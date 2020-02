Melodifestivalen: Så bra är låtarna i första deltävlingen

The Mamas. Foto: Janne Danielsson /SVT

1. The Mamas – ”Move”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean

Bakgrund: The Mamas bildades som bakgrundssångerskor till John Lundviks vinnande bidrag ”Too late for love” i fjol. I år tävlar den svensk/amerikanska gospeltrion i egen rätt. Medlemmarna är den gamla Idol-deltagaren Loulou Lamotte, amerikanska Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna, som sjungit bakom artister som Jerry Williams och Jonas Gardell. I 2019 års tävling medverkade även gruppens grundare Paris Renita som numera har hoppat av.

Gruppen om låten: ”Handlar om att vara starka tillsammans, styrkan i gemenskap.”

Så tycker Kajsa: Betyg 4

Nu råkar jag förvisso vara nyfrälst tack vare Kanye West, men oh lord vad den här lightgospelbomben sätter sig fort! Så catchy! Så mycket vi-känsla! Vem var John Lundvik nu igen, påminn mig? Bakom var sitt mickstativ rör sig trion lika synkroniserat som The Supremes och då behövs faktiskt inte något mer i scenväg. Höjdpunkten kommer i sticket när de går fram till scenkanten och getting jiggy with it. För mig får det här gärna gå raka vägen till final, men jag gissar att för många trots allt saknar den wailande gymkillen.

Låten bit för bit:

50 % Modern poplåt

50 % Hallelujah moment™

Kajsa tippar: Andra chansen

Suzi P. Foto: Janne Danielsson /SVT

2. Suzi P – ”Moves”

Låtskrivare: Aniela Eklund, Chanel Tukia, Joy Deb, Kenny Silverdique, Malou Ruotsalainen, Suzi Pancenkov

Bakgrund: Skånska Suzi P, 17, har byggt upp en fanskara via Instagram och Youtube där hon blivit känd genom sina tolkningar av kända hiphoplåtar. I somras hörde ilskna föräldrar av sig till SVT efter att Suzi P framfört en ocensurerad version av sin singel ”Shunon” i barnprogrammet ”Sommarlov”. Har även släppt singlarna ”Livin' la vida” och samt ”Flax” under 2019, samt gästat artister som Cherrie och Lani Mo på scen.

Artisten om låten: ”Det är min kärlek till musiken och dansen.”

Så tycker Kajsa: Betyg 2

Det var kul av SVT att plocka upp en snackis som Suzi P – som glorifierade knark i ett barnprogram eller hur det nu var – men en skandal är en för mycket i public service-sammanhang. Det farligaste som händer här är en antydan till e-ciggsreferens i första versen (lugn lugn, jag fantiserar bara, hon sjunger ”vajba”, inte ”vejpa”) och två sekunder av solbrillor på scen som i och för sig känns coolt. Men scennärvaron kan tyvärr inte matcha textrader som ”hundratusen bpm jag känner vajben”. Ska Suzi P ha någon chans alls måste självförtroendet upp.

Låten bit för bit:

54 % ”Vad kallar man den här genren”-kommentarer

40 % Dansare som överkompenserar

12 % Slang på snygg skånska

Kajsa tippar: Sjua

Robin Bengtsson. Foto: Janne Danielsson /SVT

3. Robin Bengtsson – ”Take a chance”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Karl-Fredrik Reichhardt, Marcus Winther-John

Bakgrund: Robin Bengtsson, 29, slog igenom i Melodifestivalen 2016 med låten ”Constellation prize” och kom femma i finalen. Artistkarriären inleddes dock redan i Idol 2008. Har släppt musik under artistnamnet B Robin tidigare. 2017 vann han hela Melodifestivalen med låten ”I can’t go on” och hamnade på en femteplats i Eurovision i Ukraina.

Artisten om låten: ”Den handlar om en liten mystisk kärlekshistoria.”

Så tycker Kajsa: Betyg 3

Robin Bengtsson bör klara det här galant. Han har röstningsappens ålderskategorier på sin sida, han har en filmisk scenshow och han är Robin Bengtsson (om än något mindre Dressman-man i år). Näven-i-luften-uppbyggnaden sitter och han prickar in precis lagom mycket glimt till Abba. Ändå kan jag inte hjälpa att känna: Är det ens tillåtet enligt tävlingsreglerna att rimma ”rendez-vous” med ”darker shade of blue”? Eller finns det någon paragraf om otillbörligt gynnande av grova textklyschor? ”Traffic sang like a symphony”?!

Låten bit för bit:

36 % Ett blogginlägg av Sandra Beijer

27 % Adam Lundgrens känslosvall i ”Känn ingen sorg”

16 % Karuseller

16 % Variant på de traditionsenliga animerade figurerna på duk

5 % Falsett

Kajsa tippar: Final

Malou Prytz. Foto: Janne Danielsson /SVT

4. Malou Prytz – ”Ballerina”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son

Bakgrund: Malou Prytz, 16, föddes i Ryd i Småland. Som femtonåring debuterade hon i Melodifestivalen 2019 med låten ”I do me” och tog sig med en skräll direkt till final. Låten landade slutligen på en tolfte plats. Under året som gått har hon odlat karriären genom flera singelsläpp och spelningar runt om i Sverige. Har sångerskan Ace Wilder som mentor och coach.

Artisten om låten: ”Den är mognare, större och tuffare än sist.”

