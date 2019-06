Megadeths sångare drabbad av cancer

Just nu: spara 50%

Sjukdomen innebär att bandet ställer in större delen av sina spelningar. Metalkryssningen Megacruise kommer dock fortfarande att gå av stapeln som planerat i oktober. ”Bandet kommer att vara del av den på något sätt”, lovar Mustaine.

De amerikanska thrashmetalveteranerna Megadeth albumdebuterade 1985 med ”Killing is my business... and business is good”.