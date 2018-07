Mittvatten, del 16 av 57

Det provisoriska PM:et var också daterat med dagens datum och gav Berger direkt insyn i utredningens dagsaktuella läge. Lägenheten i Tensta var en bostadsrätt som hade köpts av en Johan Svensson för två år sedan. Å andra sidan ägdes det fristående huset på taket sedan tre år tillbaka av en Sven Johansson. Berger kände sig trött; Säpos fejkidentiteter, givetvis ospårbara, hade något direkt löjeväckande över sig. Avgifterna till bostadsrättsföreningen samt el- och bredbandsräkningar betalades från två olika företagskonton i två olika länder, två skatteparadis, Monaco och – Gibraltar.

Det kunde naturligtvis vara en slump. Fotot på väggen i lägenheten i Tensta, Gibraltarklippan i fjärran, det idylliska andalusiska landskapet. Lappen med ”the Andalusian girls”.

Nej, Berger läste in för mycket i för lite.

Allt var ospårbart, anonyma konton, banksekretess, hänvisningar till klausuler etcetera etcetera. Över huvud taget hade Säpo inte kommit längre än till ett Gibraltarregistrerat företag som hette Big Exit Ltd och som möjligen kunde tänkas ha med Carstens stora utträde från Säpo att göra.

Carsten var givetvis expert på att undvika att ge Säpo andra ledtrådar än han ville. Ville han alltså ge dem en ledtråd om Andalusien? Varför skulle han? I vilket fall som helst fanns det inget som tydde på att agent Malmberg ägnade sig åt frågan.

Bergers tanke vandrade tillbaka till vardagsrummet i Tensta. Fotografiet med Gibraltarklippan, bikuporna i sluttningen. Två bin som surrade i rummet. To be or not to be. Det var Berger som hade sett förbindelsen, inte Steen, inte Roy, inte Kent. Kanske var ändå hans sätt att tänka närmare Carstens? Friare, modigare, vildare? Var det ändå så att Carsten försökte säga just Berger något? Kanske var det ändå just Berger som han hade försökt kastrera. Och återigen: i så fall varför?

Intuition är inget annat än koncentrerad erfarenhet.

Nej. Stopp. Nog. Återigen: Han läste in för mycket i för lite. Dags att gå vidare.

Var fanns Carsten nu? Var satt han och tryckte med Aisha? Och vart hade han fört August Steen?

Agent Malmberg hade satt två man på att följa upp rörelser kring fastigheten i Tensta. Eftersom den kriminella aktiviteten i området hade ökat – upplopp, bilbränder, droghandel, gängmord – hade polisen satt upp fler övervakningskameror; det fanns veckor av film att gå igenom. Ännu hade det inte lett någon vart, men Berger hade länkarna, han kunde själv försöka. Om han av oklar anledning tyckte att läget på den ödsliga ön behövde bli ännu mer klaustrofobiskt …

Han kastade en blick ut genom fönstret. Det snöblandade regnet hade åtminstone slutat kasta sig mot rutorna, men det föll fortfarande – tunga, tjocka droppar fläckade den blekfeta skärgårdsdagen.

Tillbaka till rapporten. Ännu hade ingen bil som haft Carsten ombord kunnat identifieras; Berger anade att han hade full koll på var övervakningskamerorna satt. Nej, bilen var knappast rätt väg att gå. Vad fanns det mer? Optiker? Ögonläkare? Varifrån fick Carsten sina tjocka glasögon? Han hade lämnat ett par i lägenheten, alltså hade han nyligen hämtat ut nya, förmodligen starkare – var?

Bikupor.

Var köpte man bikupor? Hur fick man tag i bin?

Enligt rapporterna var Säpo redan i full färd med allt sådant; Berger hade inga som helst försteg där.

Han hade dock en fördel jämfört med Säpo: han behövde inte följa några lagar, han var inte redovisningsskyldig, inte inför någon. Alltså sa hans intuition honom att han trots allt skulle ta sig an Gibraltar.

