Mittvatten, del 22 av 57

– Men jag träffade honom ju. I förrgår. Han hjälpte mig att få tag på ett vapen, säger Blom.

Berger hejdade sig och stirrade på henne.

– Du träffade honom i förrgår? sa han. Hela jävla Säpo jagar honom på heltid. Ingen vet var han finns, han är efterspanad. Och du träffade honom? Var fan träffade du honom?

– I vår gamla lägenhet på Eolsgatan. Jag ringde honom, han kom dit och lämnade över vapnet, det var allt. Men även om det här vore sant: jagar hela Säpo honom för ett mord? Borde det inte skötas av den vanliga polisen?

– Det är betydligt mer än så, sa Berger och betraktade henne. Vi får komma tillbaka till det. Hur träffades ni?

Blom mötte hans blick, vek så undan och ryckte på axlarna.

– Nån fest nånstans, jag minns inte. Jag var ung, aspirerande skådis, försökte radera ut det förflutnas mörker, festade en hel del. Carsten var där. Gick nån cirkusskola. Nycirkus. Det kanske till och med var Cirkus Cirkör. En jävel på att klättra i rep och få upp lås. Akrobat, rymningskonstnär, jonglör, såna grejer.

– Och det lockade dig?

– Inte direkt. Men så hittade vi nåt annat gemensamt. Ungdomens gemensamma litterära idol. Joyce.

– Joyce?

– James Joyce, nickade Blom. Författaren. Du känner väl till honom?

– Ulysses, sa Berger till sin egen förvåning.

Blom nickade, med rynkade ögonbryn. Sa:

– Den klassiska romanen från 1922. Huvudpersonen heter Leopold Bloom. Det sista kapitlet består av hans hustru Mollys långa inre monolog från sängen.

– Molly Bloom? sa Berger skeptiskt.

– Carsten såg nåt magiskt i att jag också älskade Joyce, att jag hette Molly Steen, med två e, han Blom. Han talade om tecken i skyn, meddelanden från en värld med bättre ordning än vår. Om vi gifte oss skulle jag komma så nära Molly Bloom som det över huvud taget var möjligt. Han skulle vara min Leopold.

– Shit, sa Berger.

– Det var vad det blev, sa Blom. Shit. Vi tävlade i omognad. Vi bodde nån månad i min lägenhet på Eolsgatan vid Riddarfjärden, sen fick jag nog. Det var min lägenhet, inte hans, och vi genomgick en snabb skilsmässa. Hans revansch när han blev utslängd var att byta namn till Boylan.

– Jag förstår inte …

– I ”Ulysses” heter Molly Blooms älskare Blazes Boylan. Han är en förförare, reklamare, boxarmanager, en av Mollys sångarkollegor. Han dyker upp här och där i ”Ulysses”, inte minst för att Leopold vet att Boylan kommer att ligga med hans fru samma eftermiddag. Carsten tog det namnet för att jävlas med mig. För att kunna återkomma som min älskare, inte min make. Antar jag …

– Men sen Säpo? Precis som du?

– Det var faktiskt Carsten som snackade in mig. Han hörde plötsligt av sig och sa att Säpo under åren efter nine-eleven med ljus och lykta sökte efter undercoveragenter, och det fanns inga bättre kandidater än skådespelare. Jag hade redan börjat svikta i min skådisövertygelse och var mer intresserad av lag och rätt.

– Han snackade in dig hos din pappa? Hos August Steen?

Blom hejdade sig. Gav honom en mörk blick och sa med stor tydlighet:

– Han är inte min pappa. Det är en namnmässig slump.

Deras blickar möttes. De läste varandra.

Till slut sa Blom:

– Varför skulle Carsten ha mördat vårt kräk och sen satt dit dig för det? Vad är det som pågår?

– Det som pågår går faktiskt inte alls ihop med det, sa Berger och tog stegen över till whiteboardtavlan. För det som pågår är det här.

Han pekade på porträttet.

– Carsten sitter på Aisha Pachachi. Sju minus en. Han är quislingen i Säpo, den som Steen har jagat i ett år. Du vet vad jag pratar om.

Han iakttog henne med stor noggrannhet. Han såg hennes förvirring, och hade hon inte varit Molly Blom hade han tagit henne i sin famn. Men nu stod han inför säkerhetstjänstens kanske allra vassaste undercoveragent, dess bästa skådespelerska som redan hade lurat skjortan av honom massor av gånger. Han skrattade till.

