Mittvatten, del 1 av 57

Måndag 30 november, kl 08.10

Korridoren vilade i mörker. Ändå urskilde Berger ett flygfä som sakta kröp över taket; han följde det länge med blicken. Först när han slutade titta insåg han att det var ett bi.

Trots att korridorens enda ljus knappt kunde kallas ett ljus var det väldigt tydligt. Litet, cirkulärt, i ögonhöjd på den stängda dörr som skilde honom från den andre mannen; båda tryckte sig mot den råkalla betongväggen på var sin sida om dörren, i bådas händer var skjutvapen höjda. I det obefintliga ljuset spände den äldre mannen sin isgrå blick i Berger och nickade distinkt. Utan att släppa vapnet fick Berger upp någonting som såg ut som en lupp. Han förde den ljudlöst mot dörrögat och tittade in.

Perspektivet var skevt men lägenhetens inre fullt urskiljbart. En hall öppnade sig mot utkanterna av ett vardagsrum. Rakt fram, i novembermorgonens första antydda gryningsljus, tycktes ett par gigantiska örnar svepa in mot rummets stora fönster. Som i slowmotion kom de närmare och närmare genom skevheten, svarta siluetter som för ett ögonblick tycktes sväva på uppvindarna precis utanför fönstren. Så fick örnarna mänskliga konturer, stod stilla, med fötterna fast förankrade. En av dem höjde händerna och visade tio fingrar, så nio, åtta. Berger slängde ner det som såg ut som en lupp i fickan och slet upp dyrken. Så tyst han förmådde fick han in den i låset, likväl skallrade den oroväckande medan han trevade efter osynliga taggar, piggar. Sex, fem, fyra. Den bet inte, för första gången på åratal bet inte dyrken. Tre, två. Så fick han napp, hörde klicket när dyrken tog. Med vapnet höjt slog han upp ytterdörren. Precis samtidigt sparkade sig de två svartklädda in genom balkongdörren, med var sin liten k-pist i skjutläge. De gav sig ljudlöst in till vänster i lägenheten. Berger smög åt höger, vapnet höjt, inte ett ljud.

Resten av vardagsrummet; kakelugn, soffa, läsfåtölj, öppen spis, drinkvagn. En tjock bok på läsfåtöljens sidobord. Berger gick dit, utan att stoppa undan pistolen. Nu såg han att det låg ett par glasögon på boken, ett par absurt tjocka glasögon. Och boken var Shakespeares samlade verk på engelska.

Utan att röra någonting höjde Berger blicken. Det fanns en enda tavla på väggen, ett landskapsfotografi. Solnedgångens trolska sken spelade över en kulle med cypresser och pinjeträd, ett par vita hus, några åsnor med hukande huvuden, en rad bikupor som klättrade i trappsteg uppför sluttningen och en bädd smörgula blommor som bredde ut sig innan havet tog vid, glimrande. Långt bort sträckte sig en stor klippa upp ur havet; Berger tyckte sig känna igen Gibraltar.

Han återvände till boken, gick ner på huk, skärskådade glasögonen, såg ett bokmärke sticka fram mellan de tunna sidorna. Men rörde ingenting.

– Här, ropade en dämpad röst.

Berger reste sig, vände sig om. Den äldre mannen stod och iakttog honom ute i hallen; hans snaggade hår påminde om järnfilspån kring en magnet. Hans namn var August Steen, och han var avdelningschef vid Säpos avdelning för underrättelser.

Berger och Steen gick i röstens riktning, genom ett kök, in i en korridor. Fragment av ett samtal rann ut ur ett av de bortre rummen. Berger gick in.

K-pistarna hängde över de svartkläddas axlar. Med viss skepsis betraktade Berger August Steens båda externa resurser.

– Lägenheten säkrad, sa Roy Grahn.

– Men det var här hon satt, sa Kent Döös och slog ut med handen mot det fönsterlösa rummets tydligt ljudisolerade väggar.

Berger såg sig omkring. Ett fullständigt anonymt rum; motsatsen till mysrummet där ute. Att det inte fanns några spår av kedjor, läderband eller droppställningar betydde inte att sådant inte hade förekommit, inte heller att droger inte hade använts. Allt som fanns var en icke talande tomhet.

Vardagsrummet talade desto mer.

Berger sjönk ner på huk intill den obäddade sängens hopskrynklade lakan. Han la huvudet på sned, tittade längs med kudden och urskilde minst tre långa svarta hårstrån i det sakta tilltagande gryningsljuset.

– Vår vän gör inga direkta försök att dölja spår, sa han.

