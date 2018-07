Mittvatten, del 15 av 57

Carsten, således. Vad visste Berger? Han hade träffat honom ett par gånger, den senaste veckan faktiskt, innan han avslöjades som Säpos mullvad. Intryck? Det första var de där orimligt tjocka glasögonen. Varför låg de kvar i lägenheten i Tensta? Allt som hade funnits där inne var tecken, målmedvetet efterlämnade tecken. Alltså hade Carsten knappast glömt glasögonen. Visst kunde de, där de låg på Shakespeares samlade verk, vara en uppmaning till att läsa. Det kändes ändå lite för banalt; det var klart att Säpo skulle slå upp boken, och så övertydliga tecken var knappast Carstens melodi. Dessutom var det förmodligen dyra, specialanpassade glasögon för en man med den eskalerande ögonsjukdomen RP, retinitis pigmentosa, det var inget som man bara lämnade bakom sig för att peka på en bok som ändå skulle öppnas, läsas, tolkas.

Det var möjligt att glasögonen pekade på sig själva. Kanske ville Carsten säga att deras tid var över, att han ömsade glasögon som en ödla ömsar skinn.

Att blindheten nu var mycket nära.

Men varför skulle han vilja säga det?

Berger famlade vidare genom närminnets ödelandskap. Han mindes en vansinnesresa till Arlanda med Carsten i passagerarsätet och Sam och Deer i baksätet. En ytterst målmedveten Carsten, som dessutom skickade vidare instruktioner till de båda uppe i inlandet. Som så gott han på distans förmådde gjorde allt för att assistera dem vid befrielsen av Molly Blom.

Och som sedan åkte dit upp och mördade mördaren med Sam Bergers forna tjänstevapen.

Berger försökte hålla tillbaka vreden och få det att gå ihop.

Det gick inte ihop.

♂ och ♀ hade August Steen sagt – vad fan betydde det?

Nästa steg. Lägenheten i Tensta. Något som måste ha varit en precist utplacerad ledtråd för att locka dit dem. Perfekt tajmning på allt. Till och med några små bin som surrade in i lägenheten vid precis rätt tillfälle för att aktivera Sam Bergers sinne för detaljer. To bee or not to bee. Fan.

Resten då? Kuvertet. Citaten.

Shakespeare: ”Some say the bee stings: but I say, ’tis the bee’s wax; for I did but seal once to a thing, and I was never mine own man since.”

Tablå.

Det var det ordet han sökte. Hustaket var en tablå, en scen där någonting spelades upp som först citatet gav perspektiv på: Carsten var inte längre sin egen man. Han hade skrivit under ett kontrakt som gjorde honom ofri.

Vad var det för kontrakt?

Och vad fan hade det med de andalusiska flickorna att göra: ”like the Andalusian girls”?

Andalusien. Södra Spanien. Tavlan i Carstens lägenhet, bikuporna, de gula sluttningarna, åsnorna, Gibraltarklippan i fjärran. ”Som de andalusiska flickorna.”

Var det ändå någonting med Andalusien som hade betydelse i sammanhanget?

Berger tröttnade på att spekulera vilt, reste sig häftigt upp, gick ut i sovrummet. Stormen höll i sig; mörka sjok, kokor som tycktes ha lyfts direkt ur havsdjupen, vräkte sig oförtrutet mot rutan. Varje gång stormens vrål accentuerades kändes det som om en lös fönsterlucka som han hade fått fästa ett tiotal gånger var på vippen att släppa igen och skickas genom fönstret som en projektil från yttre rymden.

Han blickade ut i decemberdagens märkliga mörker. Det gick inte att se många meter framför sig. Han såg inte ens havet, inget annat vatten över huvud taget än det som vräkte sig mot honom, tillsammans med diverse losslitna trädgrenar.

Och ändå var det så uppenbart att det här bara var början.

Stormen reste sig som en mur mot honom, tycktes peka på hans miserabla läge, på hur fängslad han var. Om den man som satte honom här, som var den enda som visste att han fanns här, var satt ur spel, var han då bortglömd för alltid?

Ytterligare ett par Säpofigurer hade varit inblandade, men helikopterföraren visste med all säkerhet inte vem han var, och de som tömde hans lägenhet och la den i fyra stora flyttkartonger hade säkerligen inte vetat vart prylarna skulle.

Nej, det var bara August Steen som visste. Och August Steen var ur leken.

Betydde det att Sam Berger var fri nu?

Fri att fly?

