Mittvatten, del 14 av 57

– Vad är det du säger nu? sa Blom.

– Du vet att jag besökte dig på sjukhuset, men vad känner du till om ditt medicinska tillstånd? Vet du hur sjuk du är?

– Det tror jag nog att jag känner. Jag vaknade, var frisk, gav mig av.

Deer pustade ut, i sitt inre. Hon hade inte sagt för mycket, guldvågen hade funkat hyggligt. Blom kände inte till sin graviditet. Och det var knappast läge för en så pass livsavgörande insikt. Inte just nu.

– Och nu är du här, sa hon i stället, slog ut med handen mot den mörklagda lägenheten och satte tillbaka pistolen i axelhölstret.

Blom betraktade henne i några sekunder och gjorde detsamma.

– Ja, sa hon, nu är jag här.

– I Sam Bergers lägenhet, sa Deer. Varför?

– Jag har googlat, sa Blom. Han är efterlyst. Rikslarm. Han mördade den som försökte mörda mig.

– Det vet du också att han inte gjorde.

– Exakt, sa Blom. Och därför är jag här.

– Du vill hitta honom?

– Eller i alla fall förstå vad det här handlar om.

– Är det du som har fällt ner persiennerna? frågade Deer. Har du mörklagt lägenheten och tömt hans byrålådor?

– Jag tänkte fråga dig detsamma.

– Visst är det Säpo? sa Deer med en djup suck. Det var det som gjorde den släppta gaffeln så oväntad. Varför skulle de vilja avslöja sig?

– Det var en sked, sa Blom, och kanske log hon svagt.

– Interna har förhört mig i ett par dagar, sa Deer. De ville ha varenda detalj om inlandet. Men de var inte särskilt intresserade av var Sam finns. Vilket får mig att tro att Säkerhetspolisen har lagt locket på. Och du är Säpo, Molly. Du vet vad det här handlar om.

– Det som stör mig är att jag borde det, sa Blom.

– Och det är därför du är här?

– För att försöka hitta Sam, ja.

– Jag med, sa Deer. Har du nån teori?

För första gången iakttog Molly Blom Deer på riktigt. Det var en hårdare blick än Deer mindes den; ändå fanns det något annat där inne.

– Ni gav er verkligen fan på att hitta mig, sa Blom.

– Och kom några förfärliga minuter för sent.

– Ändå inte. Ni räddade mitt liv. Jag antar att jag borde tacka dig, Desiré. Det kan jag göra – men samarbeta med dig tänker jag inte.

Deer nickade.

– Vi får försöka på var sitt håll då, sa hon. Jag antar att du har hunnit titta igenom lägenheten mer noggrant än jag. Tömda byrålådor?

– I hög grad, sa Blom. Ingen tandborste.

Deer nickade igen.

– Då lever han i alla fall, sa hon. De samlade ihop hans grejer – utan att han var med, för då hade de knappast tömt i stort sett allt. Så fällde de ner persiennerna för att inte bli sedda. Men varför inte fälla upp dem igen?

– För att det inte spelade nån roll, sa Blom. De lämnade inga spår efter sig. Det finns inget att hitta. Vi är här förgäves, både du och jag, men du får gärna leta vidare. Jag tänker i alla fall sticka nu. Och jag utgår ifrån att du inte tänker försöka hindra mig.

Ingen rörde sig. De iakttog varandra, avmätt.

Till slut sträckte Deer ut armarna. Blom gick henne till mötes. De kramades, kort, inte helt bekvämt. Ändå på något vis innerligt.

Till slut gick Molly Blom mot dörren. Hon hejdade sig precis vid tröskeln, med handen på dörrhandtaget. För ett ögonblick fick Deer för sig att hon ville säga någonting, någonting som inte riktigt lät sig sägas, men så blinkade hon till och var försvunnen.

Deer lät blicken dröja sig kvar några sekunder innan hon tog stegen över till byrån vid Sam Bergers tvillingars rum. Hon drog ut de övriga tre lådorna; de saker som hade lämnats kvar var utpräglat kvinnliga eller barnsliga.

Så kastade hon en blick in i tvillingarnas rum. Det fanns inga tecken på galenskap där, inget förryckt mausoleum, ingen obskyr helig mark, men Deers intryck var att rummet hade lämnats som det var dagen när tvillingarna försvann. I våningssängens obäddade nedre bädd skymtade någonting som påminde om ett par pyjamasbyxor för en åttaårig pojke.

Sam Berger hade helt enkelt stängt dörren och låtit den förbli stängd.

