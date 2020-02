Melodifestivalen: Så bra är låtarna i andra deltävlingen

Klara Hammarström. Foto: Janne Danielsson /SVT

1. Klara Hammarström – ”Nobody”

Låtskrivare: Erik Smaaland, Klara Hammarström, Palle Hammarlund

Bakgrund: Tävlingsryttaren Klara Hammarström, 19, blev känd för en större publik i SVT:s realityserie ”Familjen Hammarström” där man får följa den hästintresserade familjen. Numera har hon fullt fokus på musiken och debuterade i fjol med singeln ”Break up song”. I år gör hon sin debut i Melodifestivalen.

Artisten om låten: ”En glad och kaxig Eurovision-banger med rejäl dos girl power som handlar om att vara stark i sig själv.”

Så tycker Kajsa:

Ta all popmusik som spelats på P3 under 00-talet, kopiera in i ett nytt Excel-ark, använd formeln för medianvärdet, tryck enter och du bör ha fått fram samma resultat som jag nyss fick: ”Nobody”. Där, precis i mitten av 00-talet, hade detta nummer kanske beskrivits som ”ett statement”. Nu ekar de girlbossiga slagorden lika ihåligt som ett Instagramflöde fyllt av sponsrade samarbeten. Jag trodde, eller i alla fall fantiserade om, att vi var förbi sånt här. Att sådana som Klara Hammarström, som för övrigt inte alls sjunger speciellt dåligt, kunde sjunga om något annat. Inte riktigt än tydligen.

Betyg: 1

Låten bit för bit:

22 % Oljefatskryddad listpop

25 % Dansare i kroppsstrumpa och attityd

39 % Chockrosa

14 % Sångröst

Kajsa tippar: Andra chansen

Jan Johansen. Foto: Stina Stjernkvist /SVT

2. Jan Johansen – ”Miraklernas tid”

Låtskrivare: Thomas G:son

Bakgrund: Specialskriven för Thorsten Flinck som blev diskad från tävlingen sedan det blev känt att han befinner sig i en pågående rättsprocess. Bidraget framförs i stället av artisten Jan Johansen, 54, som medverkat i tävlingen fyra gånger tidigare, mest känd för 1995 års ”Se på mig” som tog brons i Eurovision song contest.

Artisten om låten: ”Det är en powerballad i valstakt som handlar om att hitta lyckan och kärleken i världen.”

Så tycker Kajsa:

Jan Johansen har mina fulla sympatier, det här kan inte ha varit lätt. Men en schlagerhjälte vet vad som krävs. Med ett stoiskt lugn har han skridit fram genom veckans prövningar med siktet inställt på en enda uppgift – att rädda G:sons låt. Var det värt mödan? Njä. Den här visballaden i valstakt är en musikalisk bagatell som inte förtjänar sitt kändisskap. Det förstod nog Johansen innerst inne också. Hans lösning: Skala av allt till ett tre minuter långt ingenting. Nu är det ett plåster som bara ska rivas av. Nästa vecka väntar nya företagsgig i Skara.

Betyg: 2

Låten bit för bit:

97 % Koncentration

2 % Rekvisita

1 % Koreografi

Kajsa tippar: Sjua

Dotter Foto: Janne Danielsson /SVT

3. Dotter – ”Bulletproof”

Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Erik Dahlqvist, Johanna ”Dotter” Jansson

Bakgrund: Johanna Jansson, 32, gör egensinnig pop under artistnamnet Dotter. 2018 gjorde hon artistdebut i tävlingen med favorittippade bidraget ”Cry” som slogs ut redan i deltävlingen. Har även tävlat som låtskrivare två gånger. I fjol uppträdde hon som mellanakt med Måns Zelmerlöw-duetten ”Walk with me”.

Artisten om låten: ”Den handlar om att våga visa sig vara sårbar inför en annan person.”

Så tycker Kajsa:

Artister som Dotter behövs i Melodifestivalen, inte minst för att hon adresserar viktiga frågor som den om likheterna mellan det apsnygga ”ho ho”-partiet i refrängen och Kate Bush (svar: likt). Dotter är proffsig, sjunger fantastiskt och har ett sympatiskt drag av D.I.Y över sig. Tyvärr når låtbygget inte riktigt upp till samma svindlande höjder som ”Cry” gjorde, och det kommer att krävas både lårmuskler och precision för att få till de rätta ljuseffekterna som gör henne till superhjälte. Kan bli svårt, även om hoppet är det sista som lämnar en schlagervikarie.

Betyg: 3

Låten bit för bit:

87 % Samma mörker på scen som i ”Cry”

13 % Laser

Kajsa tippar: Femma

Mendez feat. Alvaro Estrella. Foto: Janne Danielsson /SVT

4. Mendez feat. Alvaro Estrella – ”Vamos amigos”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Jakke Erixson, Leo Mendez

Bakgrund: Känd för hittar som ”Razor tongue” och ”Adrenaline”. Senast han tävlade i Melodifestivalen var 2018 med ”Everyday”. Har kandiderat som borgmästare i sitt andra hemland Chile. Körsångaren och dansaren Alvaro Estrella ställde upp som artist i 2014 års tävling med ”Bedroom”.

Artisten om låten: ”Vi vill att folk ska förstå att de inte är själva därute. Om vi enar oss, kommer det att bli bra.”

