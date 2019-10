Mattias Andersson: ”Det behövs andra platser där samtiden diskuteras än i krimserier”

Knappt två veckor innan det utannonseras vem Dramatens nya teaterchef är besöker jag Backa teater på Hisingen i Göteborg. Det är repetition för pjäsen ”Vi som fick leva om våra liv”, skriven och regisserad av Mattias Andersson, som har urpremiär den 19 oktober innan den efter årsskiftet flyttar till Dramatens Elverket i Stockholm.

Vi pratar vid det tillfället, av naturliga skäl, inte om att Mattias Andersson snart ska lämna Backa teater för Sveriges nationalscen.

Det gör vi i stället på telefon, morgonen efter att det tillkännagivits. Jag frågar om han kände till att han fått jobbet redan när vi sist sågs.

– Nej! Det blev faktiskt klubbat först i torsdags morse. Det har varit en jättelång rekryteringsprocess, jag har haft massor av samtal där jag berättat vad jag skulle vilja göra, det är ett beslut som har växt fram. Men jag visste att jag var en av dem som de verkligen övervägde, säger Mattias Andersson.

Nyligen gjorde Dramaten en uppdelning av chefskapet – numera är vd och konstnärlig ledare två olika tjänster, såsom det också sett ut på Backa teater där Mattias Andersson varit det senare. Det gjorde Dramatentjänsten mer attraktiv, säger han.

– Jag har varit på Backa i tretton år, jag älskar människorna där, och inte minst att spela för Backas publik. Samtidigt har jag bott i Stockholm de senaste åren, och det har varit lite mycket pendlande till Göteborg.

Under presskonferensen där Mattias Andersson presenterades talade han om begreppet ”nationalscen”, och vad det betyder i vår tid att Dramaten är utsedd till just det. Det återkommer han till under vårt telefonsamtal, liksom det faktum att Sverige i dag är ett polyfont, pluralistiskt och segregerat samhälle.

– Vilka berättelser, vilka röster, ska man då lyfta fram? Finns det ens kollektiva mötesplatser i dag? Det kanske är en utopi, men det är sådana frågor jag är intresserad av, säger han.

Mattias Andersson under repetitionerna av ”Vi som fick leva om våra liv”. Foto: Peter Claesson

Du går från en förhållandevis liten teaterscen till en väldigt stor. Vad vill du göra med Dramaten?

– Vi gör fyra produktioner om året på Backa teater. På Dramaten är siffran ca fyrtio. Men jag tänker att båda uppdragen handlar om att skapa relevant scenkonst för människor i dag, och det behöver inte vara genom nyskrivet eller dokumentärt material, det kan lika gärna handla om klassiker.

Från Backa är han van vid att arbeta aktivt med att få så mångfaldig publik som möjligt till teatern, ett arbetssätt han tar med sig till Dramaten.

– Man måste på riktigt skapa en dialog från grunden. Och jag har stora ambitioner.

När Mattias Andersson tillträder i mars blir det början på en ny fas för Dramaten, efter en minst sagt turbulent tid. I april i år lämnade den tidigare teaterchefen Eirik Stubø sin tjänst. Detta med anledning av både extern och intern kritik mot Stubø – flera regissörer och skådespelare förklarade sig inte ha förtroende för sin chef, bland annat på grund av den mycket omtalade SVT-dokumentären om Josefin Nilsson. Hur ska Mattias Andersson hantera efterspelet av turbulensen?

– Det senaste året har rapporteringen kring Dramaten varit så otroligt negativ. Det har verkligen slagit i botten. Men nu finns en närmast hundraprocentig uppställning i huset för att gå vidare och skapa en trygg och modern arbetsplats, en enorm vilja att Dramaten ska vara en plats där alla känner sig sedda och respekterade. Alla förstår att man måste arbeta med det, och det arbetet har redan påbörjats.

Medan vi har pratat har Mattias Andersson anlänt till Backa teater, där han ska träffa sina anställda för första gången sedan tillkännagivandet. Innan han avslutar samtalet säger han:

– Den scenkonst jag gör handlar om att ge röst till subjekt från olika positioner och perspektiv, och då måste man skapa rum där även alla som arbetar, oavsett funktion, känner att deras bidrag och åsikter och erfarenheter är en viktig del av det vi ska visa upp för publiken. Det är implementerat i mitt arbetssätt.

Man trodde kanske, för ett antal år sedan, att digitaliseringen skulle konkurrera ut teatern. Men jag upplever snarare att det är tvärtom.

På repetitionen i en sal på Backa teater, två veckor tidigare, blir just det arbetssättet tydligt. Ett tiotal skådespelare ska tolka det material som Mattias Andersson låtit samla in, via intervjuer utförda av bland andra sociologer, från ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Koreografen Cecilia Milocco instruerar skådespelarna i en polyfon scen där de ska stampa fram över scengolvet som en enda kropp, ropandes svaret på frågan om vad de skulle göra om de fick leva om sina liv: ”Bli statsminister, eller president!”, ”Jobbat som snickare!”, ”Jag skulle kommit ut som gay mycket tidigare”.

Hur valde Mattias Andersson ut sitt ämne, till pjäsen ”Vi som fick leva om våra liv”?

– Det är en fråga som ställer så mycket på spel. Och en fråga som det inte finns något enkelt svar på. Det är lätt att hitta djup och allvar i ämnet – snarare är problemet att hitta en andning, en lätthet, så att det inte blir en för kompakt föreställning. För alla dokumentära projekt, där man samlar in materialet utifrån, måste frågeställningen vara väldigt komplex, och problematisk för en själv.

