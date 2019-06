Med knyppling och trollmasker för nationen

Just nu: spara 50%

På bygdegården Hjälmsbodarna står riksdagsledamoten Mattias Karlsson i tredelad kostym och röker en cigg. Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen. Han har precis anlänt, men på gårdsplanen pågår redan aktiviteterna: varpa, stångstörtning, gärdsgårdsbygge och vikingaschack. I en stuga visas knyppling och bakas Grännakarameller.

Det är valborgsmässoafton och kulturföreningen Gimle har samlats för att fira.

Det är årets första stora samling för en sammanslutning som ses som en viktig del av ett politiskt projekt. 2019 ska bli det ”överlägset mest aktiva året i föreningens historia”.

Den nationalistiska urtanken är att det existerar en definierad nation med vissa karaktäristika – en idé som ofta bemöts med den skeptiska frågan ”vad är då egentligen svenskt?” Den här valborgskvällen är kanske ett svar på det.

Mattias Karlsson visar hur stångstörtning går till. Foto: Magnus Hallgren

Mattias Karlsson är ordförande och med hans ankomst får firandet på bygdegården, som fram till nu verkat lite planlöst, en huvudinstruktör. Han berättar för en grupp att stångstörtningen har ett tusenårigt arv, att pålen inte får slå över mer än 45 grader, och vräker sedan i väg den, längre än de flesta. Gruppen jublar.

I kväll väntar höjdpunkten, en valborgsparad med valborremasker. Man ska gå till en brasa vid sjön Vällingen. Maskerna är en tradition som föreningen hämtat från Dala-Floda. Tygstyckena sotas, kläs med kottar och kvistar. Man ska ”bli fulare än trollen”.

Efter paraden ska Mattias Karlsson hålla ett tal. Han kommer att säga att ”ingenting egentligen kan vara viktigare” än det som görs här i dag.

Förberedelser på bygdegården Hjälmsbodarna inför valborgsmässoafton. Man firar genom folkdans och parad i skymningen. Foto: Magnus Hallgren

● ● ●

Kulturföreningen Gimle är inte ny. Den startade redan för tio år sedan av de ledande Sverigedemokraterna Mattias Karlsson och Erik Almqvist.

Föreningen beskrevs som en del i partiets konservativa kulturrevolution. Namnet tog de från den nordiska mytologins namn för den sköna sal där rättfärdiga får bo efter Ragnarök.

2009 anordnades en sommarfestival i Västergötland. Flera aktiviteter var desamma på den tiden, men man tittade också på nationalromantisk konst och drack älgörtsmjöd. Erik Almqvist och Mattias Karlsson visade hur man dansar oxdansen.

– Det är svårt att i grunden förändra samhället enbart genom parlamentet. Man måste ta upp kampen inom föreningslivet, kultursektorn och utbildningsväsendet, sa Mattias Karlsson till Aftonbladets Martin Aagård, 2011.

Men Gimles verksamhet avstannade. En anledning var att tiden blev knappare för partitopparna när SD kommit in i riksdagen. En annan att de inte var så många. En kulturfestival ställdes in 2011 eftersom för få anmält sig.

Foto: Magnus Hallgren

Dessutom lämnade Erik Almqvist partiledningen och riksdagen efter den så kallade järnrörsskandalen.

Men nu är verksamheten i gång igen med ny styrelse och ny logotyp: en variant av ett trollkors. Man säger sig vara oberoende från SD och att personer från andra politiska läger är välkomna.

Men styrelsen domineras av partiföreträdare för SD i södra Sverige. Och för Mattias Karlsson är det politik. Han har kallats SD:s chefsideolog och i höstas lämnade han gruppledarposten för att leda ett ”metapolitiskt” arbete. Efter att han introducerat deltagarna i att slå trill tar vi en promenad utmed vägen. Han säger att det inte är många andra kulturarvsföreningar som är så breda. Att ingen annan har en konservativ ansats.

