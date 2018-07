Mittvatten, del 13 av 57

Det stod faktiskt så.

Åratal efter det att Freja Lindström hade lämnat Sam Berger och emigrerat med parets tvillingpojkar fanns hennes namn kvar på dörren. Hennes dåvarande namn; som en ständig, masochistisk påminnelse vareviga dag. Nu bar hon något franskt efternamn och hade, enligt Berger, slukats av Paris.

Deer stod en stund och pustade ut. Så fick hon återigen fram dyrken och förde den mot låset. Den här gången gick det lättare; det var knappast ett lås värdigt en polis. Inte ens en expolis.

Dörren gled upp, Deer gled in. Hon blev stående ett tag i hallens mörker och andades in atmosfären. Varm, fuktig, instängd. Det var möjligt att hon inbillade sig, men svävade det inte något övergivet i själva luften? Den månad som hade förflutit sedan Berger senast var hemma kunde knappast ha avsatt spår i inandningsluften. Alltså var det inbillning, hjärnans förutfattade mening som sökte sig in i förnimmelseapparaten. Men det var något annat också. En annan lukt som hon tyckte att hon kände igen. En svagt antiseptisk doft, som om det för klart mindre än en månad sedan hade städats här inne, möjligen också desinficerats.

Mörkret fick Deer att tända ficklampan, hon tog ytterligare några steg in genom hallen. Under bråkdelen av en sekund tycktes en oansenlig kvinna i lägre medelåldern gå till attack mot henne från sidan; dessbättre insåg hon snabbt att det handlade om en helkroppsspegel. Med bultande hjärta gick hon förbi den stängda badrumsdörren, kastade en hastig blick till vänster in i Bergers mörklagda sovrum och blickade några ögonblick senare till höger, ut i vardagsrummet. Också där var persiennerna fällda, allt vilade i ett liksom artificiellt mörker.

När hade Berger senast varit här?

Han hade knappast vågat sig hit som efterspanad, och dessförinnan hade han inte haft en aning om att han skulle tvingas i väg hals över huvud. Rullgardinen i sovrummet var en sak, men varför persiennerna i vardagsrummet? Varför mörkläggningen? Ett alternativ var att han faktiskt framlevde sitt mediokra liv i ständigt dunkel; så fort han kom hem slog mörkret till. Men det kändes inte som den Sam Deer kände.

Det andra alternativet var att det inte var han som hade gjort det; någon annan hade mörklagt lägenheten. Varför, i så fall? Vem? Och när?

Hon hejdade sig en bit in i vardagsrummet. Soffgruppen såg söndersutten ut framför Sveriges sista tjock-tv. Ingen av drinkvagnens alla whiskyflaskor innehöll mer än en slatt. Bokhyllan verkade bestå av mer damm än böcker. Och i en byrå intill den andra sovrumsdörren – till det som en gång hade varit tvillingarnas rum – var den nedersta byrålådan utdragen. Hon drog sig ditåt.

Just som hon böjde sig ner och precis hann reflektera över att byrålådan var tom hörde hon ett ljud. Efterklangen hade redan lagt sig när den första tanken sökte sig in i hennes plötsligt tömda medvetande. Bestick. Bestick som slogs mot varandra. En gaffel som släpptes ner bland andra gafflar. Den sortens ljud.

Ett orimligt ljud.

Och likväl hade det skett.

Hon hittade ingen naturlig förklaring. Visst, en gaffel kunde ha balanserat på diskstället i en månad och till slut, just nu, fallit ner på diskbänken. Ändå var det lite för många indicier för att inte dra vapen.

Ljudlöst lirkade Deer fram sin pistol; kolvens kyla skar ett snitt genom det kvava dunklet. I slutet av en mörk korridor sipprade ett oväntat ljussken ut intill en halvöppen dörr som, om hon mindes rätt, borde vara köksdörren. Med höjt vapen gled hon genom korridoren. Ljuset hägrade där framme, svagt, orörligt, kallt – det fanns inga tecken på rörelse i det ännu osynliga köket, inga som helst ljud, inga skuggor. Hon passerade den stängda dörren till något som förmodligen var en klädkammare innan hon kikade in genom köksdörren; den knarrade lätt medan den gled upp.

