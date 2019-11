Max Martin: Det är viktigt att inte alltid vara den smartaste personen i rummet

För 20 år sedan var Max Martin övertygad om att han snart var slut som hitmakare.

Hans låt ”Baby one more time”, med den 16-åriga debutanten Britney Spears, hade just nått toppen på amerikanska Billboard Hot 100. Etta på världens viktigaste topplista. Högre gick det inte att nå som skapare av popmusik.

I en intervju i Sveriges Radio 1999 berättade han om vilket sagolikt flyt han haft.

”Det kommer självklart inte att hålla i sig. Inom popmusiken har du en viss brinntid. Det måste man förstå.”

– Jag känner fortfarande så. Snart är det över, säger Max Martin.

Vi träffar honom i London, på Shaftesbury Theatre i teaterdistriktet West End. I den vackra edvardianska salongen pågår förberedelser inför premiären av nya musikalen ”& Juliet”, som bygger på trettio av Max Martins största hittar. Här blir hans ofattbart digra meritlista synlig. Kan det verkligen vara samma person som har skrivit Britney Spears genombrottslåtar, Backstreet Boys älskvärda 90-talshittar och Justin Timberlakes ”Can't stop the feeling” från 2016? Kelly Clarksons rockrökare ”Since u been gone?” Katy Perrys världssuccéer ”Roar” och ”I kissed a girl”?

Det han åstadkommit borde egentligen vara omöjligt. Hans analys från radiointervjun 1999 är ju korrekt. Hitlåtar är som sprakande tomtebloss, populärmusiken är i ständig rörelse. Också de mest begåvade tappar för eller senare förmågan att skriva hits, att förstå vad miljontals unga människor vill lyssna på.

Några exempel: Motown dominerade topplistorna i sex år.

Abba brann i åtta år.

Beatles hitfyrverkeri varade mellan 1960 och 1970.

Max Martin har levererat globalt framgångsrik musik i ett kvarts sekel, med sammanlagt 22 USA-ettor. Endast John Lennon och Paul McCartney har haft fler.

Och Max Martins brinntid pågår fortfarande. Det sena 10-talets största popstjärnor, Ed Sheeran, Ariana Grande och Lana Del Rey, har alla haft framgångar under 2019 med ny musik av den outslitlige svensken.

Max Martin Heter egentligen: Martin Sandberg Född: 26 februari 1971 i Stenhamra, Ekerö Familj: Hustrun Jenny Petersson, 18-åriga dottern Doris Arbete: Har skrivit och producerat låtar åt artister som Britney Spears, Backstreet Boys, Robyn, Bon Jovi, A-ha, Kelly Clarkson, Pink, Katy Perry, Justin Timberlake, The Weeknd, Adele, The Weeknd, Maroon 5, Ariana Grande, Taylor Swift, Miley Cyrus, Ed Sheeran och Lana Del Rey. Driver musikstudion MXM Music i Los Angeles, där han också bor. Listplaceringar i urval: Har haft 73 tio-i-topplåtar och 22 ettor på amerikanska Billboard. Utmärkelser: Polarpriset 2016, fem amerikanska Grammypriser, en Oscarsnominering (för Justin Timberlakes ”Can't stop the feelin'” från filmen ”Trolls” 2016). Visa mer

Nu ska ett nytt decennium snart börja. I musikalen ”& Juliet” har Max Martin återvänt till sitt musikaliska förflutna.

– Det har varit terapeutiskt för mig att att jobba med de gamla låtarna igen. Att kanske för första gången känna att ”oj, det här är ju rätt fff...”

Max Martin är uppenbart på väg att använda ordet ”fett” om sin egen musik. Men han hejdar sig.

– ....de här låtarna är ju någonting!

Max Martin är iförd svart t-shirt, smala svarta jeans och boots. Under läppen vilar en snusprilla. Hade han huggit tag i en borrmaskin hade han ledigt passerat som en av teaterns scenarbetare, med sitt långa spikraka hår och gråsprängda skägg. Förmodligen hade det passat honom alldeles utmärkt.

– Många har en bild av mig som Producenten. Du vet, demonproducenten med cigarr och så. Men jag är ju en studionörd, säger Max Martin.