Han tänkte du vet i alla fall inte att du bär mitt barn inom dig. Men han sa:

– För det vet du ju? Du och ditt ex Carsten jobbade båda två i massor av år i August Steens omedelbara närhet. Ni måste ha umgåtts på daglig basis.

– Det funkar inte så, muttrade Blom.

– Hur funkar det då?

– August Steen är bra på att dela upp verksamheten. Han lägger delarna i olika fack, gränserna mellan facken är absoluta. Jag vet ingenting om vad Carsten håller på med. Egentligen inte heller om vad Steen håller på med.

– Carsten tog Aisha från William för att hindra hennes far från att avslöja när, var och hur ett riktigt allvarligt terrordåd kommer att äga rum i Sverige. Din exmake jobbar med största sannolikhet för IS, för det spirande kalifatet.

Inte heller nu förmådde han avgöra hur autentisk hennes förfäran var. Frågan var om han, om han nu tog sig rimligt levande ur allt det här, skulle lyckas undvika att bli cyniker. Om han skulle få ha kvar någon som helst tro på det äkta och oförställda.

När han talade igen kände han själv hur mycket misstro som ven genom torpet:

– Du vet inget om Carsten, som hela Säpo jagar, men du hittade mig här, på en plats som bara Steen känner till. Nånting går inte ihop.

– Jag tänker inte ödsla tid på att förklara mig, sa Blom lugnt. Antingen litar du på mig eller så litar du inte på mig.

– Hur hittade du mig? frågade Berger emfatiskt.

Hon gav honom en mycket besk blick som med stor tydlighet antydde att hon inte tänkte säga mer än:

– Min kontakt administrerar Säpos helikoptertransporter.

Något klibbigt och kryddstarkt rann igenom Berger. Han pekade på fotot igen och sa:

– Det är det här som gäller. Hitta Aisha, rädda henne, stoppa Carsten. Till varje pris stoppa aset Carsten. Vårt jobb är inte färdigt.

– Men vad är det meningen att du ska göra här ute? frågade Blom och slog ut med handen mot storstugan. Du sitter ju bara här, din uppkoppling är inte ett dugg sanktionerad. Varför håller Steen dig undan rättvisan? Du är inte ens Säpo, du är en utböling.

– Jag frilansar, sa Berger. Det är därför jag sitter här. Frilansar utan att ha en aning om vilken min uppgift är. Jag väntar. Men för min del är det inte nog. Jag måste göra mer. Jag har riggat upp din datorutrustning, kommer åt Säpos arkiv. Så låt oss sätta fart. Mitt under din och min jakt på William, när han hade flyttat de sju kidnappade flickorna från Bålsta till lägenheten i Helenelund, hittade Carsten honom, tog Aisha – och ingen annan av tjejerna – och begav sig till Tensta. Där hade han sen två år tillbaka en lägenhet i namnet Johan Svensson. Då hade han redan ett takhus i samma fastighet – som Sven Johansson på ett Gibraltarregistrerat företag vid namn Big Exit Ltd – och där odlade han bin. Där gillrade Carsten en fälla för Säpo häromdagen, lockade upp oss på taket, lät bina oskadliggöra ett par man – varav en, din gamle partner Roy, dog – och så riggade han min gamla tjänstepistol så att den avlossade ett skott mot vad som borde ha varit mitt kön. Mitt tjänstevapen, som han redan hade mördat din kidnappare med uppe i inlandet. Och skyllt det på mig.

Blom stirrade på honom, bleknade igen. Inget blod tycktes finnas kvar i hennes ansikte.

– Dödade Carsten Roy? sa hon sakta. Jag har jobbat med Kent och Roy i åratal.

– Med bin, sa Berger. Med fucking i helvete bin! Det går inte att föreställa sig. Jag åkte helikopter med honom sen. Han låg på två bårar, Molly.

Blom tittade upp i taket. Berger tänkte: Nån gång måste bleknandet sluta. Man kan inte spela det. Ingen skådespelare kan blekna på kommando. Det här var på riktigt. Hon visste inte att Roy var död.

– Och Kent? sa hon, utan att ta blicken från taket.

– Det verkar som om han kommer att klara sig, sa Berger. Men jag har knappast direktkontakt med sjukhuset.

– Och Carsten hade planerat det här? sa hon.

