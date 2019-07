Metallica ger ut barnbok om Metallica

Den 26 november ger den nyss Sverigeaktuella gruppen ut bilderboken ”The ABCs of Metallica” där intäkterna går till bandets välgörenhetsorganisation All within my hands, som arbetar för att bekämpa bland annat hungersnöd.

Boken skildrar med rim och illustrationer bandets historia berättad i bokstavsordning från A till Z. ”The ABCs of Metallica” är skriven tillsammans med Howie Abrams som tidigare gjort den snarlika boken ”Hip-hop alphabet”.