Han skrattar högt åt sig själv när han använder uttrycket att ”låta tusen blommor blomma”. Även om han poängterar att Mao, som myntade orden, inte direkt är någon förebild är det inte första gången kommunister dyker upp i hans resonemang. En annan är filosofen Antonio Gramsci, till vilken begreppet metapolitik ofta kopplas. Även om det på senare år, som Expressens David Baas uppmärksammat, ofta använts av högerextrema rörelser.

Foto: Magnus Hallgren

Mattias Karlsson vill se mobilisering på bred front. För åtta år sedan nämnde han ”68-vänstern” och upprepar det nu igen. Han menar att de lyckades ta makt över kulturarvsinstitutionerna.

– Många här har väl inte känt sig välkomna i befintliga föreningar som väldigt ofta har en vänsterprägel, säger han.

– Jag upplever att något slags identitetspolitiskt vänsterraster appliceras. Det är feministisk folkmusik och det är världsmusik som ofta får väldigt mycket plats. Man ska tona ned att det finns något specifikt, något särskilt att vara stolt över som har en svensk identitet. Vi gör väl motsatsen.

Efter valet i höstas publicerade han ett inlägg i sociala medier. Han skrev: ”Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död.”

Inlägget kritiserades för dess krigsretorik. Men efteråt sade partiledaren Jimmie Åkesson i ”Skavlan” att det ”är ett kulturkrig som pågår i hög grad”. Även han nämnde 68-rörelsen och hävdade att den påverkat samhället ”i en riktning där nationen och nationell identitet blev något fult”.

Riksdagsledamoten Mattias Karlsson är ordförande i kulturföreningen Gimle. Foto: Magnus Hallgren

Nu drömmer föreningen Gimles ordförande om en förändring.

– Vi uppmanar våra medlemmar att inte bara vara aktiva här, säger Mattias Karlsson. Utan också försöka vara aktiva i andra föreningar, och förvärva kunskap och försöka lyfta in andra perspektiv. Hembygdsrörelsen är en sådan.

● ● ●

Den amerikanske musiketnologen Benjamin R Teitelbaum är expert på nordiska nationalistpartier och har länge följt Sverigedemokraterna och Mattias Karlsson. Han menar att Gimle är den viktigaste praktiska delen i den nya metapolitiken.

– För dem står nu den kulturella sfären på spel. Den har haft väsentlig betydelse för nationalidentiteten. I Mattias Karlssons mening har värden gått förlorade som nu måste tas tillbaka, säger Benjamin R Teitelbaum.

Det finns två strategier som gruppen vill använda, menar Teitelbaum. Infiltrera och påverka befintliga institutioner: hembygdsförbund, folkdanslag eller folkmusikfestivaler. Men också starta egna verksamheter som från start överensstämmer med den politiska åskådningen.

Det är där Gimle kommer in i bilden. För tio år sedan uteblev resultaten, menar Benjamin R Teitelbaum, men nu ser förutsättningarna bättre ut, trots att föreningen fortfarande är ganska liten. Enligt ordföranden har de mellan 300 och 500 medlemmar.

Foto: Magnus Hallgren

– Många är helt ointresserade av vad Gimle håller på med. Även inom partiet. Men skillnaden den här gången är att Mattias Karlsson har en ”kritisk massa” med sig, och några hyfsade musiker. Han har också mer tid att ägna sig åt detta, säger Benjamin R Teitelbaum.

Utspelen om att infiltrera svenska kulturarvsinstitutioner debatterades flitigt inför valet 2010. Inför riksdagens öppnande skrev Mattias Karlsson: ”Uppmanar alla sverigevänner att bli medlemmar i Sveriges hembygdsförbund och rösta bort den svenskfientliga ledningen vid nästa årsmöte.”

Sommaren därpå höll hembygdsrörelsen riksstämma i Karlstad och ordnade en manifestation för mångfald på Stora torget. På andra sidan torget stod Sverigedemokraterna och visade folkdräkter och hyllade hembygdskultur.

