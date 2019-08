Mats Wahl: Det finns bara en bok att läsa i höst

Nu öppnar skolorna och förfrågningarna kommer. Vill du besöka skolorna Si och Så för att tala om ditt författarskap? Jag kommer gärna, men i höst är ingenting som vanligt, ty i höst finns för skolorna bara en bok, och jag har inte skrivit den.

Det finns i höst endast en bok som alla landets femtonåringar bör läsa i skolan. Kloka och ansvarstagande lärare kan använda den som avstamp inför läsning av andra böcker. Boken kan användas då man studerar engelska, svenska, matematik, kemi, fysik, biologi, hemkunskap och moralfrågor

När jag var barn lärde vi oss psalmverser utantill och jag kunde ett försvarligt antal. I dag finns andra ord och andra verser. Följande är inte omöjligt att memorera:

”We must change almost everything in our current societies.

The bigger your carbon footprint – the bigger your moral duty.

The bigger your platform – the bigger your responsibility. Adults keep saying: ’We owe it to the young people to give them hope.’

But I don’t want your hope.

I don’t want you to be hopeful.

I want you to panic.

I want you to feel the fear I feel every day.

And then I want you to act.

I want you to act as you would in a crisis.

I want you to act as if our house is on fire.

Because it is.”

”The bigger your plattform – the bigger your responsibility.” En av de riktigt stora plattformarna behärskas av skolpolitiker, skoladministratörer och lärare. Vad gäller klimatfrågan finns inga möjligheter att i dag säga ”vi vet ingenting, uppgifterna är motsägelsefulla”.

På nätet ligger otaliga föreläsningar av klimatforskare som James Hansen, Peter Wadhams, Kevin Anderson, Johan Rockström och många andra. De säger samma sak. Vi har kort tid kvar innan vi får fråga oss hur det gick till när våra barnbarns möjligheter till ett hyggligt liv försvann.

Det finns i höst bara en bok. Den heter ”No one is too small to make a difference”. Författaren är Greta Thunberg. Boken är publicerad av Penguin. Den är på sextioåtta sidor, engelskan är lättbegriplig och boken kostar mindre än en biobiljett.

Mats Wahl är författare