– Varför skulle han? sa August Steen. Det enda han behöver dölja är vart han har flyttat henne.

Berger hörde ett svagt brummande. Han tittade upp mot taket. Ett bi flög tvärs över sovrummet. Samma bi? Han följde det ut genom köket, in i vardagsrummet. Stannade vid fåtöljen. Handskar på. Flyttade de tjocka glasögonen från boken. Bläddrade upp sidan där bokmärket satt. Höll det på plats mot boksidan.

Hamlet. Tredje akten. Bokmärket tangerade världens kändaste litterära formulering.

To be, or not to be …

Berger gick över till fotografiet på väggen, iakttog. Såg havet, klippan, blomsterbädden. Såg bikuporna som klättrade uppför sluttningen.

Såg bikuporna.

Biet surrade igen. Det lät annorlunda, fördubblat. Berger tittade upp, de var två i takhörnet nu.

Levde bin i slutet av november? I Sverige?

To be, or not to be …

– Han odlar bin, sa Berger.

Kent och Roy iakttog honom skeptiskt, Steen bara neutralt.

– Vadå? sa Roy till slut. Här inne?

– Knappast, sa Berger.

– Är inte det en trend? sa Kent. Biodlingar på hustak?

– Jävlar anamma, sa Roy.

Steen rynkade ögonbrynen. Han sa:

– Tre uppgångar till taket. Trapphuset; en brandtrappa; via balkongerna. Grahn, kan du klättra vidare upp två våningar?

Roy kastade en blick ut mot balkongen, där två rep från ovanliggande balkong hängde ner. Han nickade. Steen fortsatte:

– Döös, brandtrappan. Berger, trapphuset. Jag söker överblick. Koordination innan. Meddela närvaro. Avvakta order från mig. Sätt fart.

Roy gav sig tillbaka ut på balkongen, Berger och Kent störtade ut genom ytterdörren, Kent vek av, Berger tände lyset, fortsatte korridoren fram. Kom till trapphuset, såg ett bi krypa längs väggen.

Det fanns två alternativ. Antingen var bina rymlingar eller så var de smakprov, ledtrådar. Om de var rymlingar kunde förövaren mycket väl sitta där uppe med sitt kidnappade offer, helt oförberedd. Men nog lutade det snarare åt att han ledde upp dem på taket av en anledning.

Ändå måste de upp, det fanns ingen återvändo. Ingen annan polis fanns att koppla in, hemligstämplingen var absolut; Berger visste inte ens hur mycket Kent och Roy egentligen kände till. Han iakttog biet i några sekunder, dess till synes planlösa vandring utmed väggen.

Så gav han sig uppåt.

Det solkiga, lysrörsupplysta trapphuset ändade i en robust ståldörr med vred inifrån. Berger fick fram walkietalkien, meddelade närvaro. Det sprakade till, så kom Roys röst:

– Också på plats.

Ytterligare sprak, så August Steen:

– Överblick från fastigheten intill. Det finns mycket riktigt ett litet, lågt hus på taket, nordöstra hörnet. Närmast dig, Grahn, kanske fem meter. Dörren dock i riktning mot dig, Berger. Du har tjugo meter dit. Döös tio från brandtrappan på motsatta sidan.

– Uppfattat, sa Roy. Kent?

– Stökig brandtrappa, flåsade Kent. Ett par minuter kvar. Återkopplar då.

Tystnaden la sig.

Lysrören i trapphuset slocknade. Mörkret överföll Berger. Ur tystnaden tonade ett surrande fram, ur mörkret en röd lysknapp. Han sträckte sig efter den. Ljuset flåsade igång igen. Biet brummade vidare men höll sig osynligt.

Allt var väntan.

Outhärdlig väntan.

Ur denna väntan framkallades ett mörklagt motellrum, föga mer än ledljus silade in från den vrålande motorvägen utanför. Berger gled in med sin sorgliga plastkasse i handen, full av bensinmacksmackor och drickyoghurt, och hann i stort sett sätta sig i fåtöljen innan han insåg att det redan satt någon där. Hjärtat sköt högt upp i strupen innan August Steen sa:

– Är det här vad du kallar att hålla dig under radarn?

Sekunderna ålade sig fram genom trapphuset. Berger lät handen vandra över bringan; den skottsäkra västens konturer var nästan lika välbekanta som de egna revbenens.

Motellrummet insisterade i hans inre. Berger på sängen nu, andades tungt, blicken till slut fixerad mot Steen i fåtöljen.

– Vi tror att vi har lokaliserat platsen där Carsten sitter med Aisha, sa Steen. Var redo tidigt i morgon bitti.

