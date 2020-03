Max von Sydow är död – 90 år gammal

Tidningen Paris Match skriver att dödsfallet bekräftas av hustrun Catherine von Sydow. Även von Sydows manager bekräftar uppgifterna för Aftonbladet.

”Det är med brustet hjärta och oändlig sorg vi med stor smärta måste meddela att Max von Sydow gått bort”, skriver hustrun Catherine von Sydow i ett uttalande till franska medier.

Max von Sydow föddes 1929 i Lund. Han gick på Dramatens elevskola och arbetade därefter bland annat på Malmö stadsteater, under 1950-talet ofta i Ingmar Bergmans uppsättningar. Han blev sedan en av Bergmans flitigast anlitade skådespelare i filmer som ”Vargtimmen”‚ ”Jungfrukällan” och ”Det sjunde inseglet”.

Skådespelaren och regissören Gunnel Lindblom arbetade tillsammans med Max von Sydow redan i slutet av 1950-talet, och minns honom i dag som en av Sveriges främsta skådespelare.

– Han var den starkaste skådespelaren, den mest älskvärda och käraste vän och den bästa medspelare jag haft. Han var så mänsklig, så ödmjuk, och hade trots det en oerhörd styrka och självklarhet när han spelade och arbetade. Han var samtidigt otroligt generös, säger Gunnel Lindblom till DN.

Max von Sydow hade flera egenskaper som bidrog till hans stora framgångar, menar Gunnel Lindblom.

– Han hade en otrolig närvaro, en stark utstrålning och var också noggrann i sitt arbete. Han kunde göra flera olika typer av karaktärer och gick in dem på riktigt. Han läste manus noggrant, och intresserade sig också för medspelarna på ett sätt som inte är självklart för alla skådespelare, säger hon.

Jan Troell regisserade von Sydow i ett flertal filmer, bland andra ”Utvandrarna” och ”Invandrarna” samt ”Ingenjör Andrées luftfärd” och ”Hamsun”. Han berättar att von Sydow betytt oerhört mycket för honom, inte minst i hans val av yrke. De arbetade ihop första gången 1965, i novellfilmen ”Uppehåll i myrlandet”.

– Jag hade inte haft yrket jag har nu utan honom faktiskt. Att han accepterade att göra huvudrollen i en liten spelfilm med en okänd amatörfilmare var en fantastisk fin upplevelse. Han blev min mentor.

Max von Sydow och Bengt Ekerot i Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet”. Foto: TT

Hur var han att jobba med?

– Så enkelt det kan vara. Han var som de bästa skådespelarna; i stort sett självgående och behövde bara veta situationen. Det liv han gav åt scenen, det kändes alltid äkta. För mig var det en idealisk utgångspunkt eftersom jag inte hade någon teatererfarenhet eller hade jobbat med skådespelare innan, säger Jan Troell.

Skådespelaren Inga Landgré spelade mot Max von Sydow i filmen ”Det sjunde inseglet”, och menar att hans närvaro i arbetet var hans stora styrka.

– Mitt minne av honom är väldigt positivt. Han utstrålade någon slags trygghet. Jag tyckte om honom och han var en bra aktör, säger Inga Landgré.

Katinka Faragó, scripta och filmproducent, arbetade med Max von Sydow i en rad filmer ända sedan Ingmar Bergmans ”Ansiktet” 1958 bland annat i ”Smultronstället”, ”Såsom i en spegel” och ”Sjunde inseglet”

– En rolig sak var att han ringde mig när han just spelat in skräckfilmen ”Exorcisten” och bad mig att inte gå och se den. Varför? Han tyckte den var för otäck.

Vad var hans främsta styrka?

– Han kunde spela allt. Hans mästerskap var ju den begåvningen. Och hans röst. Var man än satt i teatern så hörde man varje stavelse, säger Katinka Faragó.

Marie Göranzon spelade mot von Sydow när hon debuterade på Dramaten i Shakespeares ”Troilus och Cressida”

– Jag vara bara 24 år då. Det var väldigt mycket män med i den pjäsen, män och herrar som var mycket äldre än jag. Men den som hjälpte mig och verkligen läxade upp några av de männen var Max von Sydow. Några år senare spelade vi ihop i en pjäs om Ådalen-kravallerna och då passade jag på att tacka honom för det. För mig betydde han väldigt mycket.

– Jag upplevde honom som en oerhörd gentleman. Han hade dessutom civilkurage att säga ifrån, jag brukar dra upp det när jag träffar på sådana historier i dag.

Den internationella karriären tog fart med rollen som Jesus i den amerikanska filmen ”Mannen från Nasaret” (1965), och han arbetade därefter framgångsrikt i Hollywood. Han har medverkat i filmer av en lång rad regissörsgiganter såsom Lars von Trier, Wim Wenders, Woody Allen, Steven Spielberg, Julian Schnabel, Martin Scorsese och Ridley Scott.

När DN:s Nicholas Wennö intervjuade Max von Sydow 2012 sade han att han ofta fått spela ”män med auktoritet”, men att han aldrig upplevde att han behövde identifiera sig med sina rollfigurer.

– Nej, men detta betyder absolut inte att jag inte är känslomässigt engagerad i dem. Jag har ingen patenterad standardmetod, men jag försöker alltid ta reda på deras bakgrund: Vad vill de uppnå? Varför gör de så här? Och vad vill de andra rollfigurerna?

Om sin förmåga att spela lidande rollfigurer sade han då:

– Jag har ju levt några år, man samlar på sig minnen, saker som hänt mig och människor runt omkring mig. Människor jag har läst om. Sedan handlar det om att hitta figurernas story. Jag är fortfarande fascinerad av varför vi människor beter oss så underligt.

Max von Sydow, 1975. Foto: Mary Evans/TT

Bland Max von Sydows största filmer finns ”Det sjunde inseglet”, ”Exorcisten”, ”Pelle Erövraren” och ”Utvandrarna”. Han Oscarsnominerades för sina roller i ”Pelle Erövraren” 1988 och ”Extremt högt och otroligt nära” 2012.

Bland de sista rollerna han gjorde var i ”Star wars: The force awakens” (2015) och i tv-serien ”Game of thrones” (2016). Han spelar också huvudrollen i den grekiska filmen ”Echoes of the past”, regisserad av Nicholas Dimitropoulos, som ännu inte är släppt.

Max von Sydow var sedan många år bosatt i Frankrike. Han sörjs av hustrun Catherine von Sydow och fyra barn.

I sociala medier uppmärksammas Max von Sydows död bland annat av skådespelaren och aktivisten Mia Farrow, som skriver: ”Jag ser Max framför mig i himlen, i sin vita linnekostym, med Sven [Nykvist], Ingmar Bergman och Bibi Andersson, skrattandes och älskandes varandra”.

Komikern och pratshowvärden Seth Meyers hyllar honom för hans insats i den kanadensiska kultkomedin ”Strange brew” från 1983.

Den brittiska filmregissören Edgar Wright kallar honom ”en ikonisk närvaro på vita duken sedan sju decennier tillbaka” och ”en gud” på Twitter.

Regissören Kevin Smith skriver också han på Twitter: ”Du spelade i mycket mer respekterade filmer än ’Strange brew’ och ’Flash Gordon’ men jag älskade dig först och främst för just dem.”

Texten uppdateras.

