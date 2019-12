Medelålders plus säger upp sig – nu ska barnbarnen få mer tid

En dag fanns han bara där. En gubbe med huvudet ritat i obruten linje med rund näsa, ett par tunna brillor och skallig hjässa, om man bortser från de tre hårstråna i nacken. Alltid tre hårstrån, varken mer eller mindre.

– Jag minns det så väl, jag satt och tittade ut genom fönstret och plötsligt kom den där gubben gående över mitt papper.

Sanningen att säga hade Sven-Bertil Bärnarp det lite tråkigt. Han och hustrun Anna Greta Schaffer hade inte bara en lång kärlekshistoria och fyra döttrar tillsammans, de jobbade ihop också sedan ett tiotal år.

Medelålders plus är en populär serie i DN sedan 2002.

Ända sedan den dagen Anna Greta kom hem från sitt jobb som 1:a byråsekreterare på Socialstyrelsen och släppte ned sin väska med en duns i hallen.

– Och hon sade: ”Om jag går tillbaka till den arbetsplatsen så blir jag sjuk, Bertil!”.

– Och alla på kontoret sade ”Neeeejjj, säg inte upp dig, du som har så många barn!”. Utåt sett var det ju ett drömjobb, på promenadavstånd hemifrån och med trevliga arbetskamrater. Ett viktigt jobb. Men jag ville göra något annat, säger Anna Greta Schaffer.

Så hon sade upp sig. Precis det som det gamla paret i serien Medelålders plus ibland oroar sig för att deras vuxna barn ska göra, säga upp sig och bli arbetslösa. Bara för att friheten verkar bo på ett coolt kafé där man kan sitta med sin laptop och ”frilansa”.

Men, som sagt, Anna Greta Schaffer och Sven-Bertil Bärnarp hade inte bara sig själva att tänka på, utan fyra barn.

Anna Greta Schaffer och Sven-Bertil Bärnarp. Foto: Anette Nantell

– Men till slut började vi tröttna på våra kunder, tyckte att de var besvärliga. Det är ju så när man är konsult, man får ju skulden för allt som inte går bra och ska lösa allas problem, säger Anna Greta.

Det var då gubben kom till Sven-Bertil, som ett svar i nödens stund.

Så kom det sig att Sven-Bertil Bärnarp gick in på Hedengrens bokhandel en dag, och där fanns en skylt om en seriefestival för nyritade serier som skulle hållas i finska Kemi. Sven-Bertil skickade in några alster och fick andra pris. 62 år gammal. Förmodligen den äldsta nya serietecknaren någonsin.

– När jag kom där i ankomsthallen så stod det ett gäng luggslitna typer i ett hörn, skrynkliga kläder och flackande blickar. Det var de andra serietecknarna.

Det här var 2002. När Sven-Bertil Bärnarp kom hem skickade han in några serier till DN:s seriesida, och fick napp. DN:s tidigare succéserie ”Ensamma mamman” av Cecilia Torudd hade just avslutats och dåvarande redaktören Håkan Ljung tog in Medelålders plus som gästserie på försök.

En specialserie ritad till den här intervjun. Foto: Sven-Bertil Bärnarp

– Sedan ringer redaktören och säger ”Folk ringer som galna!!!”

– Så då fick Bertil rita fler och de gick hela den sommaren.

Ingen hade väl trott att det gick att intressera en så bred krets av läsarna för en tecknad serie om pensionärer. Men det gick. Ett gift gammalt par utan namn, och en stillsam vardagslunk. Småprat om vänner, bekanta och barn. Små bekymmer, kaffestunder, pelargoner och en och annan reflektion. Inga dramer.

Som i Samuel Becketts pjäs ”I väntan på Godot” där det händer ingenting, två gånger. Och den pjäsen sätts ju upp fortfarande, 66 år efter urpremiären. Eller som ”Seinfeld” – en tv-serie om absolut ingenting – i 180 avsnitt.

Mellan 2007 och 2019 har serien gått varje dag i DN. Dessutom har paret gett ut 10 seriealbum. Under hösten publiceras nyritade söndagsserier samt ett antal repriser, men från nyår är det slut. Finito.

Sven-Bertil Bärnarp och Anna Greta Schaffer. Foto: Anette Nantell

För jo, de har gjort serien tillsammans.

– Den utgår från samtal vi har med vänner eller avlyssnar på bussen eller andra ställen. Ofta får Anna Greta en idé och skriver ett manus på en halv A4, och så gör jag om det till en strip med tre fyra bilder, säger Sven-Bertil.

– Och sedan färglägger jag i datorn, och administrerar allt, säger Anna Greta.

Men ditt namn har aldrig funnits med?

– Nej, det tycker jag inte det finns någon anledning till. Vi har vårt företag tillsammans, Bärnarp text och bild AB, det räcker. Och från början är ju gubben Bertils idé. Det är inte så att han har missunnat mig att stå med, tvärtom har han tjatat på mig, men jag har inte velat.

Många har genom åren kommit med förslag på hur det gamla paret ska vara och vad det ska göra. Kanske för att få in lite mer action. Men redan tidigt bestämde sig Sven-Bertil och Anna Greta för att här ska det inte bråkas, ”hon” och ”han” ska vara snälla och trevliga mot varandra, och kalla varandra för ”min vän”.