Mattias Andersson räknar upp pjäser han tidigare satt upp enligt samma modell – ”Utopia 2012”, ”Acts of goodness” och ”Gangs of Gothenburg” på Backa teater, ”The mental states of Sweden” på Dramaten. Tanken är att människor ur alla samhällets skikt ska finnas representerade på scen: gamla som unga, rika som fattiga, män som kvinnor, från stad och från land och med alla möjliga etniska bakgrunder. Men själva intervjuarbetet vill han inte ha med att göra.

– Det är nästan en etisk fråga, att jag som dramatiker inte ska påverka deras berättelser. Om jag själv skulle göra intervjuerna skulle jag få en idé så fort någon börjat prata, och styra berättelsen i en riktning jag själv tyckte var intressant. Jag vill bli överraskad av materialet. Nu utsätter jag mig snarare för en sorts slumpgenerator – jag driver ingen agenda eller tes om människan från början, utan den får föreställningen uppenbara, säger han.

Skådespelarna från både Backa teaters och Dramatens ensembler – Marie Richardson, Nina Zanjani, Magnus Roosmann, Kjell Wilhelmsen, Josefin Neldén med flera – har lunchrast medan vi talas vid. Intill oss står Mattias Anderssons hämtlasagne och kallnar. Jag frågar hur man går tillväga när man förvandlar intervjuerna till scenkonst.

– Det är en nästan musikalisk komposition, där man måste ställa högt och lågt mot varandra. Vi hade en gymnasieklass här som referenspublik i förra veckan, som fick svara på frågan. Vissa säger: ”Jag skulle ha gått natur i stället för samhälle”, eller ”Jag borde ha bytt parallellklass tidigare.” Och plötsligt säger någon: ”Jag skulle ha pratat mer med min halvbror innan han dog.” Det viktiga är att publiken bjuds in att själva börja tänka på frågan, att inte omedelbart bombardera dem med jättedramatiska, mörka livsöden, för då börjar det genast handla om någon annan än en själv.

Foto: Peter Claesson

Finns det vissa grupper bland de intervjuade som ångrar mer än andra?

– Nej, jag tror inte att det är så stereotypt som man föreställer sig. Jag vill att föreställningen ska ställa frågor om just det, hur mycket som är läggning och hur mycket som är sociala faktorer – hur mycket fri vilja en människa egentligen har. Flera har också svarat på frågan precis så: ”Hur mycket val hade jag egentligen? I stort sett skulle mitt liv ha sett likadant ut hur jag än hade valt.”

Under hösten har en debatt om teater och teaterkritik pågått på kultursidorna, initierad av DN:s Johan Hilton som frågat sig varför inga kulturchefer diskuterar scenkonsten. Hur aktuell är teatern år 2019? Mattias Andersson säger sig vara oerhört hoppfull inför scenkonsten som uttrycksmedel.

– Man trodde kanske, för ett antal år sedan, att digitaliseringen skulle konkurrera ut teatern. Men jag upplever snarare att det är tvärtom. För den unga publiken som aldrig tidigare sett teater är det en fullkomligt unik upplevelse att ta sig till en bestämd plats och uppleva något ihop med andra människor under en begränsad tid. Jag känner mig också övertygad om att det behövs andra platser där samtiden diskuteras än i krimserier. Om man hittar rätt sätt att förmedla att teater är något som händer här och nu, och inte bara försöker ”leka film”, känner jag mig väldigt hoppfull för teaterkonstens kommande generationer, säger han.

Sedan 2006 har Mattias Andersson varit konstnärlig ledare för Backa teater. Har mycket förändrats sedan han började, för tretton händelserika år sedan?

– Jag vet inte, men på sextio- och sjuttiotalet fanns ju tv-program som alla såg, teaterpjäser som alla gick på, artiklar som alla hade läst. Det finns inte längre några sådana forum som är gemensamma för alla. För en grupp människor är det jätteviktigt vad som står på den och den tidningssidan, och så finns det stora grupper som är fullkomligt frånkopplade från det. Där är inte teaterns problem större än någon annans, säger han.

Det drar ihop sig till lunch också för regissör Mattias Andersson. Innan jag lämnar Backa teater frågar jag om han själv har ett svar, eller många, på frågan om vad han skulle göra om han fick leva om sitt liv.

– Det är en så skrämmande fråga, tycker jag!

Han skrattar, högt, nästan nervöst, och stryker som många gånger tidigare under samtalet tillbaka en hårslinga som hela tiden kastar sig fram i pannan. Senare, under fotograferingen, ska jag höra en av hans kollegor väsa till en annan: ”Gud, vad jag vill rätta till Mattias hår”.

– Jag kan inte säga att jag lever något dåligt liv. Jag har många privilegier – att födas i den här delen av världen, att ha de här resurserna, och att få jobba med det jag älskar. Men om jag var tvungen att leva om mitt liv kanske jag snarare skulle ha valt socialt arbete. Kanske med ungdomar, eller något mindre egofixerat. Jag får för mig att man kan få en annan typ av frid om man inte hela tiden måste trycka ut sitt subjekt och bli bedömd för sina prestationer. Men det kanske inte är för sent än?

Mattias Andersson Mattias Andersson är en svensk skådespelare, dramatiker och regissör. Han utbildade sig till skådespelare på Teaterhögskolan i Göteborg 1990-1993 och medverkade därefter i pjäser som Ibsens "Peer Gynt" och von Goethes "Faust" på Backa teater. Han har även satt upp bland annat "The mental states of Sweden" samt "Idioten" på Dramaten. Sedan 2006 har han varit konstnärlig ledare på Backa teater och i mars 2020 tillträder han sin nya tjänst på Dramaten.