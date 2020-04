Mellanförskap i centrum i Tamara Mivellis ovanliga ungdomsroman

Ungdomsbok Tamara Mivelli

”Jag klyver er itu”

I sin stilrena debut ”Jag klyver er itu” tematiserar Tamara Mivelli mellanförskap, ett begrepp som används för att beskriva den känsla som kan infinna sig hos personer med ursprung i två eller flera kulturer. Berättarjaget Mary befinner sig i ett förlamande tillstånd mellan kulturer, barndom och vuxenliv, beroende och frigörelse. Hon berättar om hur hon som barn till exempel inte vet om hon ska skydda sina föräldrar från Sverige eller Sverige från sina föräldrar. Som titeln visar känner hon sig som en ensam pil som klyver alla fasta positioner itu.

Mivelli förstärker skickligt känslan av brist på tillhörighet genom Marys livssituation. Romanen utspelar sig månaderna efter studenten och Mary saknar framtidsplaner. Hennes familj är splittrad av en skilsmässa och hon har flyttat in hos sin pojkvän Filip vars hem präglas av andra problem. Filips pappa är tillkämpat huslig medan mamman spenderar all sin tid utbränd i sängen. Till råga på allt ska Filip snart göra lumpen och därmed överge Mary. Det är intressant hur lumpen som ungdomslitterärt motiv helt ändrat mening sedan den allmänna värnplikten avskaffades. Nu är den gestaltad som ett valbart äventyr i likhet med de Asienresor som många pojkvänner försvann på under 90-talet.

”Jag klyver er itu” är en minimalistisk roman. Varje sida i det tunna verket består av tio till femton rader och den poetiska prosan är uppbruten av täta radbyten. Korta och klockrena dialoger varvas med minnen och betraktelser av vardagen. Mivelli behärskar formen och vissa stycken stannar kvar i minnet som vackra ögonblicksbilder. Med hjälp av små och till synes obetydliga detaljer nyanseras ständigt gestaltningen av Marys identitetskris.

Det finns en lågintensiv trend inom svensk ungdomslitteratur av sparsmakade och textsnåla verk som hos mig med tiden väckt ett begär efter tjocka böcker. Därför är jag något kluven till Mivellis verk. Stoffet i romanen är nämligen så pass fängslande att jag gärna sett det i ett fylligare format.

Det råder därtill en brist på skildringar av ungdomar med Marys erfarenheter. Majoriteten av de ungdomsböcker som har barn med invandrade föräldrar som huvudpersoner utspelar sig i höghusförorter och innehåller inslag av våld, kriminalitet och/eller droger. I ”Jag klyver er itu” består Stockholm i stället av suterränghus, badbryggor och skogsområden. Det våldsamma utanförskapet är utbytt mot ett lågmält mellanförskap och resultatet känns både nyskapande och angeläget.