Så tycker Kajsa:

Alla har varit där. Känt den upproriska, smått berusande känslan av ”nej nu faan går jag upp till chefen och slår näven i bordet, säljer bohaget på Blocket, köper en enkelbiljett till värmen, startar en business vid stranden (kanske snäckor i makramé…?)” Klipp till Mendez och Estrella, som redan är där. I drömmen om det enkla partylivet invid en barhydda, där alla är amigos med varandra. Fast mer korrekt Estrella och Mendez, i den ordningen, med tanke på vem som räddar vem på sång (Mendez återgår till ”Razor tongue”-rap på spanska). Kanske inte finalstarkt men bör gå vidare.

Betyg: 3

Låten bit för bit:

36 % ”Despacito”

33 % ”Grease” med backpackers

31 % Varm och härlig personkemi mellan sångarna

Kajsa tippar: Andra chansen

Linda Bengtzing. Foto: Janne Danielsson /SVT

5. Linda Bengtzing – ”Alla mina sorger”

Låtskrivare: Adam Jönsson, Jesper Welander, Linda Bengtzing, Yvonne Dahlbom

Bakgrund: Med sin medverkan i år blir schlagersångerskan och programledaren Linda Bengtzing, 45, den som ställt upp flest gånger som soloartist i tävlingens historia – sju gånger. Debuten var 2005 med ”Alla flickor”. Senast var 2016 med ”Killer girl”, som inte tog sig vidare till final.

Artisten om låten: ”Som en bergochdalbanetur som överraskar från start till mål.”

Så tycker Kajsa:

Visst är den klämmig och har driv. Men beträffande överraskningarna är den här åkturen lika safe som ett varv runt Kaninlandsbanan på nöjesparken ett stenkast härifrån. Det är inga branta kurvor, ingen centripetalacceleration, inget pirr i magen. Ingen skugga faller över Bengtzing, hon ska inte bara ha tapperhetsmedalj för sitt nya rekord i tävlingen utan också för hur mycket hon kämpar med denna dåliga ursäkt till popschlager med töntigt budskap. Jag ville ju gilla det här! Nu blir jag bara förutsägbar. Ljuspinnarna var i alla fall fina!

Betyg: 2

Låten bit för bit:

83 % Problem med karlarna

15 % Veronica Maggio-modernt

2 % Nytänk

Kajsa tippar: Sexa

Paul Rey. Foto: Janne Danielsson /SVT

6. Paul Rey – ”Talking in my sleep”

Låtskrivare: Alexander Standal Pavelich, Lukas Hällgren, Paul Rey

Bakgrund: Paul Rey från Lund är 27 år och har redan en stabil USA-karriär i ryggen. Han har släppt en hit med Snoop Dogg, varit förband till Fifth Harmony och har Quincy Jones som mentor. Trots hundra miljoner strömningar på Spotify är han fortfarande lite av en doldis i Sverige. Nu gör han debut i Melodifestivalen.

Artisten om låten: ”En drömmig powerballad med driv och känsla som handlar om kärlek och saknad.”

Så tycker Kajsa:

”Paul Rey, vem?” säger ni nu. ”Han, Paul Rey!” säger ni på lördag vid 21-snåret. Låt er inte luras av ”Dum & dummare”-looken på bilden ovan. Bakom de tonade glasögonen döljer sig rå talang. Paul Rey äger scenen utan vare sig dansare eller särskilt mycket annat krafs (när skuggfigurerna växer fram blir det extra maffigt). Viktigast av allt: Han sjunger helt otroligt – som om Alicia Keys och D'Angelo skurit av varsin bit av vävnad från stämbanden och skickat till honom med posten. Och samtidigt som detta märkligt muterade stämband gör sin grej, har hans ögon sex med kamerorna. Otroligt är faktiskt ordet.

Betyg: 4

Låten bit för bit:

19 % Sug i blick

21 % Cool på ett folkligt sätt

28 % Sam Smith

32 % Stark refräng

Kajsa tippar: Final

Anna Bergendahl. Foto: Janne Danielsson /SVT

7. Anna Bergendahl – ”Kingdom come”

Låtskrivare: Anna Bergendahl, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Thomas G:son

Bakgrund: Anna Bergendahl, 28, slog igenom i ”Idol”. Efter vinsten i Melodifestivalen 2010 med balladen ”This is my life” slogs hon ut redan i semin i Eurovision, som första svenska bidrag någonsin att inte ta sig vidare till final. 2018 gjorde hon comeback i tävlingen med ”Ashes to ashes”.

Artisten om låten: ”Jag vill ingjuta hopp om att det finns något större och bättre för alla.”

Så tycker Kajsa:

Jag får inte ihop det! I studioversionen är det en fet Shania Twain-hyllning och virvlande snabb Abba-schlager. Men ihop med numret, herregud, vad har ni gjort Zain Odelstål och Dennis Bröchner (plus säkert många andra)?! Halvvägs in i låten stövlar sex hunkar i kilt och bar överkropp upp på det upplysta podiet och utövar en korsning mellan graciös kampsport och Riverdance – och precis där känns Bergendahls finalplats given. Det är så snyggt! Så explosivt! En frontalkrock mellan världar och jag blir inte riktigt klok på någon av dem, men jag vet att jag vill titta på det här igen, och igen och igen.

Betyg: 5

Låten bit för bit:

31 % Familjevänlig version av Lady Gagas video till ”Alejandro”, minus nazism och bdsm

50 % Carolamäktighet

19 % Country

Kajsa tippar: Final