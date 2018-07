Mittvatten, del 12 av 57

Och så är ansiktet märkvärdigt tydligt i mörkret.

Ett mansansikte träder fram, skarpskuret ner till minsta skiftning. Det snaggade håret påminner om järnfilspån kring en magnet. En distinkt blick riktas mot kameran, distinkt men annan. Visst finns det skräck i den, oro, skälvan. Det är en blick som säger att en fast och stabil värld oförhappandes har fallit. Det är en förvånad blick, blicken hos en man som aldrig hade kunnat förvänta sig någonting liknande. Det är den hastigt detroniserade auktoritetens häpna blick.

Och en röst ljuder.

En röst som också är distinkt men annan.

– Jag fick loss händerna, säger August Steen hest. Men fötterna sitter bergfast. Mikrokamera med 4G, alltid med mig, väl gömd. Usel mottagning här inne, dessutom kan filmen bara skickas i mindre digitala paket, ett och ett i väntan på att en svag, svag signal under optimala förhållanden ska söka sig in. För att inte tala om det bleka ljuset som silar in från okänd ort. Men jag försöker filma allt i ett svep. Allt jag har att säga. Allt jag har att säga till dig, Sam Berger. Just till dig. För jag har ingen aning om hur lång tid jag har på mig.

Chefen över Säpos avdelning för underrättelser tycks ta ett djupt andetag. Så lutar han sig fram lite och sätter i gång:

– Jag vet inte vem som tog mig, men det var proffs. Jag lämnade polishuset för en sen lunch, sen är allt blankt tills jag vaknade i den här källaren, fastspänd i den här stolen, med låsta fotbojor, buntband runt handlederna, huva över huvudet. Och inte en människa här. Jag har hittills inte sett en enda människa, inte hört ett enda litet ljud. Och jag har ingen aning om var jag befinner mig.

Nu känner du premisserna. Jag ska berätta så ekonomiskt jag kan.

April sjuttiosex, innan du föddes, Sam. Nattklubb vid Slussen i Stockholm. Jag var tjugofyra, det var mitt första större uppdrag för Säpo. Jag hade en lyckad avlyssning, ett värdefullt kassettband. Jag konfronterade den misstänkte på herrtoaletten.

Jag röjde ett bord. Med understöd av två stabila mannars backup gick jag rakt på sak.

– Nils Gundersen, sa jag, legosoldat i Libanon. Jag har ett band.

Han bara iakttog mig, hård som flinta.

– Band? sa han.

– Kassettband, sa jag. Du och den beryktade albanske vapenhandlaren Isli Vrapi. Det handlar inte precis om lagliga saker.

Gundersen spände blicken i mig och sa på en svenska som antydde mångspråkighet:

– Eftersom vi pratar antar jag att du vill nånting?

– Din privata armé växer, sa jag. Det är rätt tid att växa i Mellanöstern. Du är framgångsrik där i undervegetationen mellan yrkesmördare och folkmördare.

Min konstpaus gav inte upphov till några reaktioner. Jag fortsatte:

– Du kan få fortsätta med precis allt du gör, vem fan det än blir som hyr dig. Det enda du måste göra är att rapportera, månad för månad. Direkt till mig. Annars hamnar bandet inför fel öron.

Nils Gundersen var tyst. Började sakta nicka.

Jag hade rekryterat honom.

Gundersen visade sig vara en fabulös resurs på plats i Mellanöstern. Så länge han levererade fick han ägna sig fritt åt sin ruttna verksamhet. Jag rapporterade direkt och enbart till Säpochefen, mina rapporter fick högsta säkerhetsklassificering och begravdes osedda i de djupaste arkiven. Det betydde inte att Gundersens information var verkningslös. Tvärtom. Det var bara källan som förblev topphemlig, och jag var ensam med kunskapen om vår allra viktigaste resurs i arabvärlden.