– In i minsta detalj, sa Berger. Två man in i takhuset. En kraftigt attackerad, den andra mindre. Hyfsat fritt fram för den tredje att ge sig in. För att få kuken bortskjuten av sitt eget gamla tjänstevapen.

– Du, alltså?

– Han gillar inte mig, konkluderade Berger.

– Om du har en sönderskjuten kuk döljer du smärtan väl, sa Blom.

– En lycklig stjärna sa åt mig att huka mig ner innan jag öppnade en riggad skrivbordslåda. Jag hade skyddsväst på mig. Jag tackar den, innerligt.

– Tackar skyddsvästen?

– Jag tackar min lyckliga stjärna.

– Fast hur kunde han veta att du skulle delta i tillslaget mot det där bihuset? frågade en Molly Blom med lite mer färg på kinderna.

– Jag har brottats med den frågan, sa Berger. Det är det enda som inte stämmer med Carstens uppdrag, det som han troligen tänker tjäna en del blodspengar på. Och kommit fram till att han helt enkelt ser mig som en rival. Det är dig han vill ha, Molly. Du är motsatsen till utbytbar. Han vill ha dig innan han blir blind.

– Som James Joyce själv blev blind, sa Blom med en grimas.

Berger nickade och sa:

– Leopold Bloom har inte kommit över sin Molly.

Molly Blom blickade ut i mörkret. Berger följde hennes blick.

– Jag tror att Carsten iscensatte Tensta med enorm precision, sa han till slut. Jag skulle först läsa ledtrådarna, sen dra ut skrivbordslådan och få kuken bortskjuten; huvudrivalen kastrerad. Nu blev det inte riktigt så.

– Ledtrådarna? sa Blom.

– I ett litet kuvert, sa Berger och måttade upp storleken i luften.

Blom tystnade, tycktes försvinna en sekund innan hon sa:

– Vad var det för ledtrådar?

– Två handskrivna meddelanden. Ett var ett Shakespearecitat om bin, som egentligen tycks handla om ett kontrakt av nåt slag som gjorde Carsten ofri. Det andra var orden ”like the Andalusian girls”.

– Å fan, sa Blom.

– Å fan? sa Berger.

– Jag känner igen de andalusiska flickorna, sa Blom. Det är från ”Ulysses”, från Molly Blooms inre monolog. Jag tror att jag minns några ord: ”Yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall.” Nånting i den stilen.

– Det är verkligen dig han pratar med, Molly, utbrast Berger och urskilde en lätt sprickbildning i islagret mellan dem.

– Men kan det vara så avancerat? sa Blom till slut. Och så konstigt? Kan han verkligen vara så fixerad vid mig? Efter alla dessa år?

– Jag tror faktiskt det, sa Berger. Men nånstans tror jag ändå att det här rymmer mer. Den andalusiska referensen är inte bara till Joyce och dig och er gamla förbindelse, jag tror att det finns en starkare och direktare koppling till just Spanien och Andalusien. Till Gibraltar. Vad är klockan?

Blom stirrade på honom, blinkade, tittade ner på skrivbordet, hittade Bergers klocklåda, öppnade den, gjorde en gest mot de antika armbandsuren och sa:

– Välj själv.

Berger valde sitt eget, vinklade upp handledens gamla Patek Philippe och såg att visarna just passerade fyra. Klockan fyra på eftermiddagen. Och det var redan natt där ute.

– Jag måste ringa ett samtal, sa han, drog åt sig satellittelefonen och satte i gång inspelningen.

– Vart? frågade Blom.

Berger svarade inte. I stället slog han den ovanliga landskoden +350.

Fredag 4 december, kl 21.12

Deer gled sakta, sakta ut ur sovrummet. Ett svalgdjupt frustande hejdade henne, hon blev stående blickstilla. Risken för att hela processen skulle börja om var överhängande.

Men så övergick frustandet i ett kort snarkande som till slut blev ett helt vanligt åttaårigt snusande, och Deer kunde ljudlöst skjuta igen Lykkes dörr. Utifrån.

Det hade varit en kamp maskerad till högläsning. Vem skulle gå segrande ur denna bittra fejd? Om mamma somnade först skulle Lykke lägga boken åt sidan, smyga ut i vardagsrummet och på låg volym dra i gång Youtube med någon av Liverpools klassiska segermatcher. Om Lykke somnade först skulle mamma kunna smita i väg till sitt arbetsrum i radhusets andra garage och transformera kvällen till natt. Efter att ha halvsomnat ett par gånger och hejdat Lykke precis på tröskeln till vardagsrummet hade Deer mot alla odds gått segrande ur leken.

