engagemang har han också nominerats till Nobels fredspris.

Det är inte bara James Nachtweys bilder som är något utöver det vanliga. Hela hans person skiljer sig markant från den gängse uppfattningen om hur en krigsfotograf ”ska” vara.

Fotografer och journalister med internationell nimbus älskar vanligen att tala om sig själva och om vad de har gjort. Men från Nachtwey kommer inga ändlösa ”war stories”. Inga stories alls faktiskt. Han är dessutom totalt ointresserad av teknik. Den som vill prata brännvidder och slutartider med James Nachtwey får räkna med att mötas av ett ursäktande leende och en fjärrskådande blick.

Hans klädstil skiljer sig också markant från den gängse fotografvagabondens, vars uniform brukar bestå av medfaren fotoväst, lång sladdrig sjal och kamouflagebyxor. James Nachtwey däremot, skulle kunna kliva rätt in i en Gantannons. Han är känd för att alltid jobba i vit skjorta och välpressade chinos, oavsett om han befinner sig i ett flyktingläger i Bangladesh eller i ett minfält i Liberia.

Vad vill du att besökarna på Fotografiska ska känna när de ser dina bilder?

– Jag berättar om ett utsnitt av nutidshistorien, men inte genom att använda statistik utan genom att visa vad som händer människorna på marken. Jag vill skildra orättvisorna och grymheten, oförmågan hos beslutfattarna att lösa problemen, den ångest och ängslan som är närvarande men också kärleken och medkänslan som alltid går att hitta, på de mest oväntade ställen.

Vad har du för råd att ge en ung person som ser utställningen, inspireras av dina bilder och vill gå i dina fotspår?

– Gör det inte.

Sekunderna tickar och min haka faller allt längre ner. James Nachtwey förtydligar:

– Om en ung person verkligen bestämt sig för att bli fotograf, då spelar det ingen roll vad jag säger. Han eller hon kommer att göra det ändå. Den som tvekar bör förmodligen inte ge sig i kast med uppgiften. För det här kräver allt av dig: all din tid, all koncentration, all energi. Det är viktigt att följa sitt hjärta och att aldrig ge avkall på integriteten.

James Nachtwey har ingen egen familj. Han fyller 72 nästa gång men har inga planer på att trappa ned.

– Idén med pensionering är helt främmande för mig. Jag är frisk, jag är inspirerad, jag har idéer. Varför ska jag då sluta jobba?

Du talar om total hängivenhet och uppoffring. Har du någonsin ångrat att livet för dig till 110 procent handlat om ditt jobb, dina bilder?

– Nej, aldrig. Däremot tänker jag ofta på hur lyckligt lottad jag varit som föddes på ett ställe där jag själv kunnat bestämma vad jag velat göra med mitt liv. Och inte tvingats in i något annat på grund av yttre omständigheter.