Mannen som tonsatt samtiden i flera decennier blir självutplånande mumlig när jag ber honom beskriva de egna förmågorna. Men när vi talar om andra människors betydelse för hans framgångar väller orden fram.

Det handlar om mentorn Denniz Pop, grundaren av den mytomspunna Cheironstudion.

Abba och Kiss. Yngwie Malmsteen och Georg Riedel. Kommunala musikskolan och Melodifestivalen.

Producentkollegorna och världsartisterna han jobbar med i dag, i de intrikata grupparbeten som är modernt låtskriveri.

Och familjen: hustrun Jenny och 18-åriga dottern Doris, som spelar en betydande roll i Max Martins arbete.

Han avslöjar också sin stora hemlighet under vårt samtal.

Hur har han gjort för att stanna kvar på toppen under så lång tid, i den oavbrutet föränderliga popbranschen?

Svaret är uppseendeväckande tråkigt, som så ofta när det handlar om prestationer på elitnivå.

● ● ●

”And that make us larger than – LIFE ”

Koreografen Jennifer Weber deklamerar texten till Backstreet Boys tjugo år gamla pojkbandsklassiker, samtidigt som musikalartisterna rör sig långsamt över scenen utan musik. Inom kort ska ensemblen hitta rörelserna till de hårdrockslika basriffen, som Max Martin ofta använde i de tidiga låtarna.

Ett svepande köttigt ljud – som en knytnäve mot en dyr entrecote.

Max Martin är både låtskrivare och producent, ansvarig för melodier och ljudbilder. På scengolvet möter vi Bill Sherman, en snabbpratande amerikan, som skapat nya arrangemang till flera av låtarna. Han berättar om Max Martins stora omsorg om hur musiken faktiskt låter.

– Det finns så många lager i hans musik, saker som det genomsnittliga örat kanske inte uppfattar. Han skapar utrymme för alla ljud, får alla instrument att tala sitt eget språk. Det är mycket intressant. Sedan är han så skicklig på dynamik. Första versen och refrängen är ofta mjukare, sedan blir det mer och mer ljudstarkt och händelserikt. Det finns hela tiden en rörelse framåt, säger Bill Sherman.

Sedan tittar han allvarligt på mig.

– Men framför allt är han överjordiskt bra på melodier. Vad kommer jag att sjunga med i? Vad kommer mina barn att sjunga med i? Där är han en mästare, säger Sherman.

Musikalens regissör Luke Sheppard nämner Martins känsla för gruppdynamik – det seriösa men lekfulla grupparbetet.

– Man blir sitt bästa jag tillsammans med honom. Det finns ingen plats för ego i hans värld, bästa idén i rummet vinner, säger Sheppard.

Max Martin berättar att tanken på en musikal funnits i mer än åtta år. Inspirationen kom från Abbas ”Mamma mia!”. Tillsammans med hustrun och medproducenten Jenny Petersson arbetade han länge med att hitta rätt berättelse till låtskatten.

– Vi började det här tillsammans, jag och min fru. Eller framför allt Jenny. Sedan kom fler producenter in. Vi lät ett antal manusförfattare pitcha idéer. Många verkade tänka att det lite vagt skulle handla om mig, en story om ett boyband och en producent. Men det ville jag inte, säger Max Martin, med en kraftig betoning på ”inte”.

– Jag kände ett oerhört ansvar. Jag har ju inte skrivit alla de här låtarna själv, utan i samarbeten med andra låtskrivare. Det måste bli bra. Det fick inte kännas ihopslängt.

Producentteamet fastnade till slut för en lekfull idé från den unge kanadensiske manusförfattaren David West Read, som förvandlat Shakespeares kärlekstragedi ”Romeo och Julia” till en feministisk feelgoodsaga. Är det inte sjukt osannolikt att Julia skulle ta livet av sig för en kille hon bara känt i några dagar? Hon som är så ung och passionerad, med hela livet framför sig? Tänk om hon kastar dolken, rycker gåspennan från den store Barden och skriver sin egen berättelse i stället? Julia får understöd från Shakespeares fru, Anne Hathaway, som gnabbas med sin berömde make.

