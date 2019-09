Melissa Horn: ”Jag känner mig mer cool den här gången”

Melissa Horn

Född 1987 i Stockholm.



Aktuell med albumet ”Konstgjord andning”, som släpps den 13 september. Det är hennes sjätte album sedan debutskivan ”Långa nätter” 2008.

Melissa Horn har nominerats till både Grammis och Rockbjörnen och hennes tre första skivor sålde platina.



Under hösten och vintern väntar en nordisk turné med uppemot 50 spelningar.



Lyssnar på en och samma låt om och om igen tills hon tröttnar. Just nu Christine and The Queens ”iT”.