– Sverigedemokraterna försöker tränga in i hembygdsrörelsen. Vi måste vara vakna för det, sade dåvarande ordföranden för Värmlands hembygdsförbund till Nya Wermlands-Tidningen.

I dag menar många att infiltrationen inte gav utdelning. Snarare tvärtom, menar Benjamin R Teitelbaum. Hembygds- och folkdansrörelsen var några av dem som allra tydligast motsatte sig nationalistiska tongångar.

– Alla har jobbat stenhårt för att motverka det här. Det kan också vara en förklaring till Gimles nystart. De andra metapolitiska strategierna har misslyckats, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Jan Nordwall, generalsekreteraren för Sveriges hembygdsförbund, har ofta fått höra att rörelsen skulle vara utsatt för infiltrationsförsök. I Almedalen för några år sedan frågade en mediechef honom hur det kändes att vara kidnappad.

– Det var väldigt upphaussade frågor under en period. Utspelen gjordes ju, men jag har aldrig märkt av några propåer eller att arbetet i våra tusentals föreningar har förändrats. Jag upplever att det handlar om politiskt spel, säger Jan Nordwall.

Men han berättar att hembygdsrörelsen under några år satsade på utbildning. Man samarbetade med stiftelsen Expo för att informera om den politiska sprängkraften i kulturarvsfrågorna. Och den har knappast avtagit i takt med de allt starkare högerpopulistiska vindarna i Europa.

– Men fler och fler förstår nog att det inte finns så mycket att hämta i hembygdsrörelsen. Våra föreningar sysslar inte med politik. Vårt arbete handlar om det lokala kulturarvet, om social gemenskap och stolthet över sin egen hembygd, säger Jan Nordwall.

● ● ●

Allteftersom dagen går anländer fler besökare till bygdegården Hjälmsbodarna. När de är som flest, innan barnfamiljerna börjar droppa av, är de ett sjuttiotal. Politiker, sympatisörer och vänner.

Flera beskriver det som att äntligen befinna sig på en trygg plats, bortom politiken. Natalia E Henriksson, ordförande för Sverigedemokraterna i Marks kommun och suppleant i Gimles styrelse, är trött på vad hon beskriver som kulturförnekare, folk som säger att den här typen av traditioner bara är ”töntiga saker”.

Natalia E Henriksson, ordförande för Sverigedemokraterna i Marks kommun. Foto: Magnus Hallgren

Hennes föräldrar är från Spanien, där det dagarna före valborg varit parlamentsval. Frågor om nationalism och identitet har varit på agendan. Och i Spanien till skillnad från i Sverige, påstår hon, är man stolt över sin historia.

– Svenskarna har lagt sig platt och låtit alla köra över dem. Där hade du aldrig fått lov att göra som man har gjort här i Sverige. Det är nästan helgerån, säger Natalia E Henriksson.

Andra här hävdar att det skulle vara bra för nyanlända som kommer till Sverige att få lära sig mer om kulturarvet. Styrelseledamoten Maud Hemberg bär folkdräkt och ett par Dr Martens-kängor. Hon ska hålla i knypplingen, och säger att ”inget svenskt blir kvar” om det ”blir mischmasch” eller om ”alla influenser ska anammas på en gång”.

– Folk som kommer hit ska ju veta vad vi har för grund och var vi kommer ifrån. Men vi ser att det är många som inte har en aning. Allt faller bort, säger Maud Hemberg.

Så puttrar dagen på. En stång stöts ned i dammen som delar gårdsplanen och måste under höga skratt fiskas upp; en varpa kastas snett, far in i en vägg och en glasruta går sönder.

Foto: Magnus Hallgren

Det grillas hamburgare. Folkmusik spelas oavbrutet i högtalarna. Mattias Karlsson visar oxdansen, som han beskriver som en ”blandning mellan en ’Stefan & Krister’-buskis och en maorisk krigsdans”.