– Idén var så jäkla konstig att den blev bra. Jag har sett pinsamt få musikaler. Jag hade extremt lite erfarenhet, men jag tänkte att det kunde vara en tillgång. De flesta som arbetar med ”& Juliet” har gjort typ hundra musikaler. Så det kanske är bra om någon är lite dum i huvudet, säger Max Martin.

Från musikalen ”& Juliet”. Foto: Johan Persson

– Så jag har framstått som en idiot, men också haft åsikter som fått folk att haja till. Som till exempel hur det låter i en musikal. Alltså ljuden. Jag är lite chockad över hur lite tid de tycks lägga ner på ljuden i de musikaler jag sett.

Han tystnar, tänker efter.

– Jag såg kanske en chans att få vara lite naiv igen. På mina äldre låtar hör jag en naivitet, som är svår att fabricera.

Max Martin heter egentligen Martin Sandberg. Han är uppvuxen i det lantliga Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm. Fadern var polis, modern mellanstadielärare. Ingen av föräldrarna var särskilt intresserade av musik. Men i huset fanns ett piano som Martin började ”plinka” på.

Storebrorsan lyssnade mycket på Kiss och i sjuårsåldern köpte Martin sin första skiva på den lådformade Essomacken i Stenhamra. Ett kassettband: ”Love gun” med Kiss. Martin blev helt förälskad i de hyperteatrala glamrockarna. Det var stort och mäktigt. Låtarna lät som om de var tänkta att framföras på jättelika arenor, inför ett gigantiskt publikhav.

– Jag blev fascinerad av den där stadiumkänslan. Att många är på plats, minns Max Martin.

Sedan kom kommunala musikskolan. Martin valde valthorn, mest eftersom han tyckte att instrumentet glänste så fint. I musikskolan fanns också gratis replokaler, där olika rockband höll till. Hårdrockaren Martin började sjunga i band ”mest för att ingen annan ville”.

– Jag kan inte sluta prata om kommunala musikskolan. Att jag fick chansen att spela ett instrument, att samhället säger att kultur är bra. Att etablissemangen skickar den signalen, att musik är något man borde hålla på med. Det är ju en så bra idé, säger Max Martin.

På gymnasiet valde han Södra latins musiklinje i Stockholm. Han hamnade i samma klass som den blivande musikalstjärnan Peter Jöback. Här gick också Klas Åhlund och Alexander Kronlund, som senare skulle bli internationella låtskrivarproffs. Båda är fortfarande nära vänner till Max Martin.

– Jag var ganska jobbig i tonåren. Jag skulle bli rockstjärna och sa det till alla. Jag var jätteinspirerad av Yngwie Malmsteen, berättar Max Martin.

Martin fascinerades av den stöddige svenske gitarrvirtuosen med det oblyga artistnamnet.

– Yngwie Malmsteen var vår förste Zlatan. Jag gillade hans världsstjärneattityd, det var ingen som höll på så då, säger Martin.

Han ser plötsligt lite generad ut.

– Det är extremt långt från hur jag är i dag.

Artistnamnet Max Martin fick han av den mytomspunne producenten Dag ”Dagge” Volle, Martins gladlynte mentor. Volle, som själv kallade sig Denniz Pop, tyckte att unge herr Sandberg behövde ett ”diskonamn”. Plötsligt dök namnet ”Max Martin” upp på en E-Typeskiva, utan att Martin varit tillfrågad.

Max Martin har aldrig gjort ett offentligt framträdande utan att nämna Denniz Pop, mannen som grundade Cheironstudion i en källare vid Fridhemsplan i Stockholm i början av 90-talet. Här grundlades det som skulle bli det svenska musikexportundret.

Denniz Pop skapade internationella hittar åt svenska artister som Ace of Base, Dr Alban och E-Type. 1993 upptäckte Denniz Pop och hans kompanjon Tom Talomaa ett ambitiöst hårdrocksband vid namn It´s Alive. Den 22-årige sångaren Martin Sandberg skrev bra låtar, snart var han en del av Cheironkollektivet. En skara unga grabbar som skapade hittar i grupper under Denniz Pops överinseende.

– Under de åren jobbade jag varje dag. Namnet på veckodagen spelade ingen roll, vi var alltid i studion. Det var väldigt lekfullt, vi hittade på att vi skrev låtar till stora artister, som TLC, utan att ha en susning om någonting, säger Max Martin.

