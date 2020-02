Maya Henckel är första svenska kvinnliga ”League of legends”-mästaren

I e-sportfestivalen Girl gamer 2019 tävlar kvalificerade lag i två av de mest populära e-sporterna: skjutspelet ”Counter-strike: Global offensive” och strategispelet ”League of Legends”.

I den sistnämnda tog det 17-åriga svenska e-sportproffset Maya Henckels lag Out of the blue hem vinsten. De besegrade fyra andra internationella lag och kan därmed titulera sig världsmästare i ”League of legends”.

När DN når den nyblivna segraren har hon precis kommit hem från tävlingen i Dubai.

– Vårt lag har jobbat hårt för det här hela året. Nu får vi äntligen något för det, säger Maya Henckel.

Tillsammans med laget Out of the Blue, som hon tillhört i två år, tränar hon fem dagar i veckan. Då spelar de mot andra andra spelare över nätet. Ibland studerar hon också videoklipp för att lära sig hur motståndarna spelar.

Varför tävlar du i just ”League of legends”?

– Jag gillar att det är just väldigt tävlingsinriktat. Det är viktigt för mig när jag spelar. Jag har testat andra spel men inte fastnat.

”League of legends” är ett strategikrävande datorspel där två lag, med fem personer vardera, tävlar om att förstöra varandras baser. Henckel nämner att det är just det som lockar henne mest.

– Det är ett väldigt komplicerat spel. Men när man väl har kommit in i det är det väldigt svårt att sluta.

Maya Henckel gick en gymnasieutbildning med e-sportinriktning. Tanken var att göra skolgången lite roligare. När hon slutligen valde att satsa på att bli proffs hoppade hon dock av utbildningen. Det tog helt enkelt för mycket tid från spelandet.

– Om jag väl ska satsa och göra mitt bästa måste det ske nu, medan jag fortfarande är ung. Jag kan plugga om tre år, men kanske inte spela då.

Hur reagerade din omgivning på ditt yrkesval?

– Först var min mamma inte så glad över det. Men hon har alltid stöttat mig och vill att jag ska göra det jag verkligen brinner för. När jag väl blev antagen till e-sportlaget och började vinna blev hon jätteglad.

Vad tror du om framtiden för e-sporten?

– Över lag känns det som att svenskar är mer förstående kring e-sport i dag. I andra länder accepteras sporten inte alls. Men jag tror att den kommer att växa, speciellt damscenen.

Henckel hoppas också att de kvinnliga spelarna och damturneringarna får mer uppmärksamhet framöver.

– Detta är ju den första världsomfattande turneringen specifikt för kvinnlig e-sport som finns. Men jag tror att detta bara är början.