Fast vart skulle han fly? Redan i Nynäshamn skulle någon känna igen honom och ringa polisen. Kanske skulle bränslet i motorbåten där ute i båthuset räcka för att ta honom till Estland, kanske kunde han gå under jorden i något ödehus i Tallinn. Men fanns det verkligen en framtid i det? Han hade inga pengar, kunde inte använda kreditkort eller identitetshandlingar. Han skulle förbli en medellös flykting resten av sitt liv.

Det var inte så han ville leva resten av sitt liv.

Med svansen mellan benen.

Klaustrofobin slog till i samma ögonblick som han vände såväl fönster som storm ryggen. Det var som om väggarna slöt sig kring honom, tryckte sig närmare. Sedan några år hade ensamheten varit en del av hans liv, men riktigt så här aktiv hade den inte varit förut. Hans hud var hans fängelse.

Berger återvände in i storstugan. Han kastade en hastig blick mot datorskärmen; sökningen rullade oförtrutet vidare. Möjligen, möjligen kom Carsten hela tiden lite närmare.

Så föll hans blick på de ouppackade flyttkartongerna. Han grimaserade och begav sig dit. Han blickade ner i deras kaos. Visst var det föremål från hans liv som låg där – inte minst föremål från hans förlorade familjeliv, saker som påminde om Freja, om Marcus, om Oscar – men oordningen, som om slumpen hade varit i högoktanig verksamhet, gjorde föremålen märkvärdigt främmande.

Han beslutade sig för att börja återerövra dem. Likväl var hans rörelsemönster när han började lyfta saker ur de överdimensionerade flyttkartongerna ganska tvehågset. Som om ordning innebar minne. Och minnet skulle inte direkt lindra den tilltagande klaustrofobin.

I bakgrunden rullade sökningen efter den undflyende Carsten vidare.

Berger hade just en aning valhänt börjat plocka bland det förflutnas ruiner när datorn klingade till.

Det hade kommit ett mejl.

*

När den grånade mannen lutar sig tillbaka i den rostiga golvfasta stolen lägger sig det snaggade håret till rätta. Den enda frammumlade fras som kan urskiljas är en upprepning:

– Jag kommer inte att tala, Sam.

Sedan är det någonting som tycks hända med August Steen. Han tittar upp i taket, blicken har blivit en annan, ansiktsuttrycket ett annat. Det är som om han kommer på sig själv.

Kommer på sig själv med att ljuga.

Någonting tycks rinna igenom honom, ett stilla regn som sakta men obevekligt blir en syndaflod som sköljer undan allt osant. Hela hans varelse samlar ihop det liv som ändå återstår. Med ny röst säger han:

– Det finns en vattendelare, Sam, en punkt som delar livet i två. Den punkten, den vattendelaren var William Larsson. Han var Nils Gundersens son.

Under sjutton års tid hade min kontakt med Nils rullat på med avmätt distans. Men när professorn som skulle bli Ali Pachachi kom med i bilden förtätades vår förbindelse; Nils och jag var tvungna att ha nära kontakt för att i största hemlighet lyckas smuggla in Pachachi i Sverige. I samband med det avvek Nils Gundersen för första gången från vår strikt professionella jargong. Han hade fått en känsla – en känsla! – av att han under sin korta tid i Sverige för sjutton år sen hade blivit far. Han bad mig undersöka saken.

För att göra en lång historia kort ledde min undersökning av Stockholms förlossningskliniker till en Stina Larsson som bodde i en lägenhet i Helenelunds centrum, Sollentuna, och hade en sextonårig son med en ytterst allvarlig ansiktsdefekt. Jag tog ett par fotografier som jag vidarebefordrade till Nils Gundersen. Hans svar var hjärtskärande. Nils hade under hela sin uppväxt levt med skräcken för att börja utveckla samma symtom som sin far: en grav, genetisk ansiktsdeformation. Det skedde aldrig, i stället gjorde han sig hård som stål – men nu hade generna tydligen skippat en generation och förts vidare till hans son.

Ju mer jag skuggade pojken, desto mer insåg jag hur mobbad han var. Han räddade sig genom ett allt överskuggande intresse: klockor, urverk, armbandsur. Han tycktes ha en enda vän, en pojke som jag då och då såg smyga sig in i portuppgången på Stupvägen. Först många år senare förstod jag att den pojken var du, Sam. I övrigt handlade hela Williams liv om att undvika ett gäng obehagliga mobbare.

Jag var nära att ge mig på dem, Sam, skrämma skiten ur dem. Men jag höll mig i skinnet och konsulterade Nils. Han tyckte att det krävdes mer drastiska åtgärder; han ville ha William hem till sitt hem i Byblos, Libanon. Vi kunde använda samma människosmuggelväg som vi hade använt för att få in Pachachi i landet, fast omvänt.