Fantasilekarna skulle snart bli verklighet. Cheirons rykte växte. Amerikanska skivbolag skickade sina talanger till Stockholm. Okända amerikanska ungdomar anlände till Fridhemsplan: 16-åringen Britney Spears, 15-åringen Justin Timberlake, ett gäng gossar från Orlando som kallade sig Backstreet Boys. I Cheironstudion förvandlades de till världsstjärnor. Men glädjen över framgångarna varade inte länge. Sensommaren 1998 avled Denniz Pop i magcancer, endast 35 år gammal.

Vad har du lärt dig av Denniz Pop?

– Herregud, han har betytt allt. Hade jag inte mött honom hade du aldrig velat träffa mig, säger Max Martin.

Denniz Pop var generös med sina hantverksknep. Som direktheten: en poplåt ska gå att känna igen omedelbart, helst efter någon sekund, som i det fläskiga basintrot till Dr Albans ”No coke”. Och enkelheten: det får inte hända för mycket i en låt, då hinner örat inte med. Liksom det kanske viktigaste: en låt får aldrig vara tråkig. Det får gärna finnas en knasfaktor, som den irriterande leksakssaxofonen i ”All that she wants” med Ace of Base.

Sedan gäller det att få till det utan att det blir banalt, eller tjatigt efter tre lyssningar. Det är där det svåra börjar. Den svårfångade konsten att skapa hittar.

– ”Dagge” fick oss att våga drömma. Att det gick att sitta i en källare i Stockholm och nå ut i världen. Han visade att det blir roligare och bättre om man jobbar tillsammans i en grupp. Och han lärde oss om arbetsmoral. Att komma i tid och jobba hårt. Det fanns också en slags jantegrej i grunden. Bara för att du gör tre minuter ljud, så ska du inte tro att... ja du vet...

Här börjar vi närma oss ett svar på frågan varför just Max Martin blivit en av tidernas mest framgångrika och slitstarka låtskrivare. Den viktigaste förklaringen är också den enklaste. Max Martin har lagt ner ofattbart mycket tid på sin musik.

– Jag har betalat ett pris. Jag har dedikerat mitt liv åt det här, det finns inget annat. Allt har kretsat kring att skapa musik. Min vängrupp är inte speciellt stor. Jag har säkert varit en dålig bror, en dålig son. Gjort väldigt många människor besvikna på vägen.

Har du missat viktiga födelsedagar?

– Hur många som helst. Jag orkar inte ens tänka på det. Men det är inte synd om mig. Det är ett val jag gjort, säger Max Martin.

Ett annat framgångsrecept: undvik distraktioner. Som kändisskap och festande.

– Jag har tagit hand om mig själv. Inte hållit på med droger, inte utnyttjat alla dörrar som öppnas för en med kändisfester och berömmelse. Jag har alltid hellre gått till studion än att festa, det har aldrig varit ett svårt val, säger Max Martin.

Intervjuer är en annan distraktion som Max Martin undviker. De senaste 20 åren har han medverkat i radiojournalisten Fredrik Eliassons utmärkta SR-dokumentärer om Cheironfenomenet, i en utförlig intervju med Jan Gradvall i Di Weekend 2016, samt i amerikanska Time Magazine 2001 (då han framträdde på omslaget under rubriken ”The Hit Man”).

Fyra intervjuer på tjugo år, om man räknar in denna DN-artikel. That's it.

– Jag tycker det är lite ångestladdat med intervjuer. Dessutom tar det tid. Jag vinner inget på det, jag får inte mer jobb om jag är med i en tidning. Och så finns en fundamental, djup känsla av att det jag säger inte är så intressant. Varför pratar ni inte med Ariana Grande i stället, säger Max Martin.

Du har arbetat mycket hårt på att bibehålla den där anonymiteten. Vad har du vunnit på det?

– Egot är ju ett stort problem för alla människor. Jag försöker hålla mitt ego i schack, det är så lätt att förlora sig i bekräftelse. Och så kan jag gå ner på Ica och handla utan att någon bryr sig.