Berger skakade sakta på huvudet och såg sig omkring i det deprimerande motellrummet.

– Vad fan gör jag här? sa han.

– Du är Sveriges mest efterspanade man, sa Steen. Du håller dig undan, det är vad du gör.

– Och du är en av Säpos högsta chefer, sa Berger. Jag är inte och har aldrig varit Säpo. Varför skulle du hjälpa mig?

– Vi hjälper varann, sa Steen.

Biet brummade vidare i trapphuset, men det lyckades inte fördriva den nattliga scenen. Berger stirrade genom mörkret på August Steen, som till slut kände sig nödgad att fortsätta:

– Du ingår i mitt team nu, Sam. Jag kommer att behöva dig på riktigt så fort vi får reda på mer om vad som är på gång. Tills vidare måste jag bara be dig avvakta. Ett safehouse är på väg att ställas i ordning för dig. Men i morgon bitti behöver jag dig akut.

– Vad fan är det då som ”är på gång”? Nåt slags terrordåd, alltså?

– Det värsta terrordådet nånsin …

– Jaja, avbröt Berger. Jag vet. Det värsta terrordådet nånsin i Sveriges historia. Men jag vet fan ingenting om det. Jag står inte ut med Säpos jävla hemlighetsmakeri.

Steen suckade ljudligt och lutade sig tillbaka i den malätna fåtöljen. Så sa han:

– Carsten var min närmaste man under flera år, en av Säpos stöttepelare. Sen visade han sig vara den mullvad, den landsförrädare inne i organisationen, som jag hade letat efter ett bra tag. Han kidnappade Aisha Pachachi av samma skäl som han mördade din kollega och vän, Sylvia Andersson, Sylen. För att få fram var min viktigaste asset – Aishas far, Ali Pachachi, mannen med nätverket – finns. Kort sagt har han kidnappat Aisha för att tysta Ali.

Där på sängen i det ledsamma motellrummet kände Berger, ytterst motvilligt, hur hans polisiära instinkter började vakna till liv igen. Han sa:

– För att Ali är på väg att få fram var, när, hur det värsta terrordådet nånsin i Sveriges historia kommer att äga rum?

– Ja, nickade Steen. Min bedömning är att en internationell terrororganisation måste tysta Ali och därför har köpt Carsten. Förmodligen handlar det om IS, Islamiska staten, men det är ännu osäkert.

Berger såg sig omkring i det nedslående motellrummet, men det fanns inget att fästa blicken på. Inget annat än den undflyende avdelningschefen vid Säpos avdelning för underrättelser.

– Och det är alltså Carsten som har satt mig i den här skiten? sa Berger. Gjort mig till Sveriges mest efterlyste man? ”Expolis efterlyst för mord på misstänkt”. Skjutit en mördare med mitt gamla tjänstevapen. Varför i helvete då?

Steen skakade på huvudet.

– Det är lite oklart, sa han. Men han har nåt slags känslomässig bindning till Molly Blom. Som du säkert minns övervakade han er där uppe i inlandet. Hans rapporter hade en konstig biton, det fick jag klart för mig först i efterhand, när jag läste dem i ett sträck. Han kallade er för mannen och kvinnan, fast i symbolform.

– Symbolform?

– Såna här, sa August Steen, tog fram en penna och ritade på baksidan av en dagstidning.

Berger såg två symboler – ♂ och ♀ – och rynkade ögonbrynen. August Steen fortsatte, pekande:

– ♂ var du, Sam, och ♀ var Molly.

– Molly, som ligger i koma med mitt barn inom sig, sa Berger mörkt och skakade på huvudet.

Steen hävde sig fram i den sjabbiga fåtöljen och la handen på Bergers knä. Det var en aning oväntat.

– Vi har en stor fördel gentemot Carsten, sa han med en röst Berger aldrig hade hört tidigare. Han är onekligen en mycket farlig människa – vi vågar nog kalla det en vältränad yrkesmördare – men han är väldigt nära att bli blind. Han har en eskalerande variant av ögonsjukdomen RP, retinitis pigmentosa. Och det är i morgon bitti vi har vår bästa chans att ta honom. Och jag behöver ha med dig, Sam.

Jag behöver ha med dig, Sam, tänkte Berger i höghusets intetsägande trapphus, inför den intetsägande dörren, under en väntan som alltmer framstod som oändlig. Han återvände med full kraft till nuet och iakttog sitt osäkrade vapen; det skälvde med en märkligt regelbunden rytm som förmodligen stod i någon sorts relation till hans hjärtslag.

Hans enda hopp stod till att Carsten var på väg att bli blind.