Våren gick, planen färdigställdes sakta, men en försommardag hände nånting som tvingade mig att agera. Jag fann William i ett miserabelt tillstånd. Han var bunden vid en målstolpe på en fotbollsplan. Han var medvetslös och hade piskats på ett sätt som inte längre kunde kallas mobbning. Nu handlade det om grov misshandel. Hans kön var alldeles blodigt. Jag fruktade uppriktigt för hans liv.

Jag tog honom med mig till min övernattningslägenhet i stan, vi fick hasta på planerna. När William hade kvicknat till hade han inga som helst invändningar mot att flytta till en pappa han inte visste att han hade, gärna så långt bort som möjligt. Han bad om två saker: att hans mamma skulle tillfrågas och att han fick ta med sig sina klockor.

Jag besökte Stina Larsson i Helenelunds centrum. Jag hade ingen aning om hur illa det var ställt med henne. Gravt alkoholiserad och vräkningshotad. Jag drev igenom att Säpo förvärvade lägenheten som ett safehouse. Stina fick bo kvar så länge hon förmådde, och jag smugglade med hennes välsignelse ut William till hans far.

Nils hade anlitat några av världens främsta plastikkirurger, och jag fick kontinuerliga rapporter om Williams förändringsprocess. Han hade börjat träna hårt, studerade flitigt. Så fort de komplicerade ansiktsoperationerna var över tog han plats i sin fars armé av legoknektar och blev både framgångsrik soldat och avancerad datatekniker.

Han blev kort sagt en man jag kunde ha nytta av.

Stina hade inte samma tur. Det tog inte mer än ett år för hennes alkoholism att slutgiltigt knäcka henne; hon fick tas in på ett behandlingshem, där hon inte heller klarade mer än ett år innan hon avled.

Det gjorde å andra sidan att Säpos safehouse i Helenelunds centrum blev fritt. Vissa indikationer hade nått mig om att professorns nya identitet som pizzabagare i Alby hade börjat undersökas. Det var dags att förse honom med en riktigt säker identitet. Han fick namnet Ali Pachachi och flyttades med sin familj till Helenelund.

Så förblev läget under ett antal år. Mannen som nu hette Ali Pachachi hade kvar sitt nätverk och fortsatte förse Säpo med namn på potentiella terrorister under al-Qaida- och den följande IS-tiden.

Efter ett antal år nådde honom ett rykte om den beryktade albanske vapenhandlaren Isli Vrapis brottssyndikat. Vrapi själv hade dött i en ryktbar uppgörelse på en pub i Götgatsbacken i Stockholm, och det var oklart vad som hände med hans vapenimperium. Nu stod det klart att en ännu okänd men slutlig efterträdare hade tagit över. Denne man samlade nu ihop vapenförråd för att fördela över ett antal europeiska länder och gjorde sig beredd att sälja till IS. Eller till högstbjudande.

Tanken var skrämmande. Enligt ryktet handlade det om avancerade höghastighetsvapen, fullskaliga självmordsbomber, det var till och med tal om raketspetsar, missiler. Unika prototyper. Och mycket tydde på att ett av de här vapenförråden var på väg till Sverige.

Jag kontaktade Nils Gundersen, han var mycket intresserad av ryktet och lovade att undersöka saken närmare. Han sa också att det fanns vaga indikationer om ett hot mot Pachachi. För min del var de lite för vaga för att gå igenom hela den komplicerade identitetsbytesprocessen igen. Familjen Pachachi fick förbli familjen Pachachi.

Men det tycktes behövas en livvakt.

Jag fick det att framstå så, Sam, och jag nämnde saken för Nils, som omedelbart föreslog sin son. Det tog inte många dagar förrän William Larsson var på plats i Sverige, under den nyskapade identiteten Olle Nilsson. Han fick anställning hos Säpos tekniska underleverantör Wiborg Detaljist AB, men hans egentliga uppdrag var att agera livvakt hemma hos familjen Pachachi. Som bodde i hans barndomshem på Stupvägen i Helenelund. Det fanns en fördel med att han kände lägenheten väl, och Nils hade garanterat sin sons ovedersägliga professionalism.

Fast det behövdes ingen livvakt hos familjen Pachachi. Det fanns inget hot mot dem. Det var jag som behövde ha William på plats, obrottsligt lojal, en soldat med tung tacksamhetsskuld.

