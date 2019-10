Michael Stipe skänker intäkter till miljöaktivister

Singeln ”Your capricious soul” – som ges ut 5 oktober via hans hemsida - är Stipes första sedan Georgiabandet R.E.M. lade av 2011. Den ackompanjeras av en video skapad av Sam Taylor-Johnson. Stipe har tidigare avslöjat att han spelat in arton nya låtar under sommaren.

I en kommentar till singelsläppet skriver Michael Stipe hur han tog en lång paus från musiken men nu vill ge sig in i den världen igen. Han beskriver hur han vill ge röst för en ny och spännande förändring i hans medvetande där Extinction Rebellion-rörelsen varit en inspirationskälla:

”Vårt förhållande till miljön har varit en livslång oro, och jag känner mig nu hoppfull - optimistisk, till och med. Jag tror att vi kan få den typ av förändring som krävs för att förbättra vår vackra planet, vår ställning och vår plats på den”, understryker han.

Stipe framförde sin nya låt ”Your capricious soul” på New Yorks Webster Hall tidigare i år när han agerande förband till Patti Smith.