Deer blev stående en stund innan hon bröt förtrollningen och strosade ut i vardagsrummet. Hon gick fram till fönstret och glipade på persiennen. Snöstormen ven fortfarande där ute, det var svårt att se särskilt mycket. När hon till slut lyckades fixera blicken och nere på Ploggatan fick syn på Molly Blom släppte hon omedelbart de isärbända lamellerna.

Blom såg det.

Visst såg hon det.

Onsdag 2 december, kl 17.16

Molly Blom vände sig om i mörkret och mötte den vedervärdiga snöstormen öga mot öga. Hon hade just fällt upp den nitöverströdda skinnjackans kragar, och nerifrån Ploggatan blickade hon upp mot den plats där Sam Bergers lägenhet borde befinna sig.

Hon urskilde, ytterst vagt, en glipa i persiennen och mötte, utan att riktigt möta den, kommissarie Desiré Rosenkvists blick. Så gled glipan igen och Molly Blom gav sig av.

Hon gick runt kvarteret, tog en avig väg genom snömodden ner mot de mest försummade delarna av Bondegatan, där dess huvudsträckning redan hade förvandlats till Barnängsgatan men en liten skev blindtarm fanns kvar. Där, utom räckhåll för stadens allt fler övervakningskameror, stod en gammal oansenlig Volvo och såg övergiven ut i snöblasket.

Blom gick fram till den, kastade en hastig blick omkring sig och gick ner på huk. Från den kladdiga asfalten under bilen fiskade hon fram något avlångt, något som påminde om en stållinjal. Hon vinklade snabbt ner den innanför fönsterspringan vid förarsätet och ryckte upp låsknappen. Så borstade hon av det värsta av blötsnön, klev in och startade bilen genom att föra samman två ledningar. Det var tur att det fanns så gamla bilar kvar i omlopp.

Innan hon skrapade i ettans växel stoppade hon handen i skinnjackans ficka och kände runt. Så fick hon fram det; mot alla odds hade det förblivit torrt. Molly Blom satt där ett tag och iakttog det lilla kuvertet från Bergers lägenhet, vände och vred på det. Det såg ut som ett kuvert för gratulationskort, och det var igenklistrat. Till slut skakade hon på huvudet, slängde det oöppnat på passagerarsätet och körde i väg.

Via allsköns bakgator trixade hon sig ut på Nynäsvägen, körde söderut. Snöstormen som hade kommit från det håll hon färdades mot tunnades ut, blåste förmodligen vidare norrut, och till slut var varken vind eller snö särskilt markanta. Hon brände på genom en allt mildare kväll.

Då ringde den röda mobiltelefonen.

Hon iakttog den en stund, så svarade hon:

– Ja?

Hon lyssnade ett par sekunder. Var svarslös, kände sig blekna.

Sedan fick tiden en annan form, en ytterligt målmedveten. Hon undrade till vilka hastigheter hon kunde driva upp en så pass gammal Volvo.

Gasen var i botten nu. Tiden var en piska som pryglade henne framåt. Hon fick upp bilen i hundraåttio och vägrade släppa upp gaspedalen från golvet. De datoriserade bilarna på motorvägen tycktes stå stilla.

Efter ett antal intensiva mil i tilltagande mörker vräkte hon in bilen på en mindre väg som efter hand smalnade ännu mer och till slut inte var mycket mer än ett par hjulspår genom den avlövade skogen. Hon körde ett förryckt rally över den slingrande skogsvägen som tycktes fortsätta i all oändlighet mellan trädstammar som såg döda ut i strålkastarnas spöklika sken; en lövskog utan löv.

Det var som om den vilt gasande gamla Volvon passerade genom ett maskhål och drev in henne i ett helt annat tidevarv. Arkaiskt. Ett tidevarv när illa medfarna lik hängde från de torra trädgrenarna. Korpar pickade ut ögon.

Allt hon gjorde var att gasa. Gasa, svänga och bita ihop tänderna så hårt att det kändes som om käkarna låste sig.

Helvetet låg framför henne.

En glänta öppnade sig i skogen. Den vidgades och liknade till slut ett fält, och fältet såg ut som om det en gång i tidernas begynnelse hade varit en åker. Bortom fältet tätnade skogen igen, lövskog ersattes med barrskog, och det var med nöd och näppe som en husfasad kunde skymtas genom det täta skogsbrynet.