Så tycker Kajsa: Betyg 3

Förstå mig rätt, jag uppmuntrar stölder i kulturens namn, men det här är så mycket Sia att det är snudd på plagiat. Det bombastiska soundet, dekadensen, den blondvita pagen, ryckig ”Chandelier”-dans av prepubertal flicka (som här ska föreställa Malou Prytz dubbelgångare). Utvecklingen är enorm från fjolårets ”Clueless”-skolflicka – hon har verkligen vuxit! – och även om låtens studioversion är i gapigaste laget får den ett annat djup i detta genomproffsiga nummer. Snor man snyggt får man sno nästan hur mycket man vill.

Låten bit för bit:

80 % Otrolig scennärvaro

10 % Låt

5 % Rihanna-morr på rösten

5 % Läbbiga ”The shining”-tvillingarna

Kajsa tippar: Andra chansen

OVÖ. Foto: Janne Danielsson /SVT

5. OVÖ – ”Inga problem”

Låtskrivare: Jean-Willy ”Finess” Akofely, Nicholas Frandsen, Lukas Nathanson, Nickie ”Ivory” Osenius Kouakou

Bakgrund: Duon OVÖ står för ”Om Vi Överlever” och bildades 2017 av Ivory och Finess. Rapparna från Vällingby respektive Hässelby har var sin solokarriär vid sidan av. Ivory, 30, släppte albumet ”Nirvana” i fjol och har samarbetat med artister som Kleerup och Mwuana. Finess, 32, har gjort musik med Sebbe Staxx och Ken Ring. Som duo har de bland annat släppt singlarna ”Zara Larsson”, ”Kvicksand” och ”Älskar din vibe”. Nu gör de sin debut i Melodifestivalsammanhang.

Gruppen om låten: ”Ett lyckopiller om att kärleken övervinner allt!”

Så tycker Kajsa: Betyg 2

OVÖ kämpar i motvind. Jag vill ropa: Ni missförstår! Döm dem inte! Om folk bara hade lyssnat på de där blippiga melodislingorna som får en att vilja glida ner i en solstol och aldrig ta sig upp igen. Om fler hade kunnat uppskatta denna duos charmigt halvbänga uppsyn när de mest av allt ser ut som om de tagit fel dörr i korridoren och råkat hamna mitt ute på Saab arena för att där inse att shit, det är live, vi kör, det är nice, och sen försökt hänga med så gott det går. De kommer aldrig att vinna. Men de är vinnare för mig.

Låten bit för bit:

63% Supergulliga och väldigt övertydliga dansrörelser

32 % Paraplydrinkar

5 % Fokus

Kajsa tippar: Sexa

Sonja Aldén. Foto: Janne Danielsson /SVT

6. Sonja Aldén – ”Sluta aldrig gå”

Låtskrivare: Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Sonja Aldén

Bakgrund: Sonja Aldén, 42, har stått på scen i Melodifestivalen tre gånger tidigare, senast 2012 med ”I din himmel” som åkte ut i deltävlingen. Hon har tävlat som låtskrivare i tävlingen två år – 2005 (då hon även körade för Litauen i Eurovision) och 2006 (då hon också tävlade som artist under namnet Sonya). Låten ”För att du finns”, som hon tävlade med 2007, blev utsedd till årets låt på Svensktoppen.

Artisten om låten: ”Jag vill ge hopp och stärka människor som går igenom något tufft.”

Så tycker Kajsa: Betyg 1

Största spänningsmomentet utgörs av ett ”Ska hon… vänta… nu kommer det… eller?… jo, där. STEGET.” Resten (lite rök, lite vind, lite bar axel) är så tråkigt att klockorna stannar. Vissa kanske vill försvara den som en traditionell schlagerballad, men det här är i så fall schlagerballadens anonyma b-sida som så fort sista stråken har tystnat kommer att virvla ut i oändlighetens glömska.

Möjligen har en eller annan förtrolig sambokram hunnit delas ut innan dess, låt oss hoppas det, för då har de här tre minuterna inte varit helt förgäves.

Låten bit för bit:

100% Toapaus

Kajsa tippar: Femma

Felix Sandman. Foto: Janne Danielsson /SVT

7. Felix Sandman – ”Boys with emotions”

Låtskrivare: Felix Sandman, Nicki Adamsson, Philip Bentley, Peter Thomas, Tony Ferrari, Parker James

Bakgrund: Stockholmsartisten Felix Sandman, 21, var tidigare medlem i pojkgruppen FO&O som tävlade i Melodifestivalen 2017 med låten ”Gotta thing about you”. Låten landade på en elfte plats i finalen. Betydligt bättre gick det året därpå när han tävlade som soloartist med bidraget ”Every single day” som tog silver i finalen. Som soloartist har han släppt albumet ”Emotions” och flera singlar.

Artisten om låten: ”Jag vill uppmana killar att våga visa sina känslor.”

Så tycker Kajsa: Betyg 4

Och jag vill uppmana Felix Sandman att våga visa sina känslor! Detta hypermoderna tydligt Benjamin Ingrosso-inspirerade nummer (tänk rött/svart/vitt i stället för rött/svart/blått och hälften så hög led-skärm) är startfältets snyggaste – kanske hela tävlingens – men har inte så mycket som ett uns av mjukis i sig och då faller den kanske på eget grepp? Ändå hedrar det honom att han nu blivit språkrör för mansdebatten med ambition att ta den ut i Europa, och står det mellan honom och Robin i slutändan så vet ni vem som har min röst.

Låten bit för bit:

49 % Musikvideo

46 % För cool för Melodifestivalen

5 % Känslor

Kajsa tippar: Final