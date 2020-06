Mauro Scocco: Jag skulle inte vilja vara nykomling i dag

Han har lämnat sitt nedre Kungsholmen för ett ögonblick. Nu kommer Mauro Scocco vandrande längs Norrtullsgatan iförd en blåsvart overshirt till sin cappucinobruna stetsonhatt. En Open Road-modell. En sådan Lyndon B Johnson, presidenten, ständigt bar.

Möjligen är hattvalet ett resultat av popsmedens kärlek till countrymusiken. En av hans många kärlekar.

– Mitt problem var ett tag att jag gjort så många sorters musik: jazziga Tom Waits-ballader och treackordscountry samtidigt som publiken såg mig som en ung syntare som senare glidit över till Roxy Music och Depeche Mode, sedan till arenarock – i slutet med Ratata – och därefter till en sorts svensk r’n’b, konstaterar han.

– Jag vet inte om det där har varit bra för min karriär. Det har nog förvirrat publiken ibland. (Ändå vet få att Scocco i gymnasiet hade en kort karriär som jazzig fusionrockare – och spelade i ett punkband, som var ”antimoderater”, och fick en lokal hit med låten ”Östermalms snobbar”.)

Mauro Scoccos verkliga genombrott kom 1980. Punken hade han övergett och i sitt nya popband Ratata steg han ut som en dandy, romantiker. En färsk talang med stark längtan efter något förhöjt. Sublim popmusik.

Sådan som David Bowie och Bryan Ferry briljerade i.

– Fast både deras musik och punken handlade ju om eskapism, påpekar han. Jag hade gått i grundskolan och varit den här muppen på skolgården bland alla andra muppar och så såg man plötsligt något spännande och häftigt och började lyssna på just Bowies ”Low”-album och japanska Yellow Magic Orchestra. Man ville vara i en annan värld – och försökte skapa den själv. Precis som Dylan som hittade på en egen persona.

Det krävdes väldigt lite för att framstå som speciell då.

– Mm, de räckte ju att man såg ut som vi gjorde, att hitta på olika saker i intervjuerna och titta på vad den brittiska skivformgivaren Peter Saville gjorde (Joy Division, New Order med flera). I dag är det svårare att sticka ut, alla stilgrepp har ju tagits så många gånger.

Det här var länge sedan. Men den mediala åttiotalsbilden av Mauro Scocco som en förfinad innerstadsbo med lika dyra gadgets som vanor har ändå aldrig helt bleknat.

Ditt uttryck och dina ämnen som artist genom åren påminner ju ändå mycket mer om Ulf Lundells hunger och längtan än säg Bowies svala persona.

– Visst, men Lundell har ju varit superviktig för mig – som för alla i min generation som närmat sig en gitarr och sjungit, tror jag. Fast det har kanske varit hans böcker som påverkat mig mest, som ”Sömnen” och ”Vinter i paradiset”, de var superimponerande.

”Alla artister har en gyllene period när man är i fas med sin publik och allt klickar. Så var det i många år för Ratata. Men sedan känner man bara att något händer och att publiken har gått vidare”. Foto: Beatrice Lundborg

Du debuterade när du var 18 och fyller nu 58 härnäst. Hur återuppfinner man sig själv som låtskrivare efter nära trettio album?

– Man måste lära sig nya grejer. Jag satt i London en gång i en session med andra låtskrivare och insåg att ”gud, jag har ju verkligen kört fast, jag har ju bara mina egna trix att komma med”, berättar han.

– Så jag köpte nothäften då med Frank Sinatra och Janet Jackson och en massa andra artister och tog reda på hur deras låtar gjordes. Det där lärde jag mig väldigt mycket av. Jag har fortfarande kvar de där häftena i bokhyllan.

Förmågan att skriva musik verkar inte ha svikit honom. Mauro Scocco sitter fortfarande i sin hemmastudio fem trappor upp och spelar eller sjunger något varje dag. Utöver sin egen katalog har han genom åren skrivit musik till kollegor som Monica Zetterlund, Freddie Wadling, Björn Skifs, Totta Näslund, Peter Jöback, Sarah Dawn Finer och inte minst Lisa Nilsson.

Längtan till att stå på scen inför publik har inte alls varit lika stark.

Mauro Scocco var borta från scenerna i nästan tjugo år. Scenskräcken började tillta redan i början av nittiotalet.

Vad var det som utlöste det?

– En livskris skulle jag säga. Jag fick panikångest. Fast jag tror att min scenskräck egentligen bara var en bisak i en större personlig förändring. Jag hade kommit till vägs ände i hur jag levde. Festa, jobba, solresa ... jag gjorde det där i så många år och försummade så många grejer, sammanfattar han.

– Till slut måste man ta tag i sitt liv. Jag var tvungen att sätta allt på paus och den pausen blev jävligt lång. Längre än jag hade önskat.

Han lärde sig till slut att sortera bort de relationer som behövde sorteras bort.

– Och jag lärde mig framför allt att säga nej. Allt det här visades för övrigt på ett utmärkt sätt i dokumentären om Avicii. Det var hemskt att titta på den.

