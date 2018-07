Mittvatten, del 10 av 57

Onsdag 2 december, kl 16.31

Trots mörkret kunde Sam Berger se himlen dra ihop sig. Mellan de glest belägna öarna i Stockholms allra sydligaste skärgård hade det spröda islagret åter brett ut sig. Det var där han såg de sista stjärnornas återspeglingar försvinna. Här där skärgården tog slut.

Ovädret kom inte inifrån skärgården, det kom utifrån öppna havet.

Om han skärpte blicken till det yttersta kunde han, med lite bistånd av fantasin, ana det svepande ljuset från Landsorts fyr i fjärran. Fast nu höljdes synfältets bortersta delar i något som definitivt var ett annalkande oväder. Det kom från sydost, utifrån Landsortsdjupet, Östersjöns djupaste punkt. Genom åren hade det halvkilometerdjupa svalget använts som dumpningsplats för allt från radioaktivt avfall till uttjänt ammunition och skrotbilar, och det var som om ovädret steg rakt upp ur den kontaminerade avgrunden.

Berger rätade på nacken och såg det komma närmare. Han var en ingrodd storstadsmänniska och hade aldrig riktigt förstått vad det innebär att himlen drar ihop sig.

Nu förstod han.

Det var dags att röra sig inåt.

Flyttkartongerna stod fortfarande orörda mitt på golvet i storstugan. På whiteboardtavlan intill skrivbordet tronade alltjämt Aisha Pachachis fotografi. Han gick förbi alltihop, passerade köket, kom in i sovrummet. Fönstret vette ut mot havet, han blev stående där en stund. Det var ett fascinerande skådespel att se ovädret nalkas genom mörkret, hur det liksom piskade upp havet, ljussatte det, lät meter för meter vitna. När det vräkte sina första sjok snömos mot fönsterrutan var det som om han blickade rakt in i sitt eget innersta.

Det var nattens mardrömmar som störtade sig över honom. Molly Blom som lämnade ett alldeles för utdraget blodspår efter sig i den kritvita snön. Molly Blom som låg i koma med ett barn inom sig som möjligen var Sam Bergers. Molly Blom som säkert inte själv visste, kanske aldrig skulle få veta att hon var på väg att bli mamma. Och samtidigt Sam Berger på flykt undan allt och alla, och den ende han hade att lita på var den han allra minst litade på, avdelningschef August Steen vid Säpos avdelning för underrättelser. Vars underhuggare Carsten inte bara hade visat sig vara en mullvad inom Säpo, en äkta quisling, utan också ha kidnappat Aisha Pachachi, ryckt flickan ur händerna på en föregående kidnappare. Carsten som hade lyckats lura sina förföljare till det sunkiga hyreshuset i Tensta och med stor precision skickat sina dödliga bisvärmar över dem. Det var klart att det fanns någon sjuk symbolik där, någon antik tanke om biets relation till själen och till själens död, men det var inget Berger kunde bry sig om just nu. Det enda han såg var Roys bihöljda kropp som tycktes sväva i oändligheten, och så bina som plötsligt släppte taget.

To be, or not to be.

Sam Berger såg Roys halverade kropp framför sig och kände vreden växa inombords. Som uppifrån takhusets innertak såg han skrivbordslådan explodera och sig själv vräkas bakåt, och vreden växte ännu mer.

Han skulle ta Carsten, den saken var klar.

Carsten skulle inte vinna. Det fanns inte en chans.

Han vände sig bort från ovädret, gick genom köket, sjönk ner vid skrivbordet, iakttog datorns släckta skärm, kände sig över bröstet, visste hur blånaden såg ut, mindes mönstrets exakta former. Han hoppades verkligen att trycket över bröstet härrörde från pistolkulan som skyddsvästen hade hejdat och inte från självömkan. Självömkan var lätt. Det var den enkla utvägen. Att plötsligt ha all tid i världen öppnade ältandets dammlucka. Han fick inte hamna där, inte gå vilse i ständiga cirkelresonemang.

Hjärnan visste det, hjärtat gjorde som det ville.

Och besatt som regel en helt annan visdom.