– Och de ska uppmuntra varandra och vara ömsinta, säger Sven-Bertil.

– Och inte ha några särskilda intressen, och framför allt vara helt ointresserade av dixielandmusik, säger Anna Greta.

– Och de får inte göra sig löjliga över varandra, säger Sven-Bertil.

– Och de ska ha ett trevligt tilltal till varandra, säger Anna Greta.

Sven-Bertil Bärnarps och Anna Greta Schaffers 45-åriga kärleks- och arbetsrelation började med en informationsbroschyr om gonorré för Socialstyrelsen 1974. De jobbade tillsammans med den och la ut arbetsmaterialet på heltäckningsmattan i ett av redaktionsrummen på tidskriften Land, där Sven-Bertil var journalist. Anna Greta var informatör på Socialstyrelsen på den tiden.

– Ja, det är ju hemskt att ett kärleksförhållande ska börja med statistik kring sexuella sjukdomar, säger Sven-Bertil.

– Sedan gick vi till ett kafé bredvid, fortsätter han, och hamnade närmare och närmare varandra och jag sade ”jag ser att gonorrén gått upp i Gävle”.

– Och jag åt friterad camembert med hjortronsylt, säger Anna Greta.

– Det tror jag påverkade kärleken, säger Sven-Bertil.

– Och sedan flyttade jag raskt in i Bertils kollektiv på Lidingö, säger Anna Greta.

Medelålders plus Har publicerats i DN sedan 2002. Från 2007 har serien funnits i tidningen varje dag. Sven-Bertil Bärnarp är journalist, tecknare och grafisk formgivare, hustrun Anna Greta Schaffer är informatör som färglägger, korrläser och kommer med idéer. Ålder: Sven-Bertil fyller 80 i januari, Anna Greta är 76. Familj: Döttrarna Tora, 44, Agnes 42, Frida, 39 och Helga, 31 samt åtta barnbarn. DN har haft ensamrätt på serien under första året, därefter har den sålts vidare och går nu i ett trettiotal andra tidningar. Priser: Serien har belönats med Adamssonstatyetten 2008 och Stora gerontologipriset 2014. Kuriosa 1: Sven-Bertil är ambidexter, vilket betyder att han kan använda båda händerna lika bra och till och med kan teckna upp och ner. ”Han gör allt roligt med vänster och tråkiga saker med höger.” Kuriosa 2: Kvinnan i Medelålders plus pysslar gärna om sina pelargoner och har varit hedersmedlem i Svenska pelargonsällskapet. Sista avsnittet av Medelålders plus går i DN den 31 december. Visa mer

Det var 70-tal och på den tiden fanns det 52 registrerade kollektiv där ute, i de stora villorna. Det var musikkollektiv, journalistkollektiv, scientologkollektiv och allehanda andra kollektiv.

– Det var väldigt käckt, alltså, för vi bodde i ett görstort hus (Sven-Bertils göteborgska har alls inte mildrats med åren) och vi lagade mat i olika matlag. Vi kunde sitta 30 personer vid det där matbordet.

Sven-Bertil Bärnarp. Foto: Anette Nantell

– Det föddes fem barn i det där kollektivet. Vi fick det första, som alla övade sig på. Hon har blivit en person som alltid vill ha jättemycket folk omkring sig. Men när vi fått vår andra dotter blev det för trångt, så då var vi tvungna att flytta, säger Anna Greta.

Efter att Sven-Bertil varit pappaledig med deras yngsta dotter kom han också hem en dag och sa: ”Jag tänker säga upp mig.” Fast tjänst i all ära, men han stod inte ut med att hetsa med barn till dagis och skola för att börja arbetsdagen med att fika.

– Varför skulle jag slita i de där små barnarmarna som skulle lämnas på olika ställen varje morgon för att komma till jobbet och se alla sitta och dricka kaffe och titta snett på mig för att jag kom sent? Barna var ju så trevliga och hade så mycket att prata om, jag ville inte stressa dem, säger Sven-Bertil.

I stället öppnade de kontor hemma i vardagsrummet, så att de fanns till hands när barnen kom från skolan. Men det är länge sedan nu. Många småleende seriestrippar har passerat, närmare bestämt drygt 4.000 stycken.

Anna Greta Schaffer. Foto: Anette Nantell

Vem av er var det som kom på att ni skulle lägga av?

– Det var prat om ytterligare ett seriealbum, som vi tidigare ofta gjort på somrarna. Men vi vill inte sitta här i stan när solen skiner samtidigt som vi har vårt sommarställe i Bohuslän och åtta barnbarn som hälsar på, säger Anna Greta.

– Även om det varit roligt så är det en anspänning att alltid vara vaken skaparmässigt, och jag har förlorat intresset av det lite grann. Jag vill kunna umgås mer med barnbarnen, säger Sven-Bertil.



Vad händer efter Medelålders plus? På nyårsafton går sista avsnittet av Medelålders plus och söndagen den 29 december gör Arja Kajermo sin sista Tuula-ruta i DN.

Digitalt hittar man dem här. Visa mer