Jihadismens tid hade ännu inte tagit sin början. När den kom, efter kriget i Afghanistan, var det jag som satt på all väsentlig information. Tack vare Gundersen steg jag snabbt i graderna, och tre gånger har jag blivit erbjuden att bli Säpos högsta chef. Varje gång har jag avböjt. Jag har haft mer makt på mitt eget håll. Jag har haft större möjligheter att skydda Sverige från den position där jag har befunnit mig. Till i dag. I dag har jag ingen position alls. I dag befinner jag mig närmare döden än makten.

I den afghanska frihetsrörelsen fanns en hel del frilansar, anlitade av CIA. En av dem var Nils Gundersen, vid det här laget med en stor och imponerande armé av internationella legosoldater. Det var nu han knöt de kontakter som skulle bli av avgörande betydelse för Sverige. För att inte säga västvärlden.

Under sin följande tid i Irak kom Nils Gundersen nära en av de främsta experterna på islamism, en professor och imam i Bagdad. Denne man ledde en då ganska stark rörelse för att modernisera islam. För honom stod och föll helighetens framtid med att man lyckades ta sig bort från den bokstavstrogna, medeltida, auktoritära versionen av islam. Professorn hade sen länge ett nätverk på plats, över i stort sett hela den muslimska världen, som skulle hålla ögonen öppna inför alla tendenser till militant islamism. Läget blev dock alltmer kritiskt, hans liv var i fara, han levde under ständigt dödshot – som nu, precis under slutfaserna av Gulfkriget, blev rent akut. Om professorn skulle överleva måste han lämna landet. Och ta med sig sin kunskap och alla sina nätverk.

Gundersen insåg vilken guldgruva denne man var. Han etablerade en säker och anonym flyktväg och försåg makarna med falska identiteter. Det var av yttersta vikt att det inte fanns ett enda spår som kunde visa vägen till deras nya hemland.

Det lyckades. Ända fram till för nån månad sen var det bara jag som visste att professorn gömde sig i ett torftigt miljonprogramshus på Stupvägen i Helenelund, Sollentuna, under namnet Ali Pachachi.

Numera är det många människor, och fel människor, som vet, tack vare en mullvad inom Säpo, en mullvad vid namn Carsten.

När jag fick indikationer om att det fanns en spion inne i det allra innersta, innan vi ens hade fått det bekräftat, raderade jag alla dokument från Säpos arkiv och fick ut makarna Pachachi från Sollentuna.

Det är bara jag i hela världen som vet var de finns.

Om det är Carsten som har tagit mig – och det måste det vara – så kommer han att ta till alla metoder han har för att få mig att tala. Och jag vet exakt vilka metoder han har till sitt förfogande.

Men jag kommer inte att tala, Sam.

Jag kommer inte att tala.

Onsdag 2 december, kl. 16.49

Deer hade glömt portkoden. Eller så hade den ändrats.

Oavsett vilket gav det en antydan om hur lång tid som hade gått sedan hon senast slog in siffrorna vid porten längs Ploggatan på Södermalm i Stockholm.

Hon avvaktade. Skymningen hade fallit. Den lilla tvärgatan låg öde. En elakartad storm hade precis kommit invältrande nerifrån den södra skärgården. Det var vintern som anlände till huvudstaden.

Frågan var om det var värt att vänta på att någon granne antingen skulle tvingas ut i stormen eller ta skydd från den. Det fanns i alla fall ingen i närheten.

Efter en halvminuts beslutsvånda lyfte Deer upp dyrken ur fickan och gav sig på portlåset. Hon kände hur ringrostig hon var när det gällde basalt polisarbete.

Det polisarbete som hon ägnat sig åt på senare tid hade varit motsatsen till basalt.

Till slut gick porten upp. Givetvis mötte hon en granne direkt i trapphuset; den unge mannens blick sökte sig misstänksamt ner mot dyrken som inte riktigt hade hunnit glida ner i hennes jackficka. Hon valde att bara nicka kort mot honom och äntra trappan; hans blick brände i nacken ända tills trappan vred henne utom synhåll. För ett ögonblick hörde hon stormen vina därnere, innan porten slog igen och allt åter blev tyst.