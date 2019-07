Mick Jagger drev med Trumps historiemiss under konsert

Det legendariska rockbandet spelade på Gillette stadium utanför Boston, några dagar efter det amerikanska nationaldagsfirandet 4 juli.

Under spelningen tog Mick Jagger en kort paus och talade rakt ut till den amerikanska publiken: ”Den fjärde har alltid varit en känslig högtid för oss britter”, sade han. ”Presidenten gjorde en mycket bra poäng i sitt tal häromkvällen. Han sa: 'Om bara britterna hållit fast vid flygplatserna kunde det hela slutat annorlunda för oss.'”

Kommentaren syftade till president Trumps nationaldagstal i Washington förra veckan. Under talet hänvisade presidenten till den amerikanska revolutionen under frihetskriget, som ledde till landets självständighet från Storbritannien.

”Vår armé bemannade luften, slog genom vallar och tog över flygplatser”, sade Donald Trump. Strax därpå haglade hån och skämtsamma pikar på sociala medier, från människor som påpekade att varken flygplan eller flygplatser var uppfunna under 1700-talet. Presidenten förklarade misstaget med att han läste fel på telepromptern.

Händelsen är inte första gången Mick Jagger går i strid med president Trump. Efter att Trump-kampanjen under officiella framträdanden spelat Rolling Stones-låtar som ”Start me up” och ”You can't always get what you want”, gick rockbandet ut med ett uttalande om att de inte godkänner att presidenten spelar låtar ur deras katalog.

Rolling Stones är i nuläget ute på den nordamerikanska turnén No filter.