Deer överblickade köket. Ett svagt ljus från en närbelägen gatlykta sipprade in genom otvättade fönsterrutor och lät kargast möjliga köksutrustning vila i ett oregelbundet sken. Ljudet måste ha kommit från en besticklåda som stod på diskbänken, men det gick inte att lista sig till hur. Ingenting kunde ha fallit spontant. Det fanns över huvud taget inga tecken på liv.

Och ändå.

Hon lutade sig fram mot fönstret och kände någonting. En skillnad. Kanske var det en minimal tryckförändring, kanske ett ljud i ett egentligen inte förnimbart frekvensområde, kanske var det en lukt. Kanske var det en svagt, svagt antiseptisk lukt som fick Deer att, med en hastighet hon inte anade att hon hade i sig, gå ner på huk och vända sig om. När något som påminde om ett synfält återkom hade hon tjänstevapnet riktat direkt mot en kropp.

Kroppen hade i sin tur ett vapen riktat mot henne.

Mexican standoff.

Bakom kroppen stod dörren till klädkammaren öppen. Pistolerna skälvde lätt, men det rådde ingen tvekan om att båda två var stabila nog för att utdela dödande projektiler.

Tiden tycktes stå stilla.

Ett krulligt dammkorn kom singlande genom det insilande, bleka gatljuset. Det svirrade i Deers perifera synfält. När det försvann sa hon, en aning hest:

– Erkänn att du inte har duschat sen du lämnade sjukhuset.

Kroppen utanför köksdörren ryckte till, svagt, utan att pistolpipans riktning försköts märkbart.

– Va? sa kroppen.

– Du har bytt kläder, sa Deer, utan att sänka vapnet. Men du har inte duschat. Du luktar fortfarande sjukhus.

– Jag har haft lite för mycket att stå i, sa Molly Blom.

– Vad tror du om att sänka vapnet? sa Deer.

– Du först, sa Blom.

– Jag vet inte var jag har dig, sa Deer och höll kvar vapnet.

– Och ändå har du suttit hos mig i flera dagar, sa Blom. Och vakat.

– Du var fan inte vaken då, sa Deer. Så bra skådis är du inte.

– Du har ingen aning om hur bra skådis jag är, sa Blom. Men nej, jag läste i väktarens journal.

– Jag trodde väktaren mest sov, sa Deer och sänkte vapnet.

Molly Blom gjorde detsamma.

Så iakttog de varandra.

– Vi borde kramas, sa Deer.

– Räddade ni mig? frågade Blom, utan att stoppa undan vapnet. Kom ni till den där insnöade stugan och hämtade mig?

– Du räddade dig själv, sa Deer, också med pistolen hängande längs sidan. Vi kom några minuter för sent. Men vi kallade på en ambulanshelikopter och lyfte in dig. Jag följde med. Du fick vård. Du låg i koma. Och så plötsligt var du inte bara vid medvetande, utan skarp och rörlig nog att byta plats med ett lik vid namn Hanna Dunberg.

– Hanna Dunberg?

– Enligt uppgift, ja. Vad hände?

– Jag vaknade. Jag förstod att jag måste bort. Jag hittade en utväg. Inga konstigheter.

– Fast du låg i koma, en respirator andades åt dig. Du svävade mellan liv och död.

– Det gör vi väl hela tiden?

Deer hejdade sig. Betraktade Blom, försökte ta in hela varelsen. Nya kläder, för all del, skor med för höga sulor, nitöverströdd skinnjacka, galna gothkläder som inte kändes som Molly Blom. Nyköpta? Hade hon inte varit hemma? Varför? För att hon var jagad? För att hon visste att hon var jagad? Alltså mindes hon saker. Frågan var hur mycket. Deer vägde sina ord på guldvåg.

– Du såg väktarens journal, sa hon. Den satt på väggen bakom honom. Såg du läkarnas också?