Alltså jobb, polisarbete, logiskt, rationellt. Alltså fortsätta försöka ta sig in i det svåråtkomliga Säponätverket och komma till botten med vem Carsten egentligen var.

Men när han drog fingertopparna över musplattan pågick det fortfarande, det där sökandet som han aldrig riktigt skulle förstå. Och aldrig riktigt veta hur mycket fotspår det lämnade efter sig. Och till vem. Men det var Mollys procedur, det var hennes expertis han följde, så gott det nu gick. Det fick rulla vidare.

I tillit.

I stället gick han in på Facebook. Han hade till slut skapat sig ett konto, i ett helt ogenomträngligt namn, men när han nu sökte efter Oscar Babineaux fanns det inte ett spår kvar efter hans yngste son. Länge trodde han att han gjorde något fel, att han helt enkelt inte förstod riktigt hur det funkade, men efter hand började han inse att kontot var bortplockat. Och av resten av familjen Babineaux fanns som vanligt inga spår alls.

Hur lätt var det egentligen att plocka bort ett konto från Facebook? Fanns det inte en uppsjö av exempel på anhöriga som försökte få bort sina dödas sidor utan att lyckas? Han klickade fram skärmdumparna av Oscars oförargliga Facebooksida, han kunde inte hitta en enda rimlig orsak till att den var borta.

Det kunde givetvis vara helt oskyldigt. Facebook kanske hade bytt policy, Oscar hade ångrat sig, fått för mycket skräpmeddelanden, tröttnat, inte fått låna datorn tillräckligt, blivit förbannad på skiten. Elvaåringars primära egenskap var ombytlighet. Han kanske tyckte tårna som gjorde v-tecknet var fula.

Tvillingarnas tecken till pappa.

Som kanske inte alls var riktat till pappa.

Han var tvungen att släppa det. Det fanns ingen omedelbar lösning. Dessutom var han för sen på bollen. Om han verkligen hade velat ha kontakt med sina tvillingpojkar hade han ju tagit den åratal tidigare.

Trycket över bröstet ökade. Han klickade bort allt som kunde påminna om det förflutnas haverier och gick in på den krypterade webbmejlen.

Han hade inte kollat den sedan han kom till ön. Vem skulle skicka e-post till hans hemliga adress? Men nu fanns det faktiskt ett nytt mejl, från en okänd avsändare. När han tittade närmare insåg han att personen i fråga var en av Säpos kriminaltekniker, som meddelade att hon hade fått order om att vidarebefordra resultatet av brottsplats­undersökningen i Tensta.

Lägenheten var full av dna, både Carstens och Aishas; han hade verkligen inte brytt sig om att dölja några spår. Uppe i takhuset fanns dock – förutom en oändlig mängd bi-dna – enbart spår av Carsten själv; det var uppenbart att Aisha aldrig hade varit däruppe.

Det som mejlet inte avslöjade var Carstens identitet, inget personnummer, inget efternamn, ingenting som förde Berger ett enda steg närmare mullvaden; han anade August Steens inte särskilt välmaskerade direktiv i bakgrunden. Berger noterade att teknikern inte tilltalade honom vid namn; förmodligen visste hon inte ens vem hon mejlade till. Steen höll honom både topphemlig och isolerad.

Den detaljerade redogörelsen för vad som hade återfunnits i biodlarhuset på taket inbegrep ett par intresseväckande moment. Pistolen som hade riggats i skrivbordslådan var verkligen Sam Bergers forna tjänste­vapen, hans egen gamla Sig Sauer P226 som hade använts vid det mord på en mördare som Berger nu var efterspanad för. Den fasttejpade lappen där det stod ”Boom!” hade inte gett några ledtrådar. Ståltråden hade applicerats så att vapnet skulle avfyras när lådan drogs ut, i ”höfthöjd”, som teknikern en aning prytt kallade det.

Varför? Visst, Carsten ledde dem upp på taket, in i bihuset. Han visste vilka som var på väg, det fanns inget egentligt urval. Det var Steen som jagade honom, och att Steen skulle låta Kent och Roy agera murbräckor var rätt självklart. Men Berger?

Kunde Carsten verkligen veta att August Steen skulle dra in Sam Berger?