Det blir ingen succé. Intresset är inte så stort och själv råkar han trampa i hundbajs.

Vad är det som binder ihop de här aktiviteterna? frågar jag. Mattias Karlsson säger att det egentligen bara är fantasin som sätter gränser för vad de kan göra. Hittills handlar mycket om vad eldsjälarna själva är intresserade av.

– Men den gemensamma nämnaren är väl att det är något som varit unikt för Sverige eller mer utbrett i Sverige än i andra länder.

● ● ●

I sin nya bok ”Trådarna i väven” varnar författaren Maja Hagerman för dragkampen som pågår om det svenska kulturarvet, ofta med syfte att avgöra vad som egentligen skulle vara ”svenskt”.

Foto: Magnus Hallgren

Hon skriver: ”Kulturarvet riskerar att kidnappas för politiska syften av krafter som vill ta kontroll över kulturhistorien.” I boken lyfter hon också fram exempel på försök att göra det – inte minst av högerextrema eller identitära rörelser, som vill skapa bilden av ett enda ”äkta”, av något helt ”rent”.

Politiseringen av kulturarvet får också vidare konsekvenser, menar Linnéa Lindsköld, forskare i kulturpolitik vid Högskolan i Borås. Seder, bruk och traditioner har blivit nyckelord, något som går igen hos flera högerradikala skandinaviska riksdagspartier.

Hon tar också upp ordet ”kulturkrig” som inte minst blev påtagligt inför EU-valet. Det användes av amerikanen Steve Bannon som vill starta en ”gladiatorskola” med bas i ett italienskt kloster. Syftet: att producera ”krigare i ett globalt kulturkrig”.

– Tanken är att kulturen är statisk. När man använder ord som ”kulturkrig” blir det tydligt att man ser kulturen som något som kan förstöras genom andra intryck, säger Linnéa Lindsköld.

Foto: Magnus Hallgren

En som är inne på liknande spår är Tova Höjdestrand, universitetslektor i socialantropologi vid Lunds universitet och forskare på nationalism. Många som nu argumenterar för att ta tillbaka något ”autentiskt svenskt” går vilse i en godtycklig strävan, menar hon.

– När man ska definiera vad den ”äkta kulturen” är blir det ganska handfasta saker och aktiviteter, säger Tova Höjdestrand.

Men människan som kulturell varelse omformas och förändras konstant, menar hon. Och så även samhället.

– Och hur många tror du uppfattar varpa eller knyppling som det mest svenska vi har? För mig är det nog den svenskaste av alla ritualer att alla vallfärdat till Skatteskrapan för att lämna in deklarationen.

● ● ●

Maskerna i valborgsparaden är en tradition som föreningen hämtat från Dala-Floda. Tygstyckena sotas, kläs med kottar och kvistar. Man ska ”bli fulare än trollen”. Foto: Magnus Hallgren

Med kvällen kommer kylan till Småland. Klockan har passerat halv nio när det blivit dags för höjdpunkten. Valborgsparaden.

Besökarna samlas framför stugan och sånghäften delas ut. De som vill tar på sig sina valborremasker.

Eldningsförbudet har satt stopp för brasan som skulle tändas nere vid sjön. Men en kortare promenad blir ändå av. De som går främst får hålla i facklor.

Tåget går en liten runda utmed grusvägen. Barnen längst fram skramlar med burkar för att skrämma troll och deltagarna försöker hänga med i ”Äggavisan”.

Foto: Magnus Hallgren

När de rundat markerna är de tillbaka vid stugan där Mattias Karlsson håller tal. Han talar om traditioner och välfärdsstaten och avslutar med en dikt av 1800-talspoeten Esaias Collin.

”Så lek ej med din framtid, Sveriges folk,

att barn och barnbarn ej må vådan skörda!

Det är ej nog att vara vettets tolk,

det är ej nog att bära dagens börda.”

Dikten han läser heter ”Nu ljusnar våren”. Samtidigt har skymningen dragit in över Smålandshimlen.