Med skrikande däck vräkte Molly Blom in bilen på avtagsvägen och mot det som en gång för länge sedan hade varit en tomt. Huset var av sten och såg uråldrigt ut. Hon körde ända upp till dörren, kastade sig ut. Fick fram nycklarna; de darrade vilt i hennes hand. Den skeva dörren hade tre lås, hon låste upp dem alla, så snabbt som det var mänskligt möjligt.

När hon öppnade dörren tycktes mörkret suga in henne. Den gled igen bakom henne, mörkret var totalt.

Hon fick fram ficklampan, tände den, halvramlade nerför den branta stentrappan mot källaren.

Det var inte längre Molly Blom som sprang.

Det var inte längre Molly Blom som kände mögelpustarna välla över sig som från en ruttnande spetälskemun. Hon dök allt djupare ner i medeltiden.

Det som inte längre var Molly Blom störtade in i ett klaustrofobiskt tillslutet rum. Ny dörr, nytt lås, ny skälvande nyckel. Att köld kan vara så fuktig. Dörren upp, knarret som ett bortomjordiskt muller. Ficklampans tröstlösa svepande över stenväggar. Massivt mörker.

Svärta.

Ny dörr, förstärkt. Aning om betonggolv vid tröskeln.

Ny nyckel. Nytt ljus medan dörren glider upp, svagt bakgrundsljus som ändå är tydligt nog för att blotta det som är källarrummets absoluta centrum.

Den sittande gestalten.

Hon är där nu. Vid kärnan.

Vid mörkrets själva kärna.

Gestalten sitter i ett hörn, fullkomligt stilla, svart huva över huvudet, inte mer än någon meter framåt och bakåt från stolen, sedan vägg, oregelbundet murad, som om den vid det här laget tvåhundra år gamle muraren under hela arbetet hade varit en aning påstruken.

Den murade väggen både bakom och framför gestalten i den rostanfrätta, golvfasta gjutjärnsstolen bär spår av mögelangrepp. Armarna är bakom ryggen, som om buntbandet fortfarande satt på plats runt handlederna.

Hon går dit. Greppar den svarta huvan. Rycker av den.

Mannens snaggade hår påminner om järnfilspån kring en magnet. Och avdelningschef August Steen vid Säpos avdelning för underrättelser har inte längre det minsta stål kvar i sin stålgrå blick.

Allt är bara förvåning.

– Molly? väser han.

Molly Blom sliter fram sin pistol och skjuter honom.

Prydligt, med tre skott rakt i hjärtat.

Och det som faller genom mörkret är tystnaden.

Torsdag 3 december, kl 11.49

Sam Berger såg videofilmen för femtonde gången, men den första för dagen. Den slutade, han iakttog datorskärmen. Förutom några fläckar som han inte riktigt kunde redogöra för var den svart. Var det fingeravtryck, hade han under gårdagen omedvetet rört vid skärmen? Var det svettfläckar?

Stänk av kallsvett?

Det var tre ynka dagar sedan han hade skilts från August Steen i Nynäshamns hamn. Skottet i bröstet. Från Bergers egen Sig Sauer P226. Carsten hade velat kastrera honom. I stället hade den jäveln, strax därefter, plockat sin forne chef August Steen och – tyst, anonymt, utan minsta spår av förklaring – spänt fast honom i en stol i en källare.

Gick det här ihop?

Och varför vände sig chefen för Säpos avdelning för underrättelser i sin oerhört prekära situation till just Sam Berger? Om Steen hade förmågan att meddela yttervärlden om läget – mejla filmer, om än med usel mottagning och bara via en mikrokamera – varför skrek han inte högt till Säpoledningen? Varför försökte han inte aktivera en gigantisk människojakt? Varför larmade han inte polisen, militären, pressen, whatever? Nej, han hade lirkat ut den där lilla kameran ur fan vet vilken kroppsöppning och mejlat filmen till Sam Berger och bara Sam Berger, Sveriges mest efterspanade, mest isolerade och därmed minst handlingskraftiga person. Till en detroniserad och näst intill kastrerad före detta polis. Varför i helvete då?

Vad var det som pågick?

Berger kunde inte rädda honom, det måste Steen vara djupt medveten om. Alltså var det som Steen hade att berätta viktigare än hans eget liv. Och det var just Berger han behövde berätta det för.

Eller så trodde August Steen att Berger och bara Berger faktiskt skulle kunna rädda honom.

I vilket fall som helst var det tydligen av yttersta vikt att hela den här berättelsen hamnade hos Sam Berger, uttryckligen riktad direkt till honom. Och Sam Berger försökte verkligen förstå varför. Det fanns just nu inget i berättelsen som motiverade adressaten, inget som verkade specialanpassat för just honom. Det var en allmänt hållen historia om relationen mellan Steen, Gundersen och Pachachi, och det mesta kände Berger redan till.