Allt som hördes var ett osynligt bis brummande. Det hördes länge, länge, helt monotont.

Så sprakade walkietalkien till.

– På plats, sa Kents röst.

– Då så, sa Steen. Tre. Två. Ett.

Berger sköt upp dörren och tittade ut. Något som skulle föreställa en gryning spred sitt vaga sken över hustaket. Scenen vilade fortfarande i ett slags halvdunkel. Tjugo meter till höger låg det lilla huset som en betongklump. Snett framför sig såg han Kent komma uppför brandtrappan och störta mot huset. Samtidigt hävde sig Roy upp i sitt rep och rullade över den lilla muren vid takkanten.

Berger sprang nu. Han var där och han var inte där, han såg allt som från en egendomlig, förvrängd distans, han väntade bara på skottsalvorna.

Roy nådde först fram, Kent var inte långt efter, Berger sist, från sitt håll. Han såg Roy höja foten, kicka in dörren, försvinna in. Kent nådde också fram, hans kropp började rycka i olika riktningar. Också han dök in i huset.

Berger var nära nu. Han kände en stark smärta utmed halsen, som om ett ljudlöst vapen hade avfyrats. Han saktade ner, tog sig mot nacken, då stack det till också i handen. Han var nästan framme vid den vidöppna dörren när Kent stapplade ut ur huset. Han krängde vilt och konstigt. Han slog omkring sig, tjänstevapnet flög i väg i en vid båge, alldeles för långsamt. Kent gick ner på knä, kastade sig framåt, rullade runt. Det surrade allt högre. Berger själv började fyllas av smärta, en ilande smärta som spred sig genom kroppen, brände sig ut i lemmarna.

Då kom en gestalt ut ur huset. Det såg ut som ett djur, en björn på två ben. Gestalten höjde armarna som i bön, men det var inga armar, det var tassar, labbar. De såg ut att vara täckta av tjockt, luddigt hår. Resten av kroppen var likadan, bullig, liksom ullig, men ur den björnliknande gestalten stack ett kritvitt ansikte, ett kranium med stirrande blick, vidöppen men stum mun. Och surrandet blev högre och högre tills Berger äntligen förstod vad det var han såg.

Ansiktet var Roys och hela hans kropp var täckt av bin.

Roy stapplade bort mot takkanten, förbi repets ankare, tog tunga, egendomliga månlandarsteg längs kanten. Han klev upp på den lilla muren som skilde taket från avgrunden. Berger hörde sig själv ropa, med någon annans röst:

– Stanna, för i helvete.

Men Roy bara fortsatte, uppe på muren, som driven av en helt annan kraft än viljans. Till slut tog han det ofrånkomliga steget ut över kanten.

Och det var som om han hovrade. För ett kort ögonblick, som verkade oändligt, i ett brummande som alltmer liknade kakofoni, tycktes Roys kropp sväva i oändligheten, som om tyngdkraften var fullkomligt upphävd, som om det inte längre fanns något upp eller något ner. Och som på given order släppte bina taget, sköt uppåt från kroppen som en inverterad malström.

Berger såg in i Roys ögon i det ögonblicket. Det han såg var döden. Han blickade rakt in i döden. Och så föll Roy.

Berger hörde sig själv vråla. Han stapplade ditåt, smärtan som hade varit upphävd i några sekunder återkom med full kraft. Kent slutade rulla runt på taket, han reste sig, borstade vilt av sin kropp. Tillsammans raglade de mot takkanten. Där Roy hade fallit.

Precis innan de kom fram till kanten vred Berger på huvudet och såg en enorm plym av bin skjuta ut genom det lilla husets vidöppna dörr och forma det allra mörkaste molnet över den redan dunkla staden.

Berger och Kent utväxlade en blick. Kent plockade ett bi från sin bleka kind och nickade. De tittade ut över kanten.

Roys sargade kropp låg på parkeringen trettio meter ner.

Till hälften på en bil.

Lätet som steg från Kent var inte mänskligt.

– Berger! röt walkietalkien. Vård på väg. Säkra huset.

Berger reste sig sakta från den hopfallne Kent som vrålade av både sorg och smärta. Berger plockade bin från kroppens alla nakna delar. Kände ett besynnerligt rus fördela sig i kroppen. Rörde sig på oklara vägar mot det lilla huset. Tryckte sig mot betongväggen, hastig blick in, så tillbaka. Ingen människa där inne, inga dolda utrymmen. Minst sex öppnade bikupor. Bara enstaka bin kvar, segt surrande; det borde vara möjligt att ge sig in. Berger tog ett fastare grepp om vapnet och vek runt hörnet.