Redan 1999 skrev Max Martin och Alexander Kronlund en låt om stjärnlivets baksidor, den underskattade ”Lucky” från den tonåriga Britney Spears andra skiva.

She's so lucky. She´s a star. But she cries, cries, cries in her lonely heart.

Den barnsligt naiva refrängen har en märklig profetisk kraft när man hör den i dag. Den spelades in flera år före Britney Spears hjärtskärande mentala sammanbrott, inför världspressens kameror.

– Att någon vill ha det där jobbet, att bli världens mest kända person, att lägga ut sitt liv för oss andra. Att ta allt det som kändisskap för med sig. Det är ju helt sjukt. Jag är extremt tacksam att någon vill göra det.

Max Martin om starkaste drivkraften ”Det största för mig är när man suttit i studion i flera veckor – och så når man punkten när det sitter. 'Nu låter det skitbra.' Det är en fantastisk känsla. Att ha skapat något. Först fanns ingenting – och nu finns det något, som låter mäktigt. Sedan kan låten floppa eller bli etta på Billboard, det spelar ingen roll. Du kan aldrig bli lika upprymd som just då, i studiorummet.” Visa mer

Hur ofta blir du igenkänd?

Max Martin skruvar på sig och ser för första gången lite obekväm ut.

– Alltså Polarpriset har ju ställt till det lite hemma. Sommaren efter att jag fått priset, 2016, var ganska hemsk, plötsligt var jag synlig. Men det är som min fru Jenny säger, det är ju ingen som häcklar mig. De flesta som kommer fram är glada.

Max Martin kliar sig i det gråsprängda skägget.

– Du undrade hur jag kunnat hålla på så länge. Jenny är en viktig anledning. Vi har hängt ihop sedan 1997, hon har varit med på hela den här resan. Hon är en väldigt klok kvinna.

Hur jobbar ni ihop?

– Vi är lite av ett familjeföretag, med förlag och studio. Och nu gör vi ju musikalen tillsammans. Jag kan vara lite naiv. Hon ser saker som de är och säger som det är. Hon ser igenom folk, säger Max Martin.

Er dotter Doris, hur förhåller hon sig till ditt yrke?

– Hon har hängt runt i olika studios under hela sin uppväxt. Alltså, hon är sjukt musikalisk. Hon har ett sjukt bra öra för vad som funkar.

Brukar du lyssna till hennes råd?

– Absolut. Hon är en slags inofficiell A&R-chef för mig.

A&R står för Artist & Repertoire, den avdelning på ett traditionellt skivbolag som lyssnar på demor och upptäcker talanger.

– Jag lyssnar inte alltid på vad Doris säger, men oftast har hon faktiskt rätt. Just nu är hon inne på äldre grejer, Led Zeppelin och Nancy Sinatra, hon är en gammal själ.

Dottern studerar mode och modehistoria på universitet i London.

– Hon verkar välja andra grejer i livet, konstaterar Max Martin.

Hur är den kreativa processen när du skriver låtar?

– Det är olika. När jag började skrev jag alltid melodin först, utan instrument. Satt på tunnelbanan och kom på något, sedan gick man till studion och satte ackord till det. Nu skriver jag oftast till bakgrunder som redan finns. Texten kommer oftast sist. Ofta har jag en slags fultext, som känns fonetiskt intressant.

Jag har förstått att fonetiken är mycket för dig. Att man alltid måste ha rätt vokal till rätt fras i en låt.

– Ja. Om det står mellan två val: det fonetiskt coola ordet eller ett ord som kanske ger textens innehåll en extra touch – då vinner oftast det fonetiska.

Max Martins refränger är inget för den med känsligt engelskt språköra. Vad betyder egentligen ”Backstreet's back – all right”? Ett exempel på en av Max Martins berömda hookar, korta strofer som krokar fast i lyssnarens hörselgångar.

Den som fnissar åt språkbehandlingen missar dock något viktigt. Världens mest spridda språk är inte engelska. Utan ”bad English”, bruten engelska.

– Vi svenskar är uppvuxna med musik där vi inte riktigt förstår texterna. Man lär sig älska låtar ändå, för att de låter på ett visst sätt. Det kan vara kraftfullt, trots att det inte är Bob Dylan-texter.

