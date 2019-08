Matilda Källén: Måns Möller hade tjänat på fördjupning

Måns Möller lovar runt men håller ganska tunt. Vi får tidigt veta att hans sommarprat ska handla om ”att leva med brist på självinsikt och konsekvenstänk och vad det kan leda till”. Det är en inledning som väcker intresse, men motsvarar inte riktigt vad programmet sedan handlar om.

I stället handlar det om allt och inget. Om hur och varför Måns Möller blev komiker. Om hur och varför han bröt fingrarna i ett dike i Austin. Om hur och varför han smet från sitt allra första företagsgig.

Anekdoterna byts ut lika fort som skämten på Norra Brunn, men utan lika tydliga poänger. Det är synd, för mellan diverse bragder, ofattbart långa cykellopp och mildare träningsolyckor finns ämnen, berättelser och resonemang som hade tjänat på att få ta mer plats, på att fördjupas. Måns Möller har gjort en hel liveshow om att leva med en son med autism, och han hade absolut kunnat göra ett helt sommarprat på samma tema.

I stället tillåts programmets producent Bobbo Krull intervjua Möllers träningscoach Christer Skog om idrottsliga mot- och framgångar i sex minuter för länge. Det är ett formbrott, javisst, och sådana välkomnas i ett programformat som blivit alltmer mallat, men ett formbrott som känns som onödig utfyllnad mer än något annat.

Det är framför allt när leendet lämnar rösten för en stund, och det lite käcka framgångsnarrativ som lagts som ett filter över även de tyngre ämnena tillåts blekna, som Måns Möllers sommarprogram bränner till. När det stockar sig i halsen, när sonen gapskrattar åt en Toyota Corolla, när Smokey Robinson sjunger med The Miracles:

”People say I'm the life of the party / 'Cause I tell a joke or two / Although I might be laughing loud and hearty / Deep inside I'm blue”.