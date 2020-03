Melina Matsoukas: ”Beyoncé hjälpte mig att hitta min röst”

Melina Matsoukas

Född 1981 i New York, bor numera i Los Angeles. Regissör och producent med både grekiskt, judiskt, afro-kubansk och afro-jamaicanskt ursprung.

Efter filmskolan gjorde sig Melina Matsoukas ett namn som stjärnregissör till musikvideor åt bland andra Beyoncé, Rihanna och Solange. Har även regisserat videor åt artister som Ludacris, Will Pharrell, Wyclef Jean, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Kylie Minogue, Lady Gaga, Katy Perry, Lily Allen och Whitney Houston.

Har regisserat avsnitt av tv-serier som ”Masters of none” och ”Insecure”. Ett av hennes kommande projekt är att filma Marlon James ”The brief history of seven killings” för Netflix.

”Queen and Slim” är hennes långfilmsdebut.