Scocco kom fram i en avlägsen 80-talsera när en artist som kunde sälja sisådär 20.000 album kunde leva på musiken. Inte fett, men ändå få inkomster som gjorde det möjligt att arbeta med musik på heltid, kunna utvecklas.

– I dag har ett väldigt stort mellanskikt artister – de som är medelklassen i den svenska musikbranschen – börjat få det väldigt svårt. Förutom att alla numera måste göra konserter som dårar hela tiden så har alla också insett att de måste stå på flera ben – jobba som programledare på Mello, bli kokboksförfattare, vara gymtränare, samarbeta med bilföretag och göra reklam för läsk, till exempel.

– Det där var otänkbart på 1980-talet. Reklam ansågs väldigt lökigt då – om den inte var för gitarrer eller whisky.

Uthålligheten i branschen verkar samtidigt minska. Många nya artister försvinner efter bara några få singlar.

– Det där är brutalt. Skivbolagen sajnar nya talanger för tre album eller tio singlar, men kommer det någon artist som verkar roligare så är det hej då, säger Scocco som har fungerat som en mentor för flera yngre kollegor.

– Jag skulle inte vilja vara nykomling i dag.

Varför förblir så få etablerade artister bra över tid?

– Alla artister har en gyllene period när man är i fas med sin publik och allt klickar. Så var det i många år för Ratata. Men sedan känner man bara att något händer och att publiken har gått vidare, svarar han.

– Det där gäller också artister som har haft stora hittar och varit extremt briljanta, men plötsligt inte får till några relevanta låtar längre. Rolling Stones – som jag är ett mycket stort fan av – är ett smärtsamt exempel på det.

Hur undviker man upprepning?

– Man måste vara lite nyfiken på att förnya sig och lite självkritisk. Jag skriver om samma tre, fyra grejer som jag skrev om när jag var 17. Men man måste också addera något mer, antingen något musikaliskt eller ett mognare språk, någon annan krydda.

Vad är det för teman du återkommer till i dina låtar?

– Broken hearts, krossade hjärtan. Själens obotliga ensamhet, ja, hjärta-smärta i stort sett. Jag gillar countryns sätt att berätta, three chords and the truth. Det är ett ideal.

Han poängterar att som låtskrivare har man det lyckliga privilegiet att kunna skriva sin egen version av en historia. Få berätta något utan att bli avbruten.

– ”Den stora glömskan” är väldigt mycket på det sättet – det blir så när man skriver om något som varit turbulent för en. Jag gillar verkligen att i lugn och ro få formulera hur jag känner eller kände. Det är en bra självterapi.

Han kallar sin nya skiva, sin femtonde, för ett uppbrottsalbum. I titellåten sjunger han om hur ”vi blev några andra än dom vi var / bara tavlor och minnen nu som hänger kvar (…) ordna ditt stora bröllop och inred med stil / så kan ni ligga där i sängen med varsin mobil”.

– Jag kanske träffar många av mina vänner med just den texten, den är ju rätt hård. Men så där blir det ibland. Priset man får betala när man är äldre och har gått igenom olika grejer är att det kanske visar sig att man inte är den man trodde sig vara. Och får leva med det.

Tystnad.

– Fast jag tycker ändå att det är enklare att leva med det än att spela upp någon charad på Instagram där man står och är Lyckliga Familjen. Den där världen funkar inte för mig.

Över tid, och efter goda råd från polaren Plura, har Mauro Scocco lärt sig att en låtskrivare inte behöver leva i sina låtar. Kliva in dem. Att lära sig se på världen genom ett magiskt filter räcker för att kunna skriva nya sånger.

– Lär man sig det så kan också en korvgubbe bli helt magisk – eller en blomma intill asfalten. Det går att omvandla sådant till guld. Att jag så länge fastnade i Jack Kerouac-världen var för i den såg man just en sådan magi i allt.

Mauro Scocco bor på Kungsholmen och skriver alla sina låtar på piano. Han första band, han var 10 då, hette The New Creedence. ”Jag var gubbrockare redan som barn.” Foto: Beatrice Lundborg

Och romantik.

– Jo, verkligen. De där böckerna sysslade ju också med att förhöja verkligheten och att få syn på det poetiska som finns omkring en. Det är en storhet att kunna göra det.

I dag, efter nära 600 låtar, tycker han att hans främsta gren som låtkonstruktör är att han kan ”flytta en lyssnare på fyra minuter till en plats de inte var på innan de hörde låten”.

– Den stora utmaningen som låtskrivare är att få människor att dansa, gråta eller skratta. Man har ju inte så jäkla lång tid på sig att åstadkomma det. Du har inte fyra hundra boksidor på dig utan bara några få rader, påpekar han.

Under sina samarbeten med låtskrivare utomlands har han mött unga kollegor som menar att en låttext inte ska vara längre än tio korta rader. Allt går att komprimera.

– Men hur fasen ska man kunna berätta en story på ett sådant minimalt utrymme? Det är ju som en ... Tranströmerdikt, som en haiku.