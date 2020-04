Medlem i komikergruppen Godisarna död

Brooke-Taylor blev under sin studietid vid Cambridge ordförande i den legendariska revyklubben Footlights, där han lärde känna flera framtida kollegor. Han värvades till radioprogrammet ”I'm sorry I'll read that again” på BBC.

1967 började han som manusförfattare och skådespelare i sketchserien ”At last the 1948 show”, där han bland annat skrev sketchen ”Four Yorkshire men” tillsammans med John Cleese, Graham Chapman och Marty Feldman.

Han medverkade i David Frosts ”How to irritate people” och tillsammans med kollegorna Bill Oddie och Graeme Garden gjorde han serien ”The Goodies”, som sändes på BBC under hela 1970- och en bit in på 80-talet. Serien ”Godisarna” hade premiär på svensk tv 1971. Gruppen släppte även skivor och hade en mindre hit med låten ”Funky gibbon” 1975.

– Publiken älskade honom. Tittarna tyckte inte bara att han var jätterolig, de fann honom också förtjusande. Att förlora honom just i en sådan här hemsk tid gör det extra svårt, säger kollegan Graeme Garden till BBC.

Komikertrion Godisarna bestod av Bill Oddie, Tim Brooke-Taylor och Graeme Garden, som möttes på universitetet i Cambridge. I akademikervärlden umgicks de med John Cleese, Graham Chapman och Eric Idle, som skulle komma att utgöra delar av Monty Python-gänget.

Tv-serien ”Godisarna” jämfördes ofrånkomligen med ”Monty Pythons flygande cirkus”. Båda komikergrupperna skämtade med etablissemanget, men om Monty Python ofta var surrealistiska och byggde sina program på lösryckta sketcher så var varje avsnitt av ”Godisarna” en historia med en hyfsat tydlig början, en mitt och ett slut.

Kombinationen av mild satir, visuella effekter på lågbudget och snabbspolade slapstickscener med tydliga lån från Beatlesfilmerna gick hem hos tittarna – inte minst hos barnen. Influenserna från tecknad film var tydliga och vissa program liknade ”Tom och Jerry” och ”Snurre Sprätt”.

Brooke-Taylor var också en av paneldeltagarna i radioprogrammet ”I'm sorry I haven't a clue” under mer än 40 år.

Tim Brooke-Taylor hedrades med en Order of the British Empire, OBE, 2011. Han blev 78 år.