Det var på mitt uppdrag, Sam, som William Larsson kidnappade Aisha Pachachi.

Det var ett ursprungligt uppdrag från mig och bara mig som fick William att till slut kidnappa sju flickor.

Kanske kommer du att förstå mitt agerande, Sam, kanske inte. Kanske kommer du att förstå vad det var som drev mig.

Faktum är att jag tror det, Sam. Trots allt som hände.

Nu ska du få veta det. Ali Pachachi hade –

Torsdag 3 december, kl 12.31

Sam Berger iakttog den flimrande datorskärmen. Det tog verkligen slut där. August Steens andra videofilm tog slut precis när han var på väg till sin berättelses kärna.

Först efter en ytterst oklar tidsrymd förmådde Berger vrida bort ansiktet från den migränframkallande skärmen. Blicken föll i stället på den unga Aisha Pachachi. Så såg hon ut som femtonåring. Så såg hon ut på fotot från skolavslutningen, dagen då grundskolan tog slut och hon skulle ut i världen för att pröva sina vingar. Tjugotre minuter efter det att fotot togs kidnappades hon. Av William Larsson.

På August Steens order.

Nästa år skulle hon bli myndig. Hur hon såg ut i dag var det en och endast en person som visste. William hade vetat det, innan han dog. Nu var det bara Carsten som visste.

Historien började löpa amok i Bergers hjärna.

William Larsson var August Steens man; det var ny och skrämmande information. Av ännu oklar anledning fick han i uppdrag att kidnappa Aisha Pachachi. Det fick något att slå slint i den en gång så mobbade Williams huvud, och han fortsatte kidnappa femtonåriga flickor. Steen måste under den här tiden ha känt till vad William höll på med, han måste ha spelat dubbelt gentemot sin protegé Molly Blom på Säpo. Han måste ha låtsats understödja hennes jakt på William medan han egentligen höll honom under armarna. Trots att han hade kidnappat sju flickor.

Någonstans under den här tiden började Steens egen högra hand, Carsten, spela dubbelt. Carsten blev en mullvad inne i Säpos hjärta, anlitad av främmande makt för att hitta den Ali Pachachi som Steen vid det här laget hade flyttat till ett safehouse som bara han kände till. Carstens tillvägagångssätt blev att lokalisera de kidnappade flickorna, rycka Aisha Pachachi ur Williams våld, gömma sig och vänta in Pachachis reaktion, förmodligen att han skulle offra sig för sin dotter.

Det var tillståndet just nu.

Det som alla inblandade, i alla dessa fall, struntade blankt i var sju kidnappade flickor. Faktum var att det gjorde Sam Berger rasande. Fast han var själv inte oskyldig.

Den försommar som råder på en ödslig grusplan är besynnerligt hänsynslös, vindstilla, luften mättad av damm, solen skarp och stickande.

Det finns två vittnen till scenen vid målstolparna. En människa hänger vid en av dem. Det är den unge William Larsson, fastbunden, blodig.

Det ena av vittnena sitter på betryggande avstånd, i skuggan under ett träd. Det är Sam Berger. Han är femton år och gråter. Han torkar tårarna med den blodiga handduken och känner smaken av Williams blod.

Men det finns ytterligare ett vittne, och det är när Sam ser den store, främmande mannen närma sig målstolpen som han slänger ifrån sig handduken och springer därifrån.

Tystnaden i huset på den lilla skärgårdsön var nu bedövande. Berger hade svårt att andas. Hans skuld omgav honom som ett tungt, mörkt moln. Allt han andades in var mörker. Fuktigt mörker som var på väg att dränka honom.

Som i mittvattnet.

Han reste sig häftigt upp, klippte till den stora skärgårdskartan med handflatan, vred blicken mot whiteboardtavlan, fixerade Aishas fotografi.

Carsten hade plockat henne för lite drygt en månad sedan och av allt att döma fört henne några ynka kilometer bort från Helenelunds centrum, direkt till en ljudisolerad lägenhet i Tensta. Varken ljudisoleringen i våningen eller biodlingen på taket var ett ögonblicks verk, så det var sannolikt att Carsten hade haft lägenheten betydligt längre, takhuset möjligen separat. Säpo hade med all säkerhet redan minst fyra man på just Tensta; likväl måste saken undersökas, nu när Berger äntligen hade lyckats öppna deras inre nätverk. Kanske kunde han till och med komma åt utredarnas egna rapporter och befinna sig à jour med den pågående utredningen. Han satte sig vid datorn igen, med helt nya energier, och började jobba sig in i systemet.