Kan det vara en tillgång att inte ha engelska som förstaspråk? Att du inte har en inre språkpolis som hejdar dig?

– Ja, kanske. Våra låtar har spridits över hela världen, jag är säker på att många inte förstår texterna. Jag kanske kommer med den universala nyckeln, det som får örat att reagera. Abba var ju experter på det där, säger Max Martin.

Abba är en förebild också när det gäller känsloläget i musiken, berättar han.

– Att det finns melankoli också i en glad låt. Det är min favoritkänsla, att man dansar med en tår i ögonvrån.

Utländska bedömare brukar hävda att svenska låtskrivare är särskilt bra på melodier. Vad tror du det beror på?

– Vi är ju uppväxta med extremt välskriven barnmusik. Med Georg Riedel och Jojje Wadenius. Ta musiken till Astrid Lindgren-filmerna, det finns inte en människa i vår ålder som inte kan de låtarna. Det var kvalitet i nästan all barnmusik, jag upplevde att det togs på allvar. Lyssna på ”Idas sommarvisa” av Riedel, de där otroligt fina melodierna har satt sig djupt i vårt dna.

Så det svenska musikundret kan delvis spåras till kvaliteten på barnmusiken?

– Ja, och lite till Melodifestivalen också. Melodisk musik har alltid varit viktig i vår sfär.

Till skillnad från många andra låtskrivare och producenter, så kan Max Martin verkligen sjunga, efter ungdomsåren då han ville bli världens främsta rockstjärna. En stor fördel när han arbetar med artisterna i studion, berättar han

– Sången är ett extremt bra verktyg. Dels tekniskt, att kunna hjälpa artisterna med lite knep. Hur man värmer upp rösten, när man ska rycka lite i tungan. Sedan kan jag själv sjunga låtidéer, så att artisterna förstår vad jag menar. Och så kanske jag skriver grejer som är sköna att sjunga.

Max Martin om grupparbeten ”Det grundläggande om man ska vara kreativ i grupp är att skapa en trygg milljö. Alla måste våga presentera idéer utan rädsla för att bli hånad. På engelska säger man dare to suck – man måste våga vara jävligt dålig. Efter åtta dåliga idéer, så kan det ju vara den nionde idén som lyfter. Man blir sitt bästa jag om man känner sig trygg.” Visa mer

När Max Martin arbetar med virtuosa sångare som Ariana Grande och Adele handlar det ibland om att tona ner deras skicklighet.

– Jag gillar när det blir enkelt. Ta Chet Baker som exempel, när han spelar riktigt enkla melodier. Man hör att han är en svinbra trumpetare ändå, han behöver inte visa upp sin teknik. Den känslan är jag ofta ute efter, det som händer när sångarna inte behöver imponera.

Artisterna kan ju imponera senare, när de spelar live.

– Ett väldigt bra argument. Som jag använt ett antal gånger i studion.

Max Martin bor i Los Angeles, där han byggt ett antal musikstudior i ett hus som tidigare ägts av Frank Sinatra. Här har han fortsatt det arbete som mentorn Denniz Pop inledde: att lyfta fram nya låtskrivartalanger. Numera är det Max Martin som intagit mentorrollen, åt adepter som Johan ”Shellback” Schuster och Ilya Salmanzadeh, 80-talister som i dag är eftersökta internationella hitmakare. Grupparbetena med en ny generation svenska låtskrivare är en förklaring till att han lyckats behålla den där Förmågan. Att tonsätta nuet – i en rasande föränderlig samtid.

– Jag får kämpa för att hänga med. Jag vill omge mig med folk som kan mer. Det är viktigt att inte vara den smartaste personen i rummet hela tiden, säger Max Martin.

Varför förminskar du dig själv hela tiden?

Max Martin spricker upp i ett pojkaktigt leende.

– Det är bara så jag är.

Nu är jag trött på det här. Nu måste du formulera vad du är bra på.

– Okej. Något jag är bra på... vilken utmaning. Jag tycker att jag är bra på att höra en låtidé och sedan förstå vad som behöver göras för att det ska bli bättre. Att hitta lösningar. Det är jag jättebra på. Jag är en ganska bra låtdoktor.