Maken Johnny jobbade skift som ambulansförare. Han hade kvälls-, inte nattskiftet, vilket innebar att han skulle komma hem vid tiotiden, som regel slutkörd. Och Deer skulle kunna jobba vidare.

Trots att hon var ledig.

Hon hade fått tio dagars betald ledighet för jobbet i inlandet, men hon hade inte berättat det för sin egen make. Det var som om dubbellivet hade tagit sig in i hennes blodomlopp.

Innan Deer gav sig av såg hon sig omkring i det lilla radhuset i Skogås utanför Stockholm. Det här var myntets andra sida. Livet, det riktiga livet. Frågan var om hon hade en chans att hitta tillbaka hit.

Så gick hon den vanliga sträckan genom det första garaget – som alltid luktade just garage; hur kom det sig att alla garage luktade likadant? – och kom fram till garage nummer två. Som inte alls var ett garage, utan en klassisk arbetsnarkomans arbetsrum. Hon orkade inte ens dölja det längre; hennes jobb var hennes fritidsintresse. Inte minst sedan det blev konstigt och krångligt. Sedan det blev en enda lång balansakt.

Arbetsrummet var avskalat; hon försökte inte ens låtsas ha en stil. På whiteboardtavlan hängde ett antal utskrifter, hon väckte datorn från viloläget och fortsatte printa där hon några timmar tidigare hade blivit avbruten av Lykkes alltmer påträngande hungerrop inifrån radhuset.

Hon lät den gamla kontorsstolen rulla närmare och iakttog utskrifterna av mobilfotografierna från August Steens kontor. Hittills var det mest kontokortsräkningar och mobilfakturor. Hon jämförde, antecknade, försökte dra slutsatser.

Om vad? Vad var det egentligen hon höll på med? Hon lutade sig tillbaka ett ögonblick, försökte svalna, tolka helheten.

Om Säpo visste att Berger var oskyldig till mordet på seriemördaren, varför la de då inte fram bevis och friade honom? Det verkade inte som om deras skydd handlade om hjälp, snarare om något som påminde om utpressning. Typ: Vi skyddar dig om du gör ett jobb för oss. Och vad skulle Berger kunna göra för jobb för Säpo? Deer visste inte, hon sökte ledtrådar, och de ledtrådarna kunde bara finnas hos August Steen, som hon visste var Molly Bloms mentor. Alltså letade hon efter vad som helst som kunde antyda var Steen hade befunnit sig, vilket på någon punkt kunde överensstämma med var Berger befann sig.

Mobilräkningarna blottade ett stort antal mobilnummer och några fasta; hon kände inte igen något nummer ännu men antecknade flitigt. Kontokortsfakturorna gav ett slags rörelsemönster som ännu så länge inte sträckte sig långt från Stockholm. Kombinationen av de två kunde möjligen ge någon sorts antydan om var Steen hade befunnit sig när han ringde det eller det numret, men som helhet fick det lov att kallas ett long shot.

Hennes högljudda printer tystnade abrupt. Hon snurrade runt, gick dit, drog ut en bunt papper, satte sig, bläddrade. Fastnade för det som hon hade tolkat som ett tjänstgöringsschema, definitivt designat för och av en äldre man. Det var ett utskrivet månadsschema, och ny blyertsskrift täckte spår av äldre, utsuddad. Att schemat satt på änden av en bokhylla, utom synhåll för besökare, ändå lättillgängligt, antydde möjligen att det fanns spår av hemlighållande i det. Kanske, förhoppningsvis, var det här Steens eget schema över de närmaste medarbetarnas förehavanden.

De få gånger det förekom text var den kodad, ogenomträngliga bokstavskombinationer, med undantag av fem minimala rader nertill till vänster, som bestod av två bokstäver per rad följda av sifferkombinationer som med stor sannolikhet var mobiltelefonnummer. Bland dessa fem fanns RG och KD.

Det var väl inte omöjligt att det här var en lista över August Steens externa resurser. Och att RG och KD kunde uttydas Roy G och Kent D. Hon slog RG:s nummer. Efter lite för många signaler för att det skulle kännas hoppingivande svarade faktiskt någon. Men det var ingen Roy som svarade, det var en kvinna.

– Ja? sa rösten.