Banken i Gibraltar hette PPB och hade ett inte helt fläckfritt rykte. Enligt en webbsida som i och för sig luktade konspirationsteorier lång väg var PPB – en förkortning som visade sig uttydas Plutus Private Bank – en av de banker som den kalabriska maffian ’Ndrangheta använde för pengatvätt. Oavsett sanningshalten handlade det om ett företag som hade banksekretess och skatteflykt som affärsidé; alltså handlade det per definition om försiktiga generaler. Berger jobbade sakta men säkert fram ett antal bankanställda och drog i gång en större sökning; med lite tur skulle han få napp.

Han var fri, modig, vild och behövde inte mer än ett lillfinger.

Medan sökningen rullade reste han sig och sträckte på sig. Det knakade en aning oroväckande. Han började stelna till, men varken väder eller geografi befrämjade fysisk aktivitet. Han hade gått runt ön, en knapp kilometerrunda som aldrig skulle kunna springas, inte utan benbrott. Alltså en whisky i stället. Till hans stora men inte helt oförställda glädje fanns en tolvårig Highland Park på plats; obehaget över att August Steen hade full koll på hans vanor lät sig dock tillfälligt dränkas av den rena smaklyckan.

På vägen tillbaka till skrivbordet slog det honom vilken omfångsrik lov han tvingades slå kring de bara till hälften uppackade flyttkartongerna; han måste åtgärda saken, i alla fall sortera bort allt det oviktiga.

Det var ändå ruinerna av hans liv som låg där och skräpade.

När han kom tillbaka till datorn stack ett lillfinger ut ur skärmen.

Berger grep det och blev alltmer säker på att kunna ta hela handen. Det var en gift mellanchef på PPB som hade uppenbarat sig på en dejtningssida, väl dold men blottad tack vare Säpos och FRA:s dechiffreringssystem. I en konversation mellan två kvinnor varnades uttryckligen för mannen vars alias ”Makarenkov” redan i sig var ganska talande. Och lovande. Ryssen Valerij Makarenkov var känd som historiens värste dokumenterade våldtäktsman, som varje födelsedag firade sig själv genom att våldta såväl kvinnor som flickor. Valet av denne mans efternamn som alias på en dejtningssida sa en hel del.

De båda kvinnornas mess gjorde knappast saken sämre; det rådde ingen tvekan om att mellanchefen tillhörde den växande skara män som tyckte att sexuella trakasserier på nätet var något helt naturligt. Det var läge att hala in hela handen.

Medan Berger funderade på vilket slags alias han skulle anta för att verka desperat nog att kontakta såväl hustru som bankchefer klingade datorn till. Han bytte fönster, och så stirrade Carsten ut på honom genom både datorskärm och tjocka glasögon.

Berger ryggade tillbaka. Det tog faktiskt ett par sekunder innan han insåg att det handlade om ett fotografi och ingenting annat. Han hade äntligen, inifrån Säpos allra djupaste digitala källarhålor, fått träff på mullvaden.

Carsten visade sig heta Boylan i efternamn och var enligt uppgift född i augusti 1974 i Stockholm. Tyvärr lyste i stort sett all annan information med sin frånvaro, och en enkel googling på namnet gav ingenting alls. Det fanns emellertid ett basalt cv i Säpos register.

Carsten Boylan hade anställts av Säpo tretton år tidigare. Efter tre år som framstod som vanlig skrivbordstjänstgöring – men förmodligen inte alls var det – hade Carsten haft ett halvårs tjänstledighet och därefter sakta men säkert jobbat sig in mot det innersta och stigit i graderna, under August Steens vingars skugga.

Av avslöjandet att Carsten var Säpos mullvad syntes inte ett spår.

Berger stirrade på skärmen. Cv:ts liksom målmedvetna blekhet bar på sin egen information. Carsten hade av allt att döma kastats rakt in i hetluften, tre tuffa år som sannolikt slutade med någon form av utbrändhet och ett halvårs återhämtning. Därefter gick karriären som på räls. Han hade haft sina hundår, tagit sig igenom elddopet och fått sin belöning.

Informationen var ändå inte tillräcklig, inte för något syfte. Berger hade inte kommit ett enda steg närmare Carsten.