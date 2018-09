Metoo-essä får Ian Buruma att lämna New York Review of Books

Den nederländske författaren Ian Buruma tillträdde som redaktör för The New York Review of Books i maj förra året. Han avgick i går onsdag, rapporterar The New York Times.

I nya numret av The New York Review of Books finns en lång essä av den kanadensiske radio- och tv-profilen Jian Ghomeshi, som år 2016 frikändes för anklagelser om sexuella övergrepp. 2014 fick han sparken från Canadian Broadcasting Corporation på grund av anklagelser från ett flertal kvinnor. I essän skriver han om sina svårigheter i yrkeslivet och i privatlivet efter att ha fått en pariastämpel:

”Jag kan inte bara flytta till en annan stad och starta om med en pseudonym. Jag kämpar ständigt med en skurkversion av mig själv online. Sådan är kraften i ett samtida, storskaligt skuldbeläggande”, skriver Jian Ghomeshi i essän som publiceras under rubriken ”Reflexioner från en hashtag”.

Texten ingick i ett tema om män som anklagats för sexuella övergrepp men senare frikänts av domstol. ”The fall of men” är temarubriken på oktobernumrets omslag.

Publiceringen ledde enligt The New York Times till omfattande kritik på sociala medier, bland annat mot vad som uppfattades vara en självömkande ton och ett förringande av de allvarliga övergreppsanklagelserna. Den första kritiken på Twitter kom innan texten hade publicerats.

Högst upp i nätversionen av Jian Ghomeshis essä ligger nu en omfattande, redaktionell brasklapp där tidskriften medger att artikeln har orsakat mycket kritik. Redaktionen beklagar att texten först publicerades utan uppgifter om övergreppsanklagelsernas stora antal och allvarliga natur: ”fler än 20 kvinnor anklagade honom för sexuella övergrepp och trakasserier, som inkluderade slag, bett, strypningar och verbala övergrepp i samband med sex”.

Huruvida Ian Buruma har avgått självmant eller blivit sparkad är oklart. För ett nederländskt magasin har Ian Buruma uppgett att han kände sig tvingad att avgå på grund av kritiken och eftersom universitetsförlag hotade med annonsbojkott.

– Jag förväntade mig att det skulle bli starka reaktioner, men jag hoppades att det skulle öppna upp diskussionen om vad vi ska göra med de människor som har burit sig illa åt, men som har frikänts av en domstol, säger Ian Buruma till magasinet Vrij Nederland.

Kritiken mot honom själv betecknar han i samma intervju som ”ironisk”:

– Jag gjorde ett temanummer om metooförövare som inte dömts av domstolar utan av sociala medier. Och nu står jag själv vid skampålen.