Mittvatten, del 11 av 57

Och hur kunde Steen så direkt vara bergsäker på att skottet från skrivbordslådan innebar att Carsten var ute efter just Berger? Visst fanns det en logik i att Kent och Roy skulle ge sig in först – kanske hade Carsten lagt upp det så att bina skulle räcka till två man, och att den tredje mannen på plats sannolikt var den som skulle ge sig in i det hyfsat rensade bihuset och dra ut skrivbordslådan. Men i så fall måste han veta att den efterlyste Berger skulle vara med vid ett topphemligt Säpotillslag. Att han skulle vara den tredje mannen. Hur fan då?

Dessutom visste Steen att Carsten hade vetat det.

Berger fick inte ordning på det. Men han var glad att han hade hukat sig ner för att öppna lådan.

Det var länge sedan han hade hatat så rent som han nu hatade Carsten.

Svinet hade försökt skjuta kuken av honom, och det i sin tur måste ha med Molly Blom att göra. Med någon sorts skev svartsjuka som Berger inte alls fick grepp om. Hur kunde Carsten veta det minsta om hans och Mollys relation? Hur den nu egentligen såg ut …

Det fanns en sak kvar. Det lilla kuvertet som bina så glupskt hade krälat över var överstruket med nektar, bins favoritföda. Inuti kuvertet låg ett brev, snarast ett gratulationskort. Kriminalteknikern skrev: ”På framsidan av kortet finns en och endast en sak, en inringad etta skriven med kulspets. På baksidan återfanns gott om minimal handskriven text med samma kulspets.« Och det som stod på nämnda baksida var två saker, noggrant, nästan petimeteraktigt handskrivna.

Det första som stod var:

”Some say the bee stings: but I say, ’tis the bee’s wax; for I did but seal once to a thing, and I was never mine own man since.”

Berger stirrade oförblommerat på texten, både den handskrivna och kriminalteknikerns transkriberade. Vad ända in i helvete var detta?

En googling visade att Shakespeare ofta talade om bin i sina verk. Faktum var att han visste mer om bin än de flesta i sin samtid. I pjäsen ”Henry V” finns en lång monolog om ett bisamhälles organisation, och i ”Henry VI”, del II, är det rebelledaren Jack Cade som yttrar orden om bistick och bivax.

Om man läste in sig på sammanhanget visade det sig handla om kontrakt, om signerade avtal. Femtonhundratalets juridiska överenskommelser förseglades med bivax. Jämfört med kontraktets sting är bistick ingenting, ungefär, för efter det att avtalet har förseglats är man aldrig mer fri.

Nu började det faktiskt bli begripligt. Använde Carsten sina bin för att säga: det här var väl ingenting, jämfört med det kontrakt jag har skrivit under? Ett kontrakt med djävulen? Eller med IS? Eller syftade han på något annat, ett kontrakt med Säpo, med August Steen?

Carsten kände sig i alla fall inte fri. Han var inte längre sin egen.

Kriminalteknikern tillade lakoniskt: ”Ja, vi har genomsökt bivaxet. Det fanns ingenting där.”

Inte bokstavligen kanske, tänkte Berger.

Vad var det här? Varför pekade Carsten på ett avtal som han tycktes ångra? Ville han säga att han inte hade något val?

Berger lät frågan bli hängande i luften.

Det stod en sak till på Carstens lapp i det lilla nektardränkta kuvertet.

Det stod: ”like the Andalusian girls”.

Bara så.

Bergers tanke rann i väg till tavlan i Carstens lägenhet. Fotografiet med bikuporna som klättrade uppför sluttningen, åsnorna, blomsterbädden. Och Gibraltarklippan. Visst var det Andalusien? Och var det en slump?

Hade Carsten något med Andalusien att göra?

Vad var det för andalusiska flickor han pratade om?

Då hände något på datorn, något som Berger inte själv var skuld till. Skärmbilden ersattes plötsligt av ett nytt fönster, med en bild av en strandkant i mörker. Uppe i hörnet lyste en tvåa. Övervakningskamera 2. Av fem övervakningskameror på den här ön var nummer två den näst närmast; ettan satt strax utanför ytterdörren. Stormen ven över hela datorskärmen; ändå fanns det ett liksom upplöjt vitt stråk genom den upprörda vattenytan.

Berger kände igen det, hade sett det tidigare, fast då delvis i realtid. En stor sjöfågel hade landat och försvunnit ur bild, då en svan, troligen den här gången också, en lite snabbare svan. Den hade surfat ut ur bild innan kameran hann fånga den.

I bästa fall.

I värsta hade han en inkräktare på ön.

Han skärskådade skärmen. Vilken inkräktare skulle kunna åstadkomma ett sådant spår på den stormupprörda vattenytan? I alla fall inget mänskligt.

Så hoppade en fågel in i bild i några sekunder innan den försvann igen. Han gissade på ejder.

Först när han såg ejdern insåg han att han hade hållit andan sedan kamerabilden hade ploppat upp. Hans djupa utandning fick honom att nästan missa plinget från datorn.

Den eviga sökningen var äntligen klar. Med tungan rätt i mun klickade han på OK, och Säpos intranät öppnade sig inför hans ögon. Han skulle inte nå hela vägen ner genom säkerhetsnivåerna, men han skulle nå en bra bit. Han skulle åtminstone kunna börja lägga det mystiska pussel som stavades Carsten.

För att kunna plocka honom.

Berger hoppades på riktigt att han skulle få chansen att döda Carsten. Fast det skulle han aldrig säga högt.

Då plingade det till igen. Han slöt ögonen, gjorde en grimas. Inga felmeddelanden nu, inte tvingas börja om med ännu en mer än dygnslång sökning. Det han fruktade mest var att rastlösheten då skulle tvinga ner honom i havsdjupen igen.

I mittvattnet.

Men det var inget felmeddelande. Det som klingade var ett mejl, ytterligare ett mejl, men den här gången från en helt anonym avsändare. Det innehöll ingen som helst text, bara en fil. Mycket tydde på att det handlade om en videofil. Han vågade sig på att klicka på den. Ett meddelande dök upp och påstod att filen var krypterad.

Berger tänkte efter.

Så gick han till ett tidigare mejl från August Steen, med basinstruktionerna för vistelsen på ön. Bland mycket annat fanns där en krypteringsnyckel, ett program som var avsett för, citat, ”enbart klassificerad kommunikation mellan dig och mig, Sam”. Om det nu gick att avkryptera videofilen härrörde den utan tvivel direkt från chefen för Säpos avdelning för underrättelser. For your eyes only.

Med viss skepsis droppade Berger videofilen i avkrypteringsprogrammet och såg den sakta tona fram.

*

Det sprakar. En bild försöker bli till men förblir utspridd, en mosaik, ett pussel där bitarna är på flykt, fridansar. Det är ett galet, förvirrat, ryckigt samspel mellan pixlar som attraherar och stöter bort varandra. Det är som en evighetslång störning.

Men så sker någonting. Sakta börjar pusselbitarna samla sig; i takt med att sprakandet avtar hittar de sina rätta platser. Till slut påminner spektaklet om en bild.