En mycket ung Steen hade rekryterat en ung Gundersen, det hade Berger redan gissat. Han hade också fått veta att Steen hade flyttat på Pachachi, räddat honom undan mullvaden, innan mullvaden var identifierad. Å andra sidan plockade mullvaden Pachachis dotter Aisha. Förmodligen utövade han utpressning mot Pachachi, så att han höll tillbaka sitt stora nätverk av jihadistövervakare runt om i den muslimska världen. Just nu förelåg med andra ord ett påtagligt ökat hot mot Sverige, och ”det värsta terrordådet någonsin i Sveriges historia” fanns uppenbarligen runt hörnet.

Om August Steen var så hängiven sitt land och sitt jobb som Berger anade förstod han också vad som stod på spel. Carstens handlingar skulle döda massor av svenskar. Carsten hade sålt ut sitt land. Någonting riktigt vidrigt var på väg att hända i Sverige.

Det var alltså stora saker i görningen. Och plötsligt framstod den märkliga skjutningen mot Bergers kön inte som den ynkedom den hade gjort i ett par dagar. Sam Berger spelade uppenbarligen en avgörande roll i ett spel som han bara anade konturerna av. Steen hade sagt att hans video bara kunde levereras i små ”digitala paket” – vilket väl innebar att mejlprogrammet i mikrokameran inte var förmöget att skicka stora filer, utan automatiskt delade upp filen i mindre – och det fanns en viss möjlighet att dessa paket skulle komma, ett och ett, så fort 3G- eller 4G-signalen i källaren blev tillräckligt stark. Osäkerheten gjorde den redan ytterst ansträngda tillvaron på det vindpinade skäret utanför Landsort ännu mer ansträngd.

Varför hade Berger placerats där?

Var stod han nu, efter kidnappningen av Steen?

Vad höll svinet Carsten på med?

Och vem var han?

Berger böjde sig fram över datorn. Han var trots allt inne nu, inne i Säpos interna nätverk. Med åtminstone skuggan av Mollys fingerfärdighet borde han kunna identifiera Carsten och få ett grepp om vem han egentligen var. Och eventuellt ha en chans att rädda avdelningschef August Steen vid Säpos avdelning för underrättelser. För var inte den där videon egentligen en vädjan? Ett rop på hjälp?

Men varför då? Berger hade aldrig varit i närheten av Säpo, han hade varit en vanlig kriminalinspektör vid Stockholmspolisen, om än ”med särskild tjänsteställning”, vad ända in i helvete kunde göra just honom så viktig för en av Säpos toppar?

Berger dök ner i det säkerhetspolisiära djuphavet och hamnade omedelbart i mittvattnet.

Han visste inte vad som var upp och vad som var ner, inte vad som var fram och vad som var bak. Under deras två föregående fall – om man nu kunde kalla dem ”fall” – hade det hela tiden varit Molly Blom som hade skött hanteringen av Säpos system och arkiv. Nu var han tvungen att lära sig simma på nytt. Eller åtminstone fatta vad som var upp och vad som var ner.

Han släppte ut en liten luftbubbla, följde den med blicken, hamnade på rätt köl, tog några prövande simtag. Till slut började han förstå hur det fungerade.

Systemet skilde sig kraftigt från den vanliga polisens, och när han äntligen fick i väg en rimligt formulerad sökning gav den ingenting. Namnet Carsten aktiverade inte en enda träff.

Okej, det var inte helt oväntat; Carsten hade ändå tillhört den innersta kretsen kring August Steen, varit hans högra hand, och att hans identitet skulle vara svåråtkomlig var ingen överraskning. Noga taget visste han ju inte ens om Carsten var ett förnamn eller ett efternamn. Och lät det inte lite danskt?

Efter en del aviga manövrer hittade Berger en väg in i ett djupare lager av internnätet, med massor av externa länkar till internets alla dolda hörn. Han drog i gång en sökning och insåg att den skulle ta tid.

Dags för lite sammanfattning.

Fanns det något sätt att ta reda på var August Steen satt fången? Knappast utifrån filmen – en källare som vilken annan källare som helst. Förutom att det fanns en golvfast järnstol med fotbojor. Och ingenting av det Steen sa kunde heller uppfattas som ens omedvetna ledtrådar. Han hade plockats utanför polishuset, vaknat upp i källaren och aldrig